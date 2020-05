Babičce vadilo, že je vnučka tlustá. Slíbila jí padesát tisíc, když zhubne

„Babička si myslí, že to, že jsem tlustá, znamená, že jsem nepřitažlivá pro opačné pohlaví,“ přiznala porodní asistentka a vystudovaná výživová poradkyně Veronika. „Mělo by jí záležet na tom, jak vypadá,“ trvala na svém babička. „Mě to opravdu trápí,“ dodala s tím, že není možné, aby mladá žena donekonečna takhle tloustla.

„Slib mi, že to určitě dodržíš,“ naléhala na Veroniku. „Budu doufat, že to dodržím,“ krčila rezignovaně rameny baculatá slečna, kterou ke změně lehce povzbudila i babiččina nabídka: padesát tisíc korun za třicet kilo dole.

„Ale myslím si, že se jí to nepodaří,“ nedoufala starší dáma, která přiznala, že její neustálé připomínky Veroničiny tělnatosti mohou mít na dívku neblahý vliv. „Je z toho zakomplexovaná,“ dodala.

Do rukou odborníků se tak porodní asistentka, která si k práci na směny přibrala ještě brigádu v podobě zapisování anamnéz a úklid, svěřila s velice spornou motivací.

„Začalo to antikoncepcí, která přidává chuť na jídlo. Takže jsem se po ní rozežrala. Vlastně za to všechno můžou chlapi,“ odhalila milovnice sladkého hned na začátku natáčení viníka.

Sezení u internisty Vladimíra Teplana prozradilo nejen hraniční krevní tlak, ale také vyšší hodnoty kyseliny močové. „To je charakteristické pro některé pracovníky ve směnném provozu,“ řekl lékař s tím, že kyselina močová by mohla později vést k problémům pohybového aparátu a dalším zdravotním potížím.

Specialista na výživu Lukáš Roubík postavil mladou ženu na váhu a oznámil jí, že její hmotnost je 117 kg, BMI 37,8 a množství tuku v těle 48,6 kg. „Je to hrozný, na můj věk, takovýhle strašný výsledky,“ zděsila se Veronika. „Cítím se trapně.“

Na začátku pořadu byla Veronika nejen boubelatější, ale také smutnější.

Jance Chudíkové pak prozradila, že tlustá je odmalička a jejím hlavním problémem je, že nemá vůli. „Působila na mě, že je jí to malinko jedno. To byl první dojem. Ale když jsem s ní mluvila déle, tak jsem zjistila, že uvnitř jí to vůbec jedno není,“ odhalila motivační koučka. „A myslím si, že má ochrannou slupku nejen vůči nám, ale celkově vůči světu. Uvnitř je křehká.“



Co se týká chyb ve výživě, přiznala Veronika Lukášovi přemíru sacharidů a tuků. On sám však viděl největší problém v nedostatku živin. Poradil jí, aby si dopřávala třikrát denně kvalitní bílkoviny, jedla zeleninu, nevynechávala jídla a nehladověla během nočních směn. „Podle mě bude pro ní nejtěžší naučit se jíst a nebát se větších porcí,“ odhadl. „Když se bude držet našich doporučení, tak věřím, že výsledky na sebe nenechají dlouho čekat.“

1. měsíc

Do hubnutí pod vedením odborníků se Veronika pustila s vervou. Nakoupila zdravé potraviny, snažila se stravovat podle doporučení Lukáše a dokonce plnila i úkol od Janky dvakrát denně se zamyslet nad svou hypotetickou budoucností v hubeném těle. „Snažím se představit si, jaký by to bylo krásný.“

Po dvou týdnech dorazila na kontrolu o čtyři kila lehčí a s dobrým pocitem. Domů si odnesla výživový plán na míru a odhodlání v nastoupené cestě pokračovat. Trochu jí to ovšem komplikoval fakt, že na vaření moc nebyla, a protože žije s rodiči, tak jedla hlavně to, co uvaří maminka. Problémem byly také noční služby, nedostatek spánku a rozházené biorytmy.

2. měsíc

S jídlem si sice Veronika moc nepotykala, zato v posilovně se vyloženě našla. Dostala osobního trenéra a cvičení ji tak nadchlo, že místo třikrát týdně byla na tréninku mnohem častěji.

3. měsíc

Přepadovka Lukáše a Sandry ovšem odhalila, že vše není jen růžové. Přes léto se Veronika trochu „utrhla“, užívala si na festivalech a dopřávala si alkohol, zato jídelníček příliš nedodržovala.

Vážení se proto docela bála, ale výsledek 106,5 kg ji překvapil. Od začátku pořadu shodila 6,8 kg tuku, což také nebylo špatné. Kontrola lednice sice ukázala, že spíš zeje prázdnotou, ale Veronika to vysvětlila tím, že se vrátila z víkendové akce a ještě nebyla nakoupit.

Přiznala také, že nedodržuje gramáže ani suroviny, které jsou sepsané ve výživovém plánu. Sandra tak zjistila, že jí třeba chybí komplexní sacharidy k svačině a že porodní asistentka hubla spíš díky pohybu. „Musím na tom jídelníčku zamakat,“ slíbila.

4. měsíc

Dovolená u moře byla dalším zásekem v novém životním stylu, protože Veronika nejen že neposílala svým poradcům záznamy jídelníčku, ale také dost hřešila. „Ze začátku jsem se držela, ale pak ke konci jsem to trošku pustila,“ přiznala s tím, že ujížděla máma, tak ona také ujela. Na dovolené tak každý den přijala více než dvojnásobek předepsané energie.

Hmotnost se ovšem nějak moc nehnula a zarazila se na čísle 106,4. „Mohlo to být lepší,“ poznamenala Sandra, která klientce vyčetla, že nerespektuje zásady zdravého jídelníčku a vymýšlí si své kombinace. Zjistila také, že Veronika vynechává sacharidy, které často nahrazuje alkoholem.

5. měsíc

Sandřiny domluvy nezabraly, a proto si na revoltující slečnu došlápl Lukáš Roubík. „Hmotnost dva měsíce stagnuje, tak musíme zjistit, čím to je,“ oznámil jí a vyskládal před ní pyramidu z 26 kostek cukru, které se rovnají průměrné energetické hodnotě jedné lahve vína. „Ubírala si jídlo, aby mohla večer jít chlastat,“ zlobil se.

„Jsi mladá, bylo léto, ale abychom viděli nějaké výsledky, tak bych byl rád, kdybys na sebe byla přísnější,“ domlouval Veronice. „Nejsem tak drsný, abych někomu řekl: když celý týden všechno držíš, tak si pak nesmíš dát ani skleničku vína. Ale zbytek toho jídelníčku musí být v pohodě,“ dodal s tím, že ho mrzí dívčin přístup. „Neuvědomuje si, že to nedělá ani kvůli babičce, ani kvůli mně nebo Sandře, ale kvůli sobě...“

5. měsíc

Motivační koučka usoudila, že má Veronika příliš malou motivaci, a tak jí ukázala video z prvního sezení. O něco štíhlejší dívka se zhrozila, jak tehdy vypadala. „To je realita, jak mě vidí okolí,“ uznala. „To hodně namotivuje,“ a před zrcadlem se pochlubila mnohem lépe tvarovanou postavou.

Mladá žena také přiznala, že se těší na nový byt, do kterého by se chtěla přestěhovat. „Budu tam žít sama, budu štíhlejší a budu jíst striktně podle jídelníčku,“ slibovala. „A možná se zbavím svých černých stínů z dětství.“

Lukáš se rozhodl mladou ženu trochu popostrčit, a tak na trénink přivedl Jakuba Prchala, mistra světa v kulturistice. „Hezkej chlapec to byl, o tom žádná,“ uznala Veronika. „Na takovýhle typ kluka bych nikdy neměla,“ povzdychla si.

Kulturista o ní na oplátku prohlásil, že je skromná holka. „Nadváha má vliv na její sebevědomí, ale s každým kilem, které shodí, se bude cítit o malý kousek lépe,“ dodal. „A jsem si jistý, že až sundá dalších deset patnáct kilo, tak z ní bude fakt kočka.“

Lukáš pak Veronice vysvětlil, že pohyb je sice fajn, ale její problém je jídlo a nedostatek disciplíny. Prozradil jí, že i kulturista si s sebou na cesty nosí krabičky s jídlem, aby dodržoval jídelníček. „Kdybys vložila stejnou energii, jako dáváš do tréninku, i do toho jídelníčku, tak by byly výsledky někde úplně jinde,“ usměrňoval ženu, jejíž hmotnost už celé měsíce stagnovala.

Veronika přiznala, že sem tam trochu hřeší, sladkosti si dává hlavně v období menstruace, kdy má chutě. A zeptala se Lukáše, jestli by třeba nebylo vhodné zkusit nějaký detox. „Ty hledáš něco zázračnýho, ale podle mě jsi jídelníček, jak ho máš napsaný, ještě ani měsíc v kuse nedodržovala,“ vyčetl jí výživový specialista. „Žádná dieta nebude fungovat, když ji porušuješ.“

7. měsíc

Veronika tedy slíbila, že se polepší, a v dalších týdnech se soustředila na jídelníček a jeho dodržování. Jenže také slavila 30. narozeniny a byly Vánoce, které zvládla celkem bez velkých potíží.

Taky už nebyla sama, na seznamce se potkala s Lukášem, takže i babička měla důvod ke spokojenosti. Zatím to ale vypadalo, že ani velká finanční prémie nebyla pro dívku dostatečnou motivací, protože se ještě nedostala ani pod stovku, natož k metě shozených třiceti kilo.

8. měsíc

Velmi kolísavá snaha o změnu životního stylu sice nějaký výsledek přinesla, ani poradci, ani babička ovšem z Veroniky příliš velkou radost neměli. Věděli totiž, že tam byly značné rezervy.

To koneckonců potvrdil i profesor Teplan po závěrečném vyšetření. „Do budoucna si myslím, že pokud nezmění svůj režim, tak se bude stále točit v kruhu,“ poznamenal.

Veronika zhubla skoro 15 kilo

Sama Veronika ovšem sršela optimismem. „Do pořadu jsem šla s tím, že jsem chtěla nastartovat hubnutí, a to se mi splnilo.“ Nejtěžší pro ni přitom po celých osm měsíců bylo dodržovat disciplínu ohledně jídla. „Chci ale dál pokračovat,“ prohlásila žena, která na konci pořadu vážila 102,4 kilogramu, tedy skoro o 15 kilo méně než na začátku.



„V průběhu natáčení měla Verča problém s motivací,“ uzavřel Lukáš Roubík. S tím, že se nepřihlásila sama, tak tam chybělo takové to silné vnitřní rozhodnutí, že skutečně tu proměnu chce a že pro ni udělá všechno, co je potřeba.“