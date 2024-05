V Českém Švýcarsku někdo rozdělal oheň. Vodu museli hasiči na vyhlídku vynést

„Hasiči po příjezdu na místo našli čerstvé ohniště, nacházející se na skále před vrcholovou chatkou. U ohniště nebyl nikdo přítomen. Skála v místě ohně při prohlídce dronem s termokamerou vykazovala teplotu přes 170 stupňů,“ popsal Tomáš Salov, tiskový mluvčí Správy Národního parku České Švýcarsko.

Chatka ani okolí Rudolfova kamene ohněm dotčeny nebyly. Zasahující hasiči ohniště uhasili s využitím zádových vaků. Na vrchol Rudolfova kamene museli ve tmě a náročném terénu dopravit zhruba 100 litrů vody.

Po ukončení zásahu hasičů pracovníci správy národního parku zkontrolovali také širší okolí, zejména místa, kde v minulosti již byla ohniště zaznamenána.

„Správa Národního parku České Švýcarsko děkuje oznamovatelce za neprodlené ohlášení ohně a hasičům za rychlý zásah a bezpečnou likvidaci zbytků ohniště,“ podotýká Salov.

Ve všech národních parcích České republiky platí zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazená místa, a to i v obdobích, kdy je požární nebezpečí velmi nízké. V národním parku České Švýcarsko je zákonem zakázáno také nocování na jeho území, včetně jednoduchého přespání, tzv. bivakování.

„Porušení těchto pravidel může Správa Národního parku České Švýcarsko v případě zjištění pachatele postihnout v závislosti na závažnosti jednání blokovou pokutou do výše 10 tisíc korun, ve správním řízení může být přestupci uložena pokuta do výše 100 tisíc korun. V případě, že se nejedná o přestupek, ale o trestný čin, spadá postih do kompetence orgánů činných v trestním řízení,“ doplňuje mluvčí parku s tím, že noční zákaz vstupu do lesa aktuálně v platnosti není.