Lékař ženě sdělil, že kvůli obezitě neotěhotní. Zhubla osmdesát kilogramů

S obezitou se potýkala od dětství. V její rodině bylo jídlo vždy na prvním místě. Obézní byli rodiče i babičky. Kvůli nadváze si ve škole zažila šikanu, často do ní kvůli tomu ani nechodila. Deprese ze samoty kompenzovala jídlem.

„Jídlo pro mě bylo jedinou životní jistotou. Když mi bylo nejhůř, jedla jsem a měla pocit, že alespoň nad něčím v životě mám kontrolu,“ sdělila Dreyerová pro The Sun.

Ve třiadvaceti letech chtěla se svým partnerem založit rodinu. Když se jim to několik měsíců nedařilo, zašla k lékaři. Ten ji upozornil, že pokud chce mít děti, musí zhubnout.

O měsíc později se s ní její přítel rozešel a Dreyerová se rozhodla pro velkou životní změnu. „Potřebovala jsem motivaci a hnací motor. Bylo to velmi těžké. Po tolika letech jsem začala žít úplně jinak. Bylo to náročné psychicky i fyzicky. Začala jsem se hýbat. To moje tělo vůbec neznalo. Do té doby jsem měla problémy i v intimní oblasti, protože jsem zkrátka nemohla s tělem hýbat tak, jak bych chtěla,“ pokračovala.

Méně cukru, pohyb a operace

Díky omezení cukrů a tuků se jí podařilo zhubnout několik desítek kilogramů. Velmi jí v tom pomohl také pravidelný pohyb. Podle Dreyerové stačí třicet minut rychlejší chůze denně a už za měsíc se dostaví výsledky. Kvůli hubnutí se však dostavil jiný problém. Na těle měla vytahanou kůži, která ji omezovala v pohybu.

Rozhodla se pro operaci. Nejprve jí doporučili operaci žaludku, aby zabránila případnému přibrání. Souhlasila a po operaci dál hubla. Teprve poté se rozhodla i pro odstranění přebytečné kůže a upravení poprsí.

„Jsem úplně jiný člověk a mám konečně sebevědomí, které jsem celý život neměla. Děkuji osudu, že jsem se dokopala ke změně. Zachránilo mi to dost možná i život,“ myslí si. Celkem se jí podařilo zhubnout přes osmdesát kilogramů.