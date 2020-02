Při hubnutí se vyhněte extrémům, pomůže spíš selský rozum

Nejšílenější diety Přežvykovací dieta

Její vynálezce Horace Fletcher tvrdí, že každé sousto musíte v ústech přežvýkat minimálně 32krát a nejlépe tak, že máte hlavu skloněnou dopředu. Když chcete polknout, tak ji zakloníte – a jídlo vám samo sklouzne do krku. Ovšem pozor, potraviny, které do krku samy nesklouznou, je třeba vyplivnout! Limonádová dieta Drží se 10 dnů, kdy pijete speciálně upravenou citronádu (javorový sirup, kajenský pepř, citronová šťáva, voda) v množství 10–12 sklenic denně. Během diety je zakázáno jakékoli jídlo, můžete ale popíjet neperlivou vodu nebo mátový čaj. Večer se vše zakončí projímavým čajem – kvůli lepší detoxikaci. Hormonální dieta Je založená na těhotenském hormonu HCG (choriogonadotropin). Vědci prokázali, že uměle dodávaný hormon snižuje chuť k jídlu a pomáhá odbourávat tuk v problémových partiích. Současně je nutné snížit energetický příjem na 500 až 800 kcal denně. Baby dieta Základ tvoří dětské kašičky a přesnídávky. K tomu je třeba dodržovat miminkovské porce – jíst by se proto mělo 14krát denně! Dietu si oblíbila řada celebrit, včetně Madonny, Jennifer Anistonové nebo Reese Witherspoonové.