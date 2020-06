Na mateřské ujížděla na čokoládě. Když vážila skoro metrák, řekla si dost

„Když jsem se osamostatnila, začala jsem jíst zdravě a sportovat, rázem jsem se z náctileté obtloustlé holky stala o patnáct kilo štíhlejší mladou ženou,“ vzpomíná Jana Mimrová na časy, kdy faldy nemusela řešit. „Tehdy to šlo celkem snadno. Žila jsem bezstarostný, svobodný život plný přátel a zábavy. Jen práce, fitness a párty.“

Potom ovšem přišla životní láska a s ní postupně dvě těhotenství, takže mladá žena najednou zjistila, že váží o třicet kilo víc. A to už se shazuje hůř, zejména když jste coby dvojnásobná matka v jednom kole. „Když měl můj mladší syn druhé narozeniny a moje váha ukazovala devadesát kilo, zdravě jsem se naštvala. Řekla jsem si, že takhle to dál nejde. Není na co čekat,“ přiznává.

A protože patří odjakživa mezi aktivní typy žen a jakýkoliv pohyb ji těší, přidala vědomě v této oblasti. „Prakticky nevydržím dlouho na jednom místě a s dětmi a zahradou to ani nejde.Takže v hýbání se problém nebyl. Jediné, co se nehnulo, byla váha,“ konstatovala však záhy. „Ať jsem dělala, co jsem dělala, pořád jsem se přibližovala k metráku.“

Korpulentní mladá žena proto pochopila, že problém není v nohách, ale na talíři. Jenže se změnou jídelníčku si nevěděla sama rady. Oba její synové navíc patří mezi nespavce, a tak posledních pět let nočního nonstop buzení a konečného vstávání ve čtyři hodiny ráno, někdy i dřív, způsobilo, že si vyčerpaná maminka vypěstovala návyk na sladké. „Prostě bych bez kávy a hromady čokolády nebyla schopná celý den fungovat,“ připouští. „Když nebyla čokoláda, tak nějaká buchta, ty jsou u nás pořád, protože moc ráda peču.“

Když si lámala hlavu, co se svými stravovacími návyky provést, všimla si online kurzu Fit a Fresh, který na sociálních sítích zveřejnila její oblíbená influencerka Petra Krajčinovič. „Byla jsem mezi prvními, kdo se přihlásil,“ dodává Jana. „Začátky nebyly úplně snadné, ale to nebývají nikdy, když to člověk myslí úplně vážně a položí se do toho. Chtělo to jen pevnou vůli a odhodlání, a to já tedy rozhodně měla. Navíc Petra je opora jako hrom a drží celou partu žen, které s ní hubnou.“

Nebýt na to sama

Nejvíc jí prý pomohlo právě vědomí, že na to není sama. Že není jediná, která má zrovna teď hlad a chuť na něco, co v žádných redukčních jídelníčcích nenajdete. Ve skupině je prostě síla a tak i hubnutí jde snáz. Občas se prý sice dostavovala sebelítost typu: co z toho mám, když celou noc nespím, přes den se nezastavím a nemůžu si dát ani tu sušenku, která by mi dodala energii, ale brzy zjistila, že té energie má najednou vlastně docela dost a kila začala mizet.



„Byla jsem šťastnější a plná sil. Začala jsem své tělo těšit a ono začalo těšit mě. Správná strava v kombinaci s ideálním pohybem na čerstvém vzduchu přinesla to, že po čtyřech měsících jsem o dvacet kilo lehčí a o sto procent veselejší,“ prozrazuje Jana Mimrová.



A jak je na tom se svými oblíbenými sladkostmi? Mléčnou čokoládu vyměnila za kvalitní hořkou a sušené ovoce. Pro rodinu peče pořád, ale údajně ji to už neláká. „Ale i kdybych si jeden kousek vzala, tak si z toho nebudu dělat hlavu,“ směje se. „Vařím pořád stejně, jen pro sebe si porce upravuji tak, aby to prospělo mému metabolismu. Dá se totiž hubnout, aniž by člověk jedl jen salát.“

Má prý vyzkoušené, že nad jídlem to chce jen malinko přemýšlet a správně si ho poskládat. A jde to prý i s malými dětmi. „Dnes pokračuju v hubnutí dál, přeci jen mám pořád dost co shazovat. Ale už vytahuju ze skříní staré oblečení ze štíhlejšího období a tak nějak se těším z toho, že už z něj nepřetékám. Jen to chce vydržet, to je to nejdůležitější,“ uzavírá.