Chcete zhubnout, začít cvičit, zdravě jíst? Základem úspěchu je motivace

Aby se vaše motivace ke změně a budování nových návyků nerozplynula jako pára nad hrncem, zkuste na to tentokrát jít jinak. Dřív než se pustíte do budování lepšího životního stylu, vezměte rozum do hrsti a případně i tužku do ruky. Štěstí totiž přeje jen připraveným, a tak nepodceňujte nulovou fázi.

Ať už si svůj manuál proměny sepíšete do diáře, bloku nebo si ho třeba vystavíte na nástěnku nebo ledničku, budete mít po ruce překvapivě důležitého pomocníka.

Pět hlavních předpokladů dlouhodobého úspěchu

1. Definujte si své cíle – Pokud máte něco dokázat, potřebujete vědět, kam směřujete a jak vypadá vaše představa úspěchu. Stanovte si jasné a konkrétní cíle, abyste mohli průběžně pozorovat, že jste v jejich plnění úspěšní. Pozor ale na cíle nereálné a přehnané.

Jestliže například shazujete nadbytečná kila, nehoňte se hned za vysokými ciframi. Váš cíl vám bude připadat příliš vzdálený a snaha zbytečná. Až pokoříte svoji první „pětku“, klidně si můžete sen přenastavit blíž k vysněnému číslu. Uvědomte si zároveň, že vaší snahou není jen nižší číslo na displeji osobní váhy, ale zdravé tělo a spokojená mysl. Nespoléhejte na extrémní diety, ale na vyvážený jídelníček a dostatek pohybu.



2. Věřte si, že výzvu zvládnete – Pamatujete, kolikrát v životě už jste se do něčeho pustili, ale pak jste s pocitem vlastní nedostatečnosti snahu vzdali? Tentokrát to udělejte jinak. Pracujte na své sebedůvěře, nenechte se zviklat případnými škobrtnutími a důvěřujte tomu nejdůležitějšímu člověku na světě: sami sobě.

3. Nikdo není dokonalý – I na vás zřejmě časem přijde slabá chvilka, nic se vám nebude dařit a možná se i budete chtít vrátit k původním zlozvykům. Nespílejte si, nepropadejte splínu a netrestejte se. Člověk je tvor chybující, tak proč byste vy měli být výjimkou? Místo podléhání myšlenkám typu „jsem bez vůle“ nebo „nemá to cenu“ se zase oklepejte a vydejte zase s elánem po nových kolejích vstříc splněným snům.

4. Připněte k změně pozitivní emoce – Pro udržení motivace je důležité, aby vám na cestě za změnou bylo příjemně. Když je cíl veliký a cesta nelehká, negativní pocity často převálcují rozum. Jestliže jste vyměnili zákusky a sušenky za vycházky v přírodě, naučte se na ně těšit, užívejte si je plnými doušky, radujte se z krásných výhledů, čerstvého vzduchu i náhodných setkání. Možná zjistíte, že sport je ještě lepším zdrojem endorfinů než čokoládový dort.

5. Zajistěte si podporu okolí – Dobře si rozmyslete, s kým budete sdílet nápad na změnu ve svém životě. Chápavý partner nebo podobně založená kamarádka vám budou oporou v těžších chvilkách, budou vás povzbuzovat i chlácholit. Na ty, kdo se vám smějí nebo znevažují vaše rozhodnutí, neberte zřetel a nedovolte jim, aby vám zkazili radost z toho, že jste vzali vlastní osud do svých rukou. V případě potřeby se obraťte na odborníky, kteří vám pomohou zvládnout začátky i neočekávané komplikace.