Jak přeprogramovat metabolismus? Nadějná metoda na cukrovku i hubnutí

Pane doktore, držel jste někdy dietu?

Nedržel. Jsem zastáncem zdravého životního stylu a toho, že by si lidé měli hlídat příjem a výdej energie. Diet je mnoho. V mnoha případech fungují pouze krátkodobě a některé jsou dokonce zdraví škodlivé. Můžete sníst klidně kachnu, když potom půjdete do lesa kácet stromy. Typická snídaně skotských horalů jsou tři vajíčka, dvě klobásy a haggis, což je taková tučná a šíleně smrdutá tlačenka z vnitřností ovcí. To všechno horalové ráno snědí, ale potom na horách fyzicky těžce pracují. Ve Skotsku jsem nějakou dobu pobýval, ale tak sytou snídani jsem ani jednou nezvládl. Naše tělo a metabolismus jsou nastaveny na život, jaký byl třeba ve středověku.