I jídlo může být lék, přesvědčila se Jana, která shodila 25 kilo

„K tomu mě v únoru 2020 čekala už druhá operace kýly. Proto jsem si po Vánocích řekla, že na ni půjdu o pár kilo lehčí. Snaha byla, ale nezhubla jsem vůbec nic,“ přiznává Jana, která se ale nevzdala, a když se po operaci trochu zotavila, pustila se do hubnutí znovu.

„Začala jsem držet očistnou kúru podle knihy Zhubněte jednou provždy od Antónie Mačingové. Odbourává mýtus o tom, že se podkožního tuku zbavíme jen snižováním množství přijaté stravy. Podle Mačingové každé přijaté sousto rozhoduje o našem budoucím zdraví, pocitech i vzhledu. Je to o přístupu k sobě samému. Láska léčí a uzdravuje, a když budeme lásku dávat sobě i okolí, i jídlo se může stát lékem,“ cituje nám z knihy sympatická dáma, které se podařilo shodit podle tohoto návodu něco kolem 10 kilo. A to ji nakoplo.

Zdravá jídla si oblíbil i manžel

„Byla tady motivace a já pokračovala dál. Vzdát jsem se nedokázala ranní silné kávy, jinak jsem ovšem z jídelníčku vypustila sladkosti, větší část uzenin a veškeré bílé pečivo a nahradila jsem ho celozrnným. Začala jsem jíst více čerstvé zeleniny. Přestala jsem jíst slazené a ochucené jogurty a změnila celkově stravování. Kupuju si kvalitnější a zdravější potraviny, čtu pečlivěji jejich složení. I do práce jsem si nosila jídlo z domova v krabičkách. Inspiraci jsem hledala na Facebooku. K některým jídlům se přidal také manžel a dneska se z velké části stravuje stejně jako já,“ pochvaluje si Jana změnu životního stylu v rodině a vzpomíná, že často chodila s kamarádkou do fitka nebo hodně plavala. A jezdila na kole. Neměla prý žádnou fyzičku, tak toho moc v jejich kopcovité krajině nenajezdila. Časem se však kolo stalo její vášní a dneska už ujede klidně i 70 km za odpoledne.

Jana Halámková před proměnou

Není tedy divu, že Jana pomalu, ale jistě hubla a nakonec za necelé dva roky shodila 25 kilo. A jak vzpomíná žena narozená ve znamení Štíra na dětství? „Každý rok jsem jela na tábor. V létě jsme se s kamarádkami chodily koupat do rybníka, jezdily jsme na kole, hrály hry v přírodě. V zimě jsme bruslily na rybníku a s klukama tam hrávaly hokej. Lyžování se mi taky líbilo, ale vůbec mi nešlo, tak jsem to vzdala. S mým mužem se známe už od osmé třídy, bydleli jsme oba ve stejné vesnici a jsme spolu osmatřicet let,“ pochlubila se trvalým vztahem maminka dvou synů, Honzy a Jirky.

„Při prvním těhotenství jsem přibrala kolem 15 kilo, a když jsem se dostala po porodu na svou váhu, byla jsem v jiném stavu podruhé. A tady se něco ‚zadřelo‘, protože po porodu šla kila nahoru. Hodně se u nás vařilo, rádi jsme jedli. Nejvíc jsem ale přibrala při změně pracoviště, když jsem z kantýny přešla do kuchyně. Byla jsem často ve stresu, v práci jsem moc nejedla a pila jen kafe. Když jsem přišla domů, nevěděla jsem, co dát dřív do pusy. Až jsem se projedla na těch 115 kilo, což bylo při výšce 164 centimetrů opravdu dost,“ přiznává Jana, která je pyšná, že se jí podařilo shodit a že našla pevnou vůli pokračovat a nevzdat to.

Parta moc fajn ženských

„Je to i dík Kateřině Fárkové a jejím stránkám S lehkostí ke zdraví a ke štíhlosti. Do její skupiny jsem se přihlásila loni v dubnu. Nejdřív ze zvědavosti, že to zkusím na měsíc. A vidíte, jsem tam dodnes! Je to fajn parta ženských, které se navzájem podporují. Kačka nám dává užitečné informace a báječné recepty,“ pochvaluje si spolupráci s paní Fárkovou dnes už sebevědomá a daleko veselejší žena.

„Zanevřela jsem na veškeré černé oblečení, které jsem nosila, abych jím zakryla nedostatky. Užívám si ten prima pocit, když si můžu koupit kousky, které se mi líbí. A pochválit si musím i fyzický stav, protože mě už tolik nebolí kolena. Zimu ale moc ráda nemám, nelyžuju, ani na běžky nechodím. Jen když napadne sníh, tak si ráda zajdu na procházku. Popravdě mám radši jaro, které už přijde za měsíc a půl. A to už není zase tak dlouho,“ těší se Jana, která se za poslední dobu celá proměnila.

„Na radu své kadeřnice jsem změnila barvu vlasů, dřív jsem je měla hodně tmavé. A věřte mi, je moc prima poslouchat od lidí, že jsem zhubla a prokoukla. To mi dává sílu pokračovat dál. Rozhodně nechci přibrat, vzala jsem si za cíl, že shodím na 85 kilo. No, a kdyby to šlo extra dobře, tak ještě o pět víc. To by mi bohatě stačilo. A pak si přeju, aby byli všichni, které mám ráda, zdraví. Moc se těším, až opráším zimní pavučiny z kola a vyrazím na projížďku. A taky věřím, že když už jdu s kůží na trh k vám do časopisu, budu inspirovat i další ženy, které bojují s nadváhou.“

Pár triků

Zařaďte ryby

V nich obsažené omega 3 nenasycené mastné kyseliny kromě řady jiných pozitivních účinků pomáhají organismu odbourávat tuky.

Rozhýbejte tělo

Hýbejte se alespoň dva až třikrát týdně. A kombinujte spalovací pohyb (běh, kolo, svižná chůze) s posilováním.