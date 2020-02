Praskla pode mnou postel, tak jsem shodila 72 kilo, říká mladá žena

Štíhlá a fit 2020 každý měsíc vyhrajte dárky za devět tisíc korun Podařilo se vám zhubnout, nebo se k tomu právě odhodláváte? Vyhlašujeme celoroční soutěž, v níž může jedna z vás každý měsíc získat kosmetický balíček Artdeco v hodnotě 5 000 korun a další dvě výživové doplňky v hodnotě 2 000 korun od společnosti Nutrend. Odměnu získáte za příběh s fotografiemi (před a po), v němž popíšete, proč jste začala hubnout, jak vám to šlo, jak jste překonávala krize, jak dlouho jste hubla a kolik kilogramů jste shodila. Zajímá nás i to, jak se vám daří kila udržet. Během roku 2020 zveřejníme vaše nejzajímavější příběhy a jejich autorky odměníme. Čtenáři potom v hlasování vyberou jednu z vás, která se zúčastní kulinářského workshopu na téma zdravé vaření. SVÉ PŘÍBĚHY A FOTOGRAFIE POSÍLEJTE ZDE

„Byl konec září 2018 a já zažila jednu z nejtěžších nocí svého života. Když jsem si šla večer lehnout, postel už neunesla mou váhu a zřítila se pode mnou. Silou vůle jsem se vyškrábala na nohy. Srdce mi bušilo jako zběsilé, něco takového člověk přece jen nečeká,“ líčí svou nevšední zkušenost Radka.

„Zírala jsem na prolomený rám, který držel rošt, a bylo mi jasné, že to sama neopravím. Hodila jsem matraci na zem a se sevřeným žaludkem jsem si na ni lehla. Moc jsem toho nenaspala, a když mi ráno zazvonil budík, rozhodla jsem se, že se sebou musím něco udělat.“

Ještě toho samého dne se spojila s bývalou kolegyní, která kdysi změnila životní styl a krásně zhubla.



Snažím se všude chodit pěšky

„Dala mi kontakt na výživovou poradkyni Hanku Borkovcovou, které jsem napsala e-mail a objednala se na konzultaci. Byla jsem pěkně nervózní, vždyť já nestála deset let na váze! Když jsem zjistila, že mám 154 kilo, byl to pro mě šok. Rozhodla jsem se, že to strašné číslo už nikdy neuvidím,“ vzpomíná Radka.

„Hanka mi pak všechno do detailu vysvětlila a já šla z poradny rovnou do obchodu nakoupit si zeleninu, maso, novou pánev, kuchyňskou váhu a krabičky na obědy do práce,“ popisuje „den D“ sympatická mladá žena, kterou překvapilo, kolik toho musí za den sníst. Největším kamenem úrazu u ní byla nepravidelnost v jídle.

„Dodržování programu pro mě nebylo vůbec těžké, neměla jsem ani hlad, ani chutě a vlastně jsem se cítila strašně dobře,“ říká Radka, která vzhledem ke své vysoké hmotnosti nemohla ze začátku provozovat žádný náročnější pohyb.

„Kromě plavání, které upřímně nesnáším, jsem mohla jenom víc chodit. A tak jsem v nákupních centrech schválně parkovala co nejdál od vchodu, vystoupila jsem ve výtahu o patro níž a zbytek jsem došla, nebo jsem do obchodu šla pěšky, místo abych jela autem.“

Vzhledem k tomu, že má dvakrát operované koleno, koupila si balanční podložku, na které stála a dívala se u toho na seriál, aby posílila rovnováhu.

„I tak se mi ale podařilo shodit za necelý rok neuvěřitelných 72 kilo, což je víc, než má moje sestra dohromady se psem,“ směje se hezká tmavovláska, jíž se radost z chůze vryla pod kůži. Už ani moc nejezdí tramvají, prostě jen chodí a chodí.

Konečně si můžu koupit pěkné oblečení

„Nikdy jsem nebyla vyzáblá a ani jsem být nechtěla, ale těch 154 kilogramů v osmadvaceti letech, to by mě ani ve snu nenapadlo. Jsem moc šťastná, že se mi povedlo dostat se na 82 kilo, což je při mé výšce 182 cm ideální hmotnost. Nejvíc mě těší, že jsem ulehčila operovanému kolenu a kloubům. Kdo ví, jak bych v budoucnu dopadla,“ přiznává. „A to nemluvím o oblečení, i když jsem nikdy nebyla fanynka nakupování. Ono taky pro mě moc možností výběru nebylo. Dnes si ale můžu zajít do všech obchodů a koupit si něco pěkného,“ pochvaluje si Radka.