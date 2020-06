Zhubla jsem a přišla láska, říká Kristýna lehčí o 24 kilogramů

„Maminka mi dávala už od chodítka do ručičky párek a v patnácti jsem byla pěkně kulaťoučká. Za život jsem vyzkoušela několik diet a výživových poradců. Ale marně. Nikdy mi těch pár kilo dole nevydrželo a k původní hmotnosti většinou ještě přiskočilo něco navíc,“ říká Kristýna, které se vždycky líbili kluci, ale díky nízkému sebevědomí a baculaté postavě si nemohla moc vybírat.

„V sedmnácti jsem přece jen natrefila na kluka, se kterým jsem měla dlouhodobý osmiletý vztah, ten však kvůli mé lenosti a nadváze po čase skončil. Ale všechno je k něčemu dobré. Když jsem si po dlouhé době stoupla na váhu a ručička ukazovala neuvěřitelných 103 kilo při mé výšce 173 cm a věku 28 let, musela jsem si přiznat, že na to být metráček jsem fakt ještě dost mladá,“ vypráví Kristýna, která si loni v únoru řekla dost a spolu se sestrou se daly do opravdového hubnutí.

„Na webovkách jsme našly třicetidenní výzvu a pustily jsme se do programu Hubneme do plavek. Nebylo to sice zadarmo, ale stálo to za to! Doporučená jídla jsme si připravovaly tak, aby byla lákavá na pohled, a ověřily jsme si v praxi, že se skutečně jí hlavně očima. Já jsem absolutně vynechala sladké limonády, bílé pečivo a alkohol, kromě občasné skleničky vína s přáteli. V jídelníčku jsem měla převážně maso, zeleninu, bílé jogurty, tvarohy, vajíčka, ovoce a oříšky. Týden jsem jídelníček držela podle stravovacího plánu a jeden den v týdnu jsem mohla jíst, co jsem chtěla, což mně osobně vyhovovalo. Jak já se vždycky těšila ten den na svou oblíbenou indickou restauraci nebo pizzu,“ prozradila nám Kristýna, která za 30 dní shodila 7 kilogramů a v hubnutí pokračovala dál. Kromě toho chodila pravidelně dvakrát týdně na kruhové tréninky, běhala a vyrážela na procházky se psem.

„Asi nejvíc jsem si zamilovala právě ty kruhové tréninky, protože se při nich člověk vybije, zapotí, zaposiluje, kompletně si protáhne celé tělo a taky přijde na jiné myšlenky. Pohyb je při hubnutí důležitý, ale na ten jsem byla zvyklá odjakživa. K tomu, že jsem nakonec za tři čtvrtě roku shodila 24 kilogramů, na 70 procent pomohla změna stravování,“ potvrdila slečna, která nyní má 79 kilogramů, což je hmotnost, kterou měla naposledy v šestnácti.

„Moje sestra zhubla 15 kilo a je taky nadmíru spokojená. A já pochopila, že hubnutí není ani tak záležitost jídla a cvičení jako toho, co máme v hlavě, jak si nastavíme priority a svoje limity,“ tvrdí Kristýna.

A co nového změna přinesla? „Dala mi chuť do života a taky nový vztah. Se svou láskou jsem se seznámila přes internet. Na první rande jsem šla s jistou dávkou sebedůvěry, už jsem se za svou postavu nemusela stydět jako dřív. Od té doby, co jsem se s přítelem poznala, šlo ještě pár kilo dolů. Když si vezmu, že jsem celý život nosila černé oblečení a teď si dovolím obléknout se do barev, mám z toho radost. Oblečení jsem řešila i v zimě, protože jsem vyrazila na hory a staré věci ze mě padaly. Bylo moc fajn, že jsem nemusela tahat na běžkách metrák,“ směje se mladá žena, která má ráda turistiku a raduje se z léta, které se už hlásí o slovo.

„Strašně ráda běhám podél řeky, věnuji se geocachingu, jezdím na kole a baví mě turistika. Miluji Šumavu a mé první letošní výlety budou směřovat právě tam.“