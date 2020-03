Investice do akciových fondů Dobrý den, polovina mých investic v ČS je v akciových fondech, zejména v TOP Stocks (dále dluhopisové a nemovitostní), není to portfolio až příliš dynamické? Další dotaz, když se hovoří o horizontu například sedmi let, chápu to jako doporučenou minimální dobu investice s neomezenou dobou dalšího investování? A nakonec, věříte ve výnosné investování ve fondech i řekněme v následujících patnácti letech, žádám jen Váš názor na budoucí tendence, pokud by nedošlo k nějakým neočekávaným otřesům. Děkuji. Jirka

Dobrý den,

Investice do akciových fondů Zdravím Vás a chci se zeptat na Váš názor na investice do tzv. tematických fondů(např.prostřednictvím Amundi) a do Amundi funds Pioneer US Equity Research Value.Dále zda se výnosy daní pokud nepřesáhnou 100000 Kč v daňovém horizontu do 3 let.Předem velice děkuji za odpověď.Přemek Přemysl

Dobrý den,

tématické fondy jsou jednou z možností jak investovat do převážně akciových aktiv. Doporučuji tyto fondy kombinovat s akciovými fondy zaměřenými na USA, případně i Evropu. Pokud totiž investor investuje jen do jednoho či dvou sektorů, tak kromě rizika investic do akcií, nese i riziko jednotlivého sektoru. To může znamenat vyšší výnos ale také podstatně větší propad.

Pokud Vše prodeje (obrat) (akcií, fondů ) nepřesáhnou 100 000 Kč v kalendářním roce, tak daň ze zisku na těchto investících dosažená by měla být osvobozena od daně. Naopak daňový test se nevztahuje k určité části obratu. Platí zde pravidlo, že pokud uