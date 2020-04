Jsem tlustej jak prase, přiznal Ota. Kvůli Jágrovi shodil čtyřicet kilo

Nejoblíbenější sportovní disciplínou mladého muže s obrovskými tukovými zásobami byl až donedávna gaučink. Svoji lenost sváděl na únavu z práce a nechal si od své ženy Lucie servírovat svačinky a pivo přímo do polohy ležmo.

„Odmalička mám obrovskej apetit. Moje první slova byla hami a papu,“ vtipkoval Ota, který přiznával, že když se nacpe jídlem, cítí se spokojeně. „To mám v bříšku jak v pokojíčku.“

Jenže obezita není jen estetickým problémem, rozšafného řidiče omezovala nejen v partnerském životě a sexuální oblasti, ale také byla zásadním rizikem pro jeho zdraví a život. Problém nebylo jen množství spořádaného jídla, ale také skladba jídelníčku.

Ota si potrpěl na tučné a smažené jídlo, fast food a sycené sladké limonády, kterých za den vypil několik litrů. Jeho žena se mu sice občas snažila podsouvat zdravější varianty, pokaždé ji však odbyl, že není králík. „On nejí, aby žil, on žije, aby jedl,“ stěžovala si Lucie.

Nezřízeného jedlíka Otu si vzali do parády odborníci z pořadu Tlouštíci. Jako první si s ním nad laboratorními výsledky promluvil internista Vladimír Teplan, který upozornil zejména na vyšší hladinou cukru a tuku, tedy signály závažné metabolické poruchy. „Nebudu zakrývat, že ač mladého věku, tak jste velmi rizikový. Ohrožuje vás jak infarkt, tak mozková mrtvice,“ oznámil překvapenému mladému muži.

Na sezení s koučkou Jankou Chudlíkovou vysvětloval, že jídlem zajídá stres. Dozvěděl se, že bude muset definitivně změnit své návyky. „S Otou bude velká práce,“ uvedla Chudlíková s tím, že jídlo je pro mladého muže droga. Ten však tvrdil, že je ochoten podstoupit cokoli. „Bojím se smrti, chci tady být co nejdýl. S manželkou, s dětma. Žiju jen pro ně.“



Ani specialista na výživu a pohyb Lukáš Roubík Otu nepotěšil. Prozradil mu, že z jeho celkové hmotnosti 178,8 kg tvoří 44 procent tuk a že toho zdaleka nejnebezpečnějšího viscerálního tuku má skoro čtyřikrát více oproti normě.



Týdenní záznam jídelníčku, který Ota pro Lukáše sepsal, výživáře šokoval. „Všechno je špatně: spousta smaženého, sladkého, slaného. Ohromná přemíra konzumace průmyslově zpracovaných potravin, fast foodu, navíc ohromné porce,“ vyjmenovával Lukáš. Jen sladkých limonád si obézní řidič dopřával přes 40 litrů týdně.

Otův největší problém byla láska k jídlu.

Než mu vypracuje jídelníček, doporučil Lukáš Otovi, aby nepil žádné sladké nápoje, a pokud ho přepadne chuť na sladké, může si dopřát půl litru light varianty za den. Ke každému jídlu si měl dát 100 g zeleniny, konzumovat stravu bohatou na kvalitní bílkoviny, vlákninu, minerály, vitaminy a stopové prvky.



„Jsem přesvědčenej o tom, že to zvládnu. Změna začíná dnes,“ hrdě hlásil Ota.

1. měsíc

Pro velkého jedlíka byl nový životní styl očistcem. Místo hemenexu z pěti vajec, 20 dkg salámu a 3 rohlíků mu například manželka Lucie připravila smoothie z melounu, banánu a jablka, pár krajíčků semínkového chleba s tvarohem a zeleninu. Ota se na snídani šklebil. „Tohle jako lidi snídaj, jo?“ ptal se. „Upřímně se mi snídaně nelíbila, nejsem na takový věci zvyklej,“ stěžoval si. „Oto, asi si na ně budeš muset zvyknout,“ usadila ho žena. „Zvykli si jiní, zvykneš si taky.“

Dostal také za úkol nejméně obden chodit na půlhodinovou procházku. I to byla pro muže, jenž byl zvyklý dojít pár kroků od auta k domu a od gauče k lednici, velká změna.

Po prvních 14 dnech nového režimu sice shodil 5 kg, ale přiznal, že na začátku prožíval krize. „Napřed jsem byl strašně unavenej, dokázal jsem spát 11 až 12 hodin, pak jsem se budil, lil ze mě pot,“ popisoval.

Výživový plán na míru mu uložil: jíst pravidelně 6x denně, nehladovět a nevynechávat jídla, snídat nejpozději hodinu po probuzení, zvýšit konzumaci zeleniny, celozrnného pečiva, zakysaných mléčných výrobků a ryb. „Úprava jídelníčku je to nejdůležitější,“ kladl mu na srdce Lukáš. Jenže právě dodržování jídelníčku se ukázalo jako nepřekonatelný problém. Jak ukázaly záběry domácí kamery v rukou Lucie, popíjel vesele sladké limonády, ujídal uzeniny a podobně.

2. měsíc

Měření ukázalo, že po prvním měsíci žádná velká sláva: 174,8 kg zklamalo Otu i Lukáše. Bylo jasné, že je potřeba, aby si hříšník sedl s koučkou Jankou a probrali spolu jeho pocity. „Co jsem vstoupil do projektu, tak to nebylo jednoduchý, měl jsem různý psychický stavy,“ stěžoval si.

