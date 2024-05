Zahalení a anonymní. Kapela Sleep Token zahraje na podzim v pražském O2 universu

Enigmatická britská kapela Sleep Token kombinuje post-rockové, post-klasické a post-metalové prvky s emotivním indie popovým vokálem do kombinace, která zní jako nic jiného. V roce 2019 vydala debutové album Sundowning a o dva roky později zaznamenala mainstreamový úspěch s deskou This Place Will Become Your Tomb a v roce 2023 představil anonymní maskovaný kolektiv třetí plnohodnotný počin Take Me Back to Eden. Album rychle získalo mezinárodní úspěch a obsadilo vyšší příčky hitparád v několika zemích.

Skladby Chokehold, The Summoning, Aqua Regia, Granite a Vore nasbíraly dohromady přes 85 milionů streamů. Popularita Sleep Token je ještě znásobená přísnou anonymitou. Členové vystupují v maskách a kromě frontmana s přezdívkou Vessel figurují pod číslovkami II, III a IV.

Skupina prakticky nekomunikuje s novináři, o to je pro ně zajímavější. Nemluvě o oddaných fanoušcích, kteří kolem Sleep Token vybudovali bez nadsázky kult.

„Sleep Token nabízejí svým fanouškům celý svět, do kterého se mohou ponořit, pokud si to přejí. Je to místo úniku a základ obrovské fanouškovské komunity, která se věnuje studiu tvorby kapely,“ napsal magazín NME.

Prodej vstupenek na pražský koncert byl zahájen v pátek 3. května.