Hodně jsem zhubla a lidé mě nepoznávají, říká kdysi obézní žena

Původně měla sto patnáct kilo. Během dvou let se jí podařilo shodit padesát kilo. Každý den rychlou chůzí trávila dvě hodiny času. Podle ní právě rychlá chůze pomohla nejvíc.

„Pocházím z rodiny, kde bylo jídlo vždy na prvním místě. Bylo pro mě přirozené, že jsem dostala všechno, na co jsem měla chuť. Moje rodina v Michiganu vlastní několik restaurací včetně pizzerie. Dovedete si asi představit, jak nezdravě tedy vypadal můj jídelníček. Vůbec jsem se nerozpakovala a přecpávala se,“ sdělila žena pro server Daily Mail.

Jako dítě se cítila osamělá. Jídlo bylo jejím nejlepším přítelem. Ve škole si z ní děti kvůli obezitě utahovaly, stáhla se do sebe a jedla. To ji uklidňovalo a neměla pocit, že by dělala něco špatně. Až později jí došlo, že tím škodí sama sobě. V sedmnácti letech snědla za den jídlo obsahující čtyři tisíce kalorií.

„Naši mi řekli, že pokud budu dál takhle jíst, za pár let exploduji. Také neustále opakovali, že si s takovým vzhledem nenajdu partnera. Zároveň mi říkali, že mám nádherný obličej a je ho na takovém těle škoda,“ pokračovala.

Nejdříve si nebrala řeči rodiny k srdci, pak se však nad svým stavem zamyslela. Lékař jí sdělil, že má cukrovku, vysoký cholesterol i tlak a bohužel jí byly diagnostikovány polycystické vaječníky. Byl to pro ni šok. Domnívala se, že je zdravá a najednou z ní byl nemocný člověk. To byl pro ni také impulz ke změně. Začala chodit. Každý den nejprve hodinu a později dvě. Z pomalé chůze se stala rychlá a kila šla dolů.

„Zní to asi šíleně. Ale pomohlo mi i to, že se mi zjevil Bůh. Všechno zapadlo dohromady a došlo mi, že je čas se sebou něco udělat. Jsem šťastná, že jsem se změnila. Cítím se skvěle,“ dodala.