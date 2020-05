Hubnout neznamená hladovět. Devět potravin pro zrychlení metabolismu

Pojem metabolismus zahrnuje chemické pochody udržující tělo naživu a v chodu. Pracuje-li pěkně na plné obrátky, spalujeme více kalorií, snáz hubneme a udržujeme si váhu. Zároveň máme více energie, díky níž se cítíme lépe. Máte obavy, že to u vás trochu drhne? Pokud není váš metabolismus zpomalený zdravotní či genetickou příčinou, můžete ho rozhýbat správně složenou stravou. Co by měla obsahovat?