„On potřebuje změnit ne stravu, on potřebuje změnit přístup k sobě a k životu,“ usoudila Janka. „Víš, jak poznáš člověka se zdravým sebevědomím? Není závislý ve vztazích. Přece nemůžeš být závislý na Lucce tak, že ona se o tebe nemůže opřít,“ oznámila Otovi, kterého to sebralo. „Chceš to změnit? Máknem na tom spolu?“ hecovala ho. A on přikyvoval s tím, že to chce udělat pro Lucku.

Na konci druhého měsíc Otova snažení i podvádění dorazil na kontrolu Lukáš s nutriční terapeutkou Sandrou. Hmotnost 168,8 kg sice vypadala na první pohled dobře, ale výživář se nedal.

„Jsem rád, že to má pozitivní vývoj, na druhou stranu za ten časový úsek se dalo udělat daleko víc práce,“ oznámil Otovi. „Kdybych to projektoval dál, tak bys do konce pořadu shodil dalších 15 kg. S tím bys byl spokojený?“ „Nebyl,“ zaraženě odpověděl Ota a znovu začal slibovat, že se bude snažit. Přitom nedodržoval jídelníček, ani nechodil cvičit, ve fitku u svého trenéra Kurta se neukázal skoro čtyři týdny.

3. měsíc

Od dalšího pohybu Otu navíc zdržela nemoc, zůstal doma v posteli a od lékaře dostal antibiotika. Když se vrátil do posilovny, hned si vysloužil od trenéra výtku. „To si děláš pr..l!“ sjel ho Kurt. „Před tréninkem cigáro?“ A hned mu napařil pár cviků navíc.

„Moc nechodí, vždycky si najde důvod proč nejít,“ stěžoval si na neposlušného klienta. „V poslední době se to trošičku zlepšilo. Když mu to ta hlava povolí, tak je vidět, že sportoval, Není úplně začátečník, i silově to zvládá, je to na něm,“ krčil rameny.

Další přepadovka Lukáše a Sandry zjistila, že Otovi se zatím podařilo shodit 17,8 kg, ovšem ztrácí se nejen tuk, ale i svalová hmota. „Přál bych si, aby ses naučil nové návyky: v pohybu, v jídelníčku, aby když kamery zhasnou a my odjedeme, to pokračovalo dál a hlavně ty výsledky jsi si udržel,“ vysvětloval mu Lukáš.

Aby muže, který to skoro vzdával, podpořil, pozval Lukáš na trénink Ivu Kubelkovou, se kterou si Ota mohl zacvičit. Na jeho naléhání, aby mu sehnala podpis Jaromíra Jágra, to slíbila. S podmínkou, že Ota do konce natáčení shodí aspoň 40 kg.

Setkání s Ivou Kubelkovou v tělocvičně ho nakoplo.

5. měsíc

Ukázalo se, že jestli Ota opravdu chce podpis svého oblíbence, bude muset začít makat a přestat lhát. Lukáš ho přistihl, že záznamy jídelníčku, který mu řidič autobusu posílá, jsou značně neúplné. Mimo záznam si totiž dával pizzu, těstoviny, hot dog, klobásy, řízek a hranolky....



„Okolí je proti mně,“ stěžoval si Ota. „Venku, všude na ulici, všude to je a je to dostupný!“ Na otázku, kolik týdnů se dosud striktně držel jídelníčku, přiznal: „Takovejch moc nebylo. Ale teď ukážu svoji sílu a odvahu. Teď je to na mně,“ sliboval. „Ale to už jsi mi tu říkal mnohokrát,“ krčil rameny Lukáš.

Aby svého svěřence dostal z krize, vyrazil s ním na nedaleký kopec Lovoš a na záda mu dal 25 kg, tedy hmotnost, kterou ještě nedávno Ota nosil všude s sebou. Ale i tady se Ota projevil ve svém stylu „ode zdi ke zdi“, když se v kopci pokoušel závodit, ač se necítil zrovna dobře.

6. měsíc

Aby se Otovi lépe dodržoval výživový plán, dostal sáčky s nutričním programem, které mu umožní lépe se stravovat i na cestách. Ukázalo se také, že řidič autobusu se ve své kázni výrazně zlepšil. Podle své ženy už vzal nový jídelníček i pohyb za svůj a dělal všechno zcela automaticky.

7. měsíc

Podruhé vyrazil Ota na Lovoš právě s Lucií. „Manželka je pro mě hlavní článek v mém životě,“ přiznal. „Já jsem hrozně šťastná, že mám Otu. Je to člověk, který mi v životě strašně moc pomohl a já při něm budu stát za každejch okolností.“

8. měsíc

Také laboratorní výsledky prokázaly, že se Ota konečně začal snažit. „Hladina cukru klesla a je v normě, jaterní testy jsou také normální,“ chválil muže doktor Teplan. „Je to výzva, abyste pokračoval.“

Také váha ukázala číslo, ve které Ota tajně doufal. Dosáhl totiž hmotnosti 136,8 kg, takže se mu podařilo shodit celých 43 kg, z toho 30,9 kg tuku.

„Poprvé v životě jsem na sebe pyšnej,“ přiznal štíhlejší Ota s dojetím, poté co si vysloužil odměnu: nejen podpis Jaromíra Jágra, ale i dres s věnováním. „Já si ho nechám doma zarámovat,“ usmíval se.

Ota před a po

Pyšná byla na Otu také štěstím zářící manželka Lucie. „Zachránili jste mi život, budu na vás vzpomínat,“ děkoval řidič autobusu týmu, který mu pomáhal změnit životní styl. „Ty sis ho zachránil sám, jen jsi potřeboval trošku nasměrovat,“ odpověděl Lukáš.



„Tam k tomu, jak to bylo, se už nebudu vracet,“ sliboval Ota. „Mám skvělou manželku, miluju nade všechno její děti, mám teď skvělej život, kterej si chci naplno užívat.“