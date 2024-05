Wiererová pokračuje v kariéře, chce vydržet do olympiády v Itálii

Dvojnásobná vítězka Světového poháru v biatlonu Dorothea Wiererová plánuje i v příštích dvou letech pokračovat v kariéře. Čtyřiatřicetiletá Italka, kterou v uplynulé sezoně limitovaly zdravotní potíže, vyvrátila spekulace o konci kariéry a řekla, že by ráda závodila do domácích olympijských her 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Mezinárodní biatlonová unie IBU to uvedla na svém webu.