Katka za rok zhubla úžasných 27 kilo. V kabinkách už nešílím, raduje se

„Jak děsně vypadám, toho jsem si nejvíc všímala, když jsem si šla koupit nové oblečení. Byl to vždycky stejný scénář. Stála jsem ve zkušební kabince, prohlížela se v zrcadle a ve všem jsem vypadala příšerně. Pak jsem ty šaty vrátila na věšák a odcházela domů totálně vyřízená,“ přiznává Kateřina, které bylo 21 let a měla 87 kilogramů. Potom se jednoho dne rozhodla, že už nechce být ta tlustá holka z Rakovníka...

Začalo to tím, že se odstěhovala od rodičů kvůli studiu vyšší odborné školy a žila v Praze. A tam se z baculky pomalu stávala štíhlá mladá žena.

„Začala jsem přemýšlet o tom, co jím, kdy jím a kolik toho sním. Zjistila jsem, že jsem jedla málo a v nevhodný čas. Nebylo divu, že jsem tloustla i po obyčejném banánu,“ vypráví.

„Na internetu jsem si proto našla, kolik mám jíst bílkovin, tuků, sacharidů a v jakém množství. Pak jsem si postupně překopávala jídelníček, jedla jsem častěji, čímž jsem si rozhýbala metabolismus. Poctivě jsem si hlídala, abych shodila maximálně půl kila až kilo za týden. O další jojo efekt jsem fakt nestála,“ říká mladá žena, která kdysi zkoušela různé diety.

Podařilo se jí třeba zhubnout 20 kilo, jenže za nějaký čas je zase měla zpátky. A takhle to šlo pořád dokola.

Manžela jsem uhnala na dortík

„Tentokrát jsem neponechala nic náhodě. S ubýváním na váze mi přibývala energie a konečně jsem se mohla věnovat oblíbenému sportu. Nejdřív to byla rychlá chůze a zumba, občas jsem zašla do posilovny, ale nejvíc mě to bavilo venku na kole. Během necelého roku jsem zhubla z konfekční velikosti 46 na 36 a z 87 na 60 kilogramů,“ raduje se.

„Úplně sama, nikdy jsem nechodila do žádné výživové poradny. Najednou jsem prostě měla stejné proporce jako moje maminka, která celoživotně nosí velikost 36. Určitě se jí někdo někdy ptal, proč má tak tlustou dceru, když je sama štíhlá,“ uvažuje nahlas Kateřina, která měla až do puberty normální postavu.

„Jenže jak už to bývá, v dospívání se občas objevil nějaký stres nebo problém a já ho zajídala. Byla jsem schopná klidně sníst čokoládu na posezení. Nejdřív jsem cítila uspokojení z jídla, potom přišly výčitky, že jsem se zase neudržela. Musím říct, že jsem se vyjedla docela rychle, a jsem ráda, že se mi po dvacítce podařilo shodit,“ chválí si nový životní styl sympatická brunetka, která jako štíhlá potkala i svého muže.

„Poznali jsme se v zaměstnání, on byl ajťák a já asistentka. A představte si to, uhnala jsem ho na zdravý dortík. Zrovna jsem měla svátek a on mi poslal blahopřejný e-mail, no a já ho pozvala na zákusek. Přišel a už zůstal. Jsme spolu deset let a z toho devět let manželé,“ říká maminka tříletého Honzíka a osmiletého Martínka.

Pár triků Vařte bez tuku: Vyměňte smažení a pečení za vaření v páře. Jídlo pak bude chutnější a bez zbytečných kalorií. Dusit můžete třeba v „římském“ hrnci, kde se dá připravit zelenina, ryby i maso, a to úplně bez tuku.



Vyměňte smažení a pečení za vaření v páře. Jídlo pak bude chutnější a bez zbytečných kalorií. Dusit můžete třeba v „římském“ hrnci, kde se dá připravit zelenina, ryby i maso, a to úplně bez tuku. Mlsejte chytře: Honí vás mlsná? Dejte si mango. Skvěle odvodňuje a dodává živiny. Výbornou alternativou jsou také sušené meruňky.



A jak zvládla Kateřina těhotenství? „Výborně, všechno je totiž v hlavě! Dodržovala jsem zavedený životní styl, vařila jsem si zdravá, ale chutná a výživná jídla. A představte si, že jsem u obou těhotenství přibrala jen pět kilo! Přitom se kluci narodili zdraví, v termínu a oba měli 3,5 kilogramu a 51 centimetrů. Takže kluci jako buci,“ směje se šťastná máma, která do zdravého životního stylu zasvětila i všechny své tři chlapy.

„Manžel má rád klasická česká jídla, ale já umím uvařit svíčkovou tak, že nikdo nepozná rozdíl, ale přitom to není kalorická bomba. Základem je rozmixovaná domácí kořenová zelenina, libové maso a smetana na vaření a všichni si pochutnají. Zkuste to taky a uvidíte,“ radí čtenářkám Kateřina, která objevila na internetu kuchařku Cecílie Jílkové a její recepty se pro ni staly inspirací. Stejně jako poslední nová kuchařka „Najím se a zhubnu – Recepty pro celou rodinu“.