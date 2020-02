Monika zhubla bezmála 50 kilo a za odměnu už zase chodí na kosmetiku

Monika má čtyři děti a už také tři vnoučata, přitom nejmladší dceři je teprve 13 let, a představa, že by na světě zůstala bez ní, přiměla Moniku k rozhodnutí se po letech marného boje s kilogramy konečně svěřit do rukou odborníků.



„Pokud máte ve vyšším věku malé dítě, tak tady prostě být musíte!“ došlo Monice, která nikdy nebyla žádný drobeček. „Byla jsem takové to zdravé, silné dítě. Říkali mi, že snad přibírám i po vodě,“ vypráví od začátku svůj příběh. „Jedla jsem opravdu s chutí, dojídala jsem vše, co bylo na talíři. Později přišla puberta, čtyři těhotenství, bohužel jsem v osobním životě nebyla příliš spokojená a útěchu nacházela hlavně v lednici! Bylo mi jedno, co jím, hlavně že jím. Možná to zní bláznivě, ale pocit naplněného žaludku mi navozoval pocity spokojenosti,“ vzpomíná Monika a dodává, že její hmotnost se vyšplhala až na 118 kilogramů.

Dokolečka se pokoušela o nejrůznější diety, ale všechny pokusy začínaly zákazy a hladověním, a nakonec měla zase o nějaké kilo víc než na začátku. „Dlouhodobě se nedalo vydržet jíst jen tukožroutskou polévku nebo tři vejce denně.“



Štíhlá a fit 2020 každý měsíc vyhrajte dárky za 9 tisíc korun Podařilo se vám zhubnout, anebo se k tomu právě odhodláváte? Vyhlašujeme celoroční soutěž, v níž může jedna z vás každý měsíc získat kosmetický balíček Artdeco v hodnotě 5000 korun a další dvě výživové doplňky v hodnotě 2000 korun od společnosti Nutrend. Odměnu získáte za příběh s fotografiemi (před a po), v němž popíšete, proč jste začala hubnout, jak vám to šlo, jak jste překonávala krize, jak dlouho jste hubla a kolik kilogramů jste shodila. Zajímá nás i to, jak se vám daří kila udržet. Během roku 2020 zveřejníme vaše nejzajímavější příběhy a jejich autorky odměníme. Čtenáři potom v hlasování vyberou jednu z vás, která se zúčastní kulinářského workshopu na téma zdravé vaření. SVÉ PŘÍBĚHY A FOTOGRAFIE POSÍLEJTE ZDE

Až teprve díky sebekoučovacímu programu na stránkách STOB pochopila, kde dělá chyby, a začala se stravovat zdravěji a zmenšila porce. „Naučila jsem se jíst vše, uvědomila jsem si, že není hřích dát si sladké, ale že můžu jen trochu. Došlo mi, že cukr je pořád jen cukr a je úplně jedno, zda si koupím třtinový, kokosový nebo jiný. Stejně tak, že neexistuje žádné zdravé solení. Už vím, proč musím přidat zeleninu i to, že sacharidy jsou důležité, ale musím s nimi opatrně...a že nejde o to držet dietu, ale držet se zdravého životního stylu.“

Snad nejtěžší pro Moniku bylo, aby se naučila myslet také sama na sebe s laskavostí a pochopením, dovolila si věnovat čas odpočinku a dokázala se odměnit. Pravidelně si teď najde čas sama pro sebe a po letech zase chodí pravidelně na kosmetiku.

Podařilo se jí shodit 47 kilogramů a chtěla by vážit méně než 70 kilogramů. „Žádná krize se nekonala, jen mě mrzelo, že mě příbuzní nechápali a v novém režimu nepodporovali. „Ale i s tím jsem se poprala a řekla si, že tohle nepochopení není můj problém,“ říká a dodává, že si díky novému životnímu stylu zamilovala i pohyb.

„Dřív jsem se vůbec nehýbala a teď chodím cvičit třikrát týdně. Taky mě moc baví objevování nových potravin a zkoušení nových receptů. Já třeba ještě loni vůbec neznala cizrnu,“ přiznává a raduje se i z toho, že ji už nic nebolí, zlepšil se její zdravotní stav a díky tomu zvládá dělat věci, které dříve nešly.

Dál žije zdravě a pokračuje ve shazování kilogramů. „Mým snem je, aby váha ukázala stav začínající číslicí šest, a pak už nikdy nepřibrat.“