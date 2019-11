Jak se cítit lépe a žít déle? Objevte luštěniny, tofu a rostlinné nápoje

Sedm tipů pro zdraví 1, Začněte jíst ovoce a zeleninu ke každému jídlu.

2. Zkoušejte co nejvíce druhů a nebojte se různých tepelných úprav. 3. Vyměňte bílé pečivo za celozrnné a zařaďte do jídelníčku další druhy obilovin například quinou, rýži natural, špaldu, ovesné vločky, žito. 4. Omezte konzumaci másla a sádla, více používejte různé rostlinné oleje i margaríny. 5. Jezte ořechy a semena, které jsou bohatým zdrojem zdraví prospěšných tuků, a navíc obsahují hodně bílkovin a vlákniny. 6. Minimálně třikrát týdně zařaďte na svůj jídelníček i luštěniny – jsou bohaté na bílkoviny a vlákninu - můžete jimi nahradit maso. Vyzkoušet můžete i luštěninové mouky. 7. Ochutnejte rostlinné nápoje – například sójové, rýžové, mandlové, aj. 8. Dbejte na to, aby váš jídelníček byl co nejpestřejší.