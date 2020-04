Můj sen je dostat se pod metrák, přiznala milovnice pečiva a párků

„Když jsme se seznámili, tak byla o dost štíhlejší než teď,“ řekl její manžel s tím, že Gabriela (43) hodně nabrala po porodu syna. Sympatická korpulentní dáma má kromě něj ještě dospělou dceru Pavlu, která od dětství trpí cukrovkou. Nedostatek spánku, strach o nemocné dítě a sedavé zaměstnání spolu s nezdravým životním stylem se podepsaly na její postavě a hmotnosti bezmála 150 kilo.

Převážnou část Gábinina jídelníčku donedávna tvořilo pečivo, měla ráda párky i domácí buchty od maminky, která s rodinou žije v jednom domě. „Je moc pohodlná a hodně sní, nehýbá se,“ popsala dceru. „Strašně chci se sebou něco udělat, ale nejde mi to, je to věčný boj,“ přiznala Gábina, která se za svá kila navíc styděla a jejím snem bylo dostat se jednou pod metrák. „Ráno vstanu s tím, že zabojuji, a večer končím s tím, že to bylo neúspěšné...“

Její proměna začala, jak už to tak u Tlouštíků bývá, v ordinaci lékaře. Internista Vladimír Teplan ji upozornil, že má vyšší hladiny triglyceridů, horší funkci ledvin, hraniční krevní tlak a poruchu srdečního rytmu. Gábinu výsledky nepřekvapily, ani nepotěšily. Že na tom nebyla zdravotně dobře, to tušila. „Jednou bych určitě přestala chodit, protože momentálně jsou ta kolena tak bolestivá, že dnes mám problém se s nimi pohybovat,“ dodala.



Ani Lukáš Roubík, expert na výživu a pohyb, pro ni neměl dobré zprávy. Měření ukázalo nejen velmi vysokou hmotnost 144,7 kilogramů, ale také to, že více než polovinu, celkem 75 kilogramů, tvoří tělesný tuk. Také úroveň útrobního tuku byla velmi varující, protože nejméně třikrát převyšovala normální hodnotu.

„Výchozí situace není vůbec dobrá, ale vzhledem k tomu, že má Gábina odhodlání, tak věřím, že se nám to v průběhu následujících měsíců podaří změnit,“ řekl výživový expert.

Gábina na začátku natáčení

Lektorka Janka Chudlíková se zajímala, co je příčinou toho, že Gábina tolik nabrala. „Určitě lajdáctví a lenost si připravit něco zdravého,“ vysvětlovala věčná dietářka. „Bylo hodně pokusů. Některé byly úspěšné, některé byly méně úspěšné. Ale už pět let se o nic nepokouším.“



Přiznala, že zajídá stresy jako nedostatek času, starost o domácnost, zdraví dětí. „Byla vzorná máma, vzorná manželka, vzorná dcera,“ shrnula koučka. „A já bych jí v tomhle v dobrém smyslu slova potrápila. Měla by vypnout ten model hodné holky a říct: hernajs, a co chci já?“

Zásadní problém Gabrielina jídelníčku bylo velké množství pečiva. „Já ho snídám, obědvám, svačím i večeřím,“ prozradila. A naopak v její stravě nápadně chyběly kvalitní bílkoviny, zelenina a vláknina.

„Bílá mouka, cukr, máslo, sůl, to jsou prázdné kalorie, které tělu nedodávají v podstatě vůbec nic,“ upozornil ji Lukáš. „Stejné množství energie můžete přijmout v daleko větším objemu jídla, které vás lépe zasytí na delší dobu. Takhle tělo nedostane, co potřebuje, a tak chce znovu a znovu.“

1. měsíc

Začátek nového života se Gábině spojil s rodinnou dovolenou v Chorvatsku. Ale ani to jí nevzalo odhodlání. „Nakoupili jsme si rajčata, meruňky, tmavý chléb, cottage,“ hlásila na kameru s tím, že chodí na procházky a jedí zdravě, což je samo o sobě veliký pokrok.

Kontrolní měření po dvou týdnech ovšem neukázalo žádný úbytek hmotnosti, naopak, Gábina ještě dvě kila přibrala. Zřejmě z toho důvodu, že její tělo v teplém počasí zadržovalo vodu, takže se odborníci neznepokojovali.

2. měsíc

„Cítím se lépe, jím zeleninu, saláty, jsem sytější, nedojídám se pečivem a přiznám se, že mi ani nechybí,“ prozradila Gábina, která si na novou stravu zvykla snadno a líbil se jí i jídelníček na míru, který dostala. S pohybem to ovšem bylo horší. „Jsem unavená, nohy bolí,“ přiznala s tím, že ji chůze netěší a trenéra si ještě nevybrala.

Přepadovka Lukáše a Sandry s přeměřením prozradila, že kila šla konečně dolů. Gábina shodila 4,4 kg, ovšem tuku mnoho neubylo. Výsledná hmotnost 142,3 kilogramů ovšem byla nadějí, že se věci hýbou.

