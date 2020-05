Veronika shodila skoro 23 kilo. Nadějné hubnutí přerušilo těhotenství

„Předtím jsem pracovala v Anglii ve skladu, kde jsem nachodila denně dvacet kilometrů. A když jsem se vrátila, tak jsem nedělala nic,“ vysvětlila osmadvacetiletá administrativní pracovnice důvod, proč šla hmotnost poslední dobou tak nahoru.

Snažila se několikrát více či méně úspěšně hubnout. „Většinou se to povede, ale pak se zase vrátím do starého režimu a kila letí nahoru,“ krčila rameny. „A teď, když se snažím, tak už to moc nejde.“

Proto přivítala nápad svého přítele, který Veroniku do pořadu o hubnutí přihlásil z obavy o její zdraví a také proto, že společně plánovali rodinu. „Vzala jsem si to trošku osobně a k srdci a řekla jsem si, že bych to měla zkusit,“ dodala sympatická blondýnka s tím, že by ráda zhubla aspoň třicet kilo.

Při konzultaci nad výsledky laboratorních vyšetření upozornil mladou dámu specialista Vladimír Teplan na to, že má vyšší hladinu LDL cholesterolu a s postupujícími léty jí hrozí metabolické problémy. „Bojím se o zdraví,“ připustila Veronika.

Měření a vážení pak prozradilo hmotnost 132,9 kg, z toho 65,8 kg tuku a BMI 47,1. Množství tuku Veroniku šokovalo. „Uvědomila jsem si, že s sebou stále tahám navíc jednoho člověka,“ konstatovala.

Jaké byly její největší stravovací prohřešky? Jedla převážně tučná jídla, víceprocentní sýry, uzeniny a vepřové maso. V jejím jídelníčku naopak chyběly rostlinné tuky a ryby, porce byly poměrně velké a k tomu se přidával nedostatek pohybu.



„Problém je v tom, že bych si i šla zasportovat, ale vím, že to nebudu zvládat, tak jak bych chtěla, že budu zadýchaná, a tak to vzdám předem,“ vysvětlila Veronika.

Na sezení s motivační koučkou Jankou Chudlíkovou vyšlo najevo, že Veronika patří k ženám, které se snaží zavděčit okolí, ale málo myslí na sebe. Když dostala za úkol zaměřit se na to, jaká bude její budoucnost za pár let, přiznala se k obavě, že nebude moci sehnat pěkné šaty na vlastní svatbu, protože bude muset vybírat v nadměrných velikostech. I to je motivace jako hrom.

1. měsíc

Hned od začátku natáčení se Veronika zodpovědně vrhla na pohybové aktivity.„Doufám, že až skončí ten pořad, tak tenhle kopec pro mě bude hračka a nebudu se zadýchávat,“ prohlásila cestou na nedaleký zalesněný vrch.



Začala také cvičit s trenérem Lubošem. „Bála jsem se toho víc, ale Luboš je na mě hodnej, takže se k tomu nemusím ani extra přemlouvat,“ připustila. „Jsem na sebe pyšná každý den, kdy to zvládnu a kdy se odhodlám.“

Jako výborná kuchařka se také pustila do vymýšlení vlastních zdravých receptů ještě před tím, než dostala od Lukáše Roubíka výživový plán na míru. Jeho součástí bylo také doporučení jíst pravidelně po 2,5 až 3,5 hodinách, nevynechávat svačiny a dbát na vhodný výběr potravin.

„Jídelníček je hodně obsáhlý, ale zase jsem ráda, že je takový variabilní a že ho nemusím dodržovat podle dne a jídla, ale že si můžu vybírat,“ neskrývala potěšení Veronika. Jen tak pro jistotu se ještě Lukáše zeptala na jeho názor na tzv. cheat days.

„Dneska se z toho staly závody na sociálních sítích, kde lidi dodržují striktní jídelníček a pak si fotí na posteli hromady sušenek, čokolád nebo se chlubí, že chodí do různých řetězců rychlého občerstvení, kde si dají jedno meníčko a druhé meníčko, a myslí si, že to je super, protože tak urychlí metabolismus, což je totální nesmysl,“ uvedl Lukáš s tím, že zásadní pro hubnutí je právě vyrovnaný příjem živin a kalorický deficit.

Veronika ovšem žádné prasečí dny neprovozovala, naopak dodržovala jak jídelníček, tak předepsané pohybové aktivity, a tak za necelé tři týdny ukázala váha 128,2 kg a 4,7 kg (z toho 3,5 kg tuku) dole. „Pro mě velký impuls, cítím se fakt namotivovaná a jsem na sebe tak nějak pyšná,“ přiznala bývalá akvabela, která mile překvapila sebe i odborníky.

2. měsíc

Jídlo ani pohyb Veronice problémy nedělaly, ale pohledy do vlastního nitra za pomoci koučky byly pro uzavřenou dívku výzvou. Dostala třeba za úkol popsat současnou Veroniku, tedy sama sebe. „Je šťastná, že má dobrou práci, přítele, se kterým se mají rádi, ale pořád jí něco schází. A to je ta spokojenost se sebou,“ přiznala. „Vždycky si představovala, že bude jiná, že to nenechá zajít až tak daleko,“ dodala s tím, že hlavními příčinami jsou v jejích očích pohodlnost, lenost a nedostatek vůle.

„Verča si uvědomuje, že je to hodně o tom, že nechala ty věci plavat. Musí se naučit pochválit se a dát sebe na první místo,“ okomentovala situaci koučka.

Ve Veroničině životě nastala další změna. S přítelem koupili starý dům a začali ho rekonstruovat. Mladá žena tak měla pohybu až až. Pracovala na stavbě, cvičila ve fitku a chodila na procházky, až jednoho dne sklouzla na bahně a pohmoždila si kotník.

„Docela mě to štve, protože jsem cítila, že se zlepšuju, ale nedá se nic dělat,“ postěžovala si Veronika, která musela na nějaký čas omezit sportování.

3. měsíc

Aby sympatické Moravance zvedla náladu, vypravila se za ní výživová poradkyně Sandra Schmidová a naučila ji připravovat zdravou pizzu ze špaldové mouky a tvarohu. Ta ovšem na rozdíl od většiny předchozích „tlouštíků“ nepotřebovala rady, jak dodržovat gramáže a jídelníček, protože její záznamy byly vzorové a disciplina ukázková.

To se také ukázalo při dalším měření, kdy váha ukázala číslo 119,8 kg. Veronika přiznala, že spokojená je tak půl na půl, kvůli zraněné noze, která ji omezila v pohybu. „Už jsem si ale vzala tričko, které bych si dřív nevzala. A občas si někdo všimne, že jsem zhubla,“ dodala.

4. měsíc

Rekonstrukce domu stále úspěšně pokračovala, stejně jako Veroničina důslednost při dodržování pravidel. Chystala si svačiny a krabičky do práce, ingredience buď vážila, nebo už jejich množství znala od oka.



„Občas mám trochu krizi, třeba mě štve cvičení, jsem unavená, protože makám na baráku, ale snažím se to nějak překousnout,“ prozradila. A pochlubila se také vlastním zlepšovákem: Vytiskla si arch papíru s řadami prasátek, z nichž každé představovalo půl kila, a postupně si je škrtala. „Už jsem škrtla 36 prasátek, takže už jsem od začátku natáčení zhubla 18 kilo,“ dodala mladá žena, která teď měla 114,9 kg.

Přiznala také, že je ráda, jak se v jejím vnímání změnila priorita jídla. „Už na něj moc nemyslím, takže se mi někdy i stane, že jsem se zapomněla nasvačit, což se mi dřív nestávalo. To jsem už u snídaně myslela na to, co budu večeřet.“

5. měsíc

Zraněný kotník už Veroniku přestal trápit a ona se znova s vervou vrhla do cvičení. „Je šikovná, motoricky zdatná, umí se k tomu stroji postavit,“ chválil ji Luboš. Pro mladou ženu už byl ale trénink poněkud stereotypní. A tak pro ni trenér připravil kruhový trénink s prvky cross fit a gymnastiky. Pohyb v tělocvičně pak bývalá akvabela doplnila i plaváním v bazénu.

A protože si netrpělivá mladá žena stěžovala, že hubne moc pomalu, připravil si pro ni Lukáš překvapení. Přinesl jí tolik sádla, kolik tuku už zhubla. Tedy 19 kg. Veronika, jejíž hmotnost nyní dělala rovných 112 kg, tak uznala, že udělala veliký pokrok.

6. měsíc

Veronika ani během Vánoc nepřibrala, neporušovala ani jídelníček, ovšem stejně se dalo čekat, že v brzké době začne opět přibírat. V jejím životě totiž nastala další významná změna. Ukázalo se totiž, že čeká miminko.

„Měli jsme to v plánu, až skončí natáčení, ale stalo se,“ usmívala se nastávající maminka. „Teď necvičím, mám od doktora nakázaný klidový režim, protože jsem měla bolesti břicha, tak aby bylo všechno v pohodě,“ dodala.

Veronika po sedmi měsících hubnutí o téměř 23 kilo lehčí.

7. měsíc

Svoji cestu za štíhlejší postavou tak mladá žena ukončila o měsíc dřív než ostatní účastníci pořadu, ovšem s moc pěknými výsledky a odhodláním žít zdravěji i po narození potomka.



Na konci natáčení vážila sympatická blondýnka, která podle odborníků hubla učebnicově, 110,1 kg. „Popravdě jsem nečekala, že od posledního vážení naskočí nějaká kila navíc dolů, protože jsem poslední měsíc necvičila, ale je vidět, že stačí i to, když člověk dodržuje jídelníček,“ usmívala se Veronika. „Určitě chci pokračovat, protože mě to začalo bavit, a bylo by škoda se pak po delší době zase znova nakopávat,“ dodala odhodlaně.