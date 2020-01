Milenu si vykrmil přítel. Zhubla sama a hmotnost si drží už dva roky

„Pořád mě cpal čokoládou, různými zákusky a zmrzlinou, až jsem vypadala jako Věstonická venuše, což se mu samozřejmě moc líbilo. Jenže mně ne, zvlášť když se mi v šatníku sráželo oblečení. Kdysi jsem přežila těžkou autonehodu a mám sešroubovanou páteř. Na svou postavu bych měla vážit kolem 60 kilogramů... Kdybych byla silná, zřejmě by mně pak museli voperovat těžší nosné zařízení, o další náročnou operaci ale fakt nemám zájem. Už jsem si jich zažila dost,“ tvrdí sympatická dáma, která se nakonec se svým přítelem rozešla a začala se vracet k původně štíhlému tělu.



„Ze zkušenosti můžu potvrdit, že žádná drastická dieta dlouhodobě nefunguje. Na hubnutí mám své zaručené metody, ke kterým patří víc pohybu a omezení sladkostí. Díky vlastní dietě jsem shodila za půl roku devět kilo, ale přitom jsem se vůbec netrápila hlady. Jenom jsem častěji jezdila na kole. A když už mě někdy večer honila mlsná, tak jsem si dala ovoce a bylo to! Kila šla tenkrát dolů sama. Je ale fakt, že jsem za poslední dva roky přidala ještě víc pohybu, a tak jsem se dokonce dostala na 57 kilogramů. Cítila jsem se ale slabá a unavená. Dnes vážím 59 kilo a jsem naprosto spokojená,“ usmívá se Milena, která moc ráda plave, a proto si u nich na vsi sama vyčistila rybník.

„Lidi koukali, co tam pořád u toho rybníka blbnu. Měla jsem takovou tyčku s háčkem a tím jsem tahala žabinec z hladiny. No, a sítí jsem zase vyndávala nepořádek ze dna. A představte si pak to koupání. Klid, slunce, voda a já,“ usmívá se trojnásobná babička, která o prázdninách hlídala čtyřletého vnoučka a něco se kolem něho nalítala.

Miluju historické převleky

„Jezdil často na kole, takže jsem za ním v jednom kuse běhala. Pohybu mám dost i díky tomu, že nesnáším nepořádek v lese a vlastně kdekoliv, takže po všech těch bordelářích sbírám odpadky. Nevěřili byste, co všechno lidi hodí na zem. No, a sem tam si zajedu do Loun a pak jdu pěšky těch dvanáct kilometrů k nám do Úlovic. To se ta štíhlá linie drží sama,“ prozradila energická seniorka, která se nedávno zúčastnila Hry regionů deseti obcí.

Soutěžilo se třeba v jízdě na kajaku, na raftu, střílelo se z luku, pořádaly se vědomostní kvízy a Milena byla nejstarší účastnicí. V profesním životě tato sympatická dáma řeční na pohřbech, proto si váží každého dne a život bere s nadhledem.

„Před dvěma lety mě na duši obohatil náš spolek Šatník paní mlynářky. Vznikl v Košticích, kde jedna paní sběratelka začala shromažďovat staré dobové šaty, klobouky a další doplňky. Postupně se k ní přidávaly ženy z okolí. Dneska je nás dvanáct modelek různého věku a pořádáme přehlídky a vystoupení. Na sobě jsem třeba měla i šaty po babičce a její boty staré sto deset let,“ pochlubila se Milena, jíž dobová móda moc sluší.

V běžném životě navíc hraje divadlo pro děti, chová morčata, která pak rozdává, a doma se stará o nemocnou maminku. Za to všechno byla starostou navržena na Seniora roku. A kde bere sympatická důchodkyně energii? „Baterky si jezdím dobíjet do Jizerských hor a lázní Mšené, kde si v klidu uprostřed lesů bezvadně odpočinu.“