3. měsíc

Gábina, která se cítila den ode dne lépe, začala konečně chodit do fitka. Zpočátku to pro ni bylo hodně těžké, ale trenér Vladan měl pro nadšenou klientku, která předtím nebyla zvyklá na žádný sport, jen slova chvály. I ona sama si pohyb pochvalovala. „Cítím se lépe, než když jsem necvičila. Mám teď spoustu energie a po cvičení je mi úžasně.“

Při dalším měření navíc výživovou poradkyni Sandru mile překvapila. Váha ukázala číslo 133,7 a dolů šel konečně i tuk: konkrétně 7,3 kilogramu. „Mám z toho hroznou radost, celkově se zpevňuji,“ radovala se Gábina.

Motivaci k pohybu podpořil i manžel Radek.

4. měsíc

Jak šla hmotnost dolů, Gábinu stále více bavil i dříve nenáviděný a bolestivý pohyb. Oblíbila si třeba procházky lesem v okolí svého domova. Odborníci si ovšem začali dělat starosti, proč se jí při vší snaze nedaří tak dobře shazovat kila, jak by se dalo čekat. A shodli se, že za tím budou nějaké další zdravotní překážky.



Proto vzal Lukáš Gábinu za specialistou, který se zabývá gynoidním typem obezity, lipedémem a otoky dolních končetin. „Ona nemá problém s tukem lymfy, ale s otokem nitrobuněčné tekutiny, a to může dělat problém v rámci metabolismu,“ upozornil lékař René Vlasák, který Gábině doporučil speciální kompresní leginy a lymfatické masáže. Ty jí nejen pomohly, ale také si je oblíbila, protože jí poskytly vítané odreagování.

5. měsíc

Odhodlaná Gabriela byla po celou dobu natáčení v kontaktu s koučkou Jankou. „Cítím se výborně, mám spoustu energie, jsem rychlá, jsem některé dny k nezastavení,“ radovala se. „Dřív jsem byla chcíplá, teď jsem někde jinde. Posmutním si, ale nedojídám se.“ Koučka byla z proměny své svěřenkyně nadšená: „Nesmírně se posunula v energii, to je nebe a dudy.“

6. měsíc

Jak se pozná, že se daří hubnutí? Oblečení z vás doslova padá. A to se také podařilo Gábině, které se své rodině pochlubila se sukní, ze které málem vypadla. Předvedla jim také provázek o délce 164 cm, který na začátku přesně znázorňoval obvod jejího těla. Teď bylo vidět, že je tam velká vůle. Manžel se synem se do něj ovšem vešli oba... „To mě trochu zarazilo,“ přiznala Gábina. „Ale počkejte na jaře, to se do něj omotám dvakrát!“

Také váha ukazuje stále nižší číslo, naposledy se zastavila na hmotnosti 129,1 kilogramu. Její tělo zkrátka na začátku potřebovalo nějaký čas. I v pohybu bylo jasné zlepšení. „Náročnější cviky zvládá mnohem líp, je tam vidět celkové zpevnění těla, je pohyblivější a má mnohem lepší kondici,“ chválil trenér.

7. měsíc

Aby svou ženu pobavil a nabídl jí nové povyražení, donesl Radek domů obruče hula hop. „Není to vůbec lehké,“ smála se Gábina, která si jednu hned vyzkoušela.

Dostala také sexy noční košilku, po jaké vždy toužila. „A je to normální velikost!“ radovala se. „Sluší jí to,“ poznamenal Radek s tím, že dávno takovou součást šatníku jeho žena nenosila. „Kdysi, co ji měla, tak to už je hodně dávno...“

8. měsíc

Na začátku natáčení měla Gábina 144,7 kilogramu, měla problémy, trpěla na migrény, bolely ji klouby a měla otoky na spodní části těla. Ani laboratorní výsledky nebyly žádná hitparáda. Nyní po osmi měsících nového života ukázalo klinické měření zlepšení a také hmotnost se výrazně upravila. Gábina shodila 25 kilogramů na 119,6 kilogramu a množství tuku ve svém těle snížila asi o 20 kilogramů.

Gábina po osmi měsících hubnutí - štíhlejší a také šťastnější.

Závěrečné líčení a proměnu si proto užila a celá jen svítila. „Jsem šťastná, spokojená, rozzářená, cítím se neskutečně dobře,“ popsala své pocity. „A je to na tobě vidět,“ usmíval se expert na výživu Lukáš. „Jsem šťastná za tu šanci, já bych už dneska byla asi mrtvá,“ dodala sympatická blondýnka. „Musela jsem se poprat sama se sebou, se svými neduhy, se svojí hlavou a se vším.“



„Jsem pyšný na to, co dokázala, a doufám, že ještě bude pokračovat,“ uzavřel její muž s tím, že možná zanedlouho prohraje sázku. „Vsadili jsme se, že když zhubne pod sto kilo, tak já přestanu kouřit,“ usmíval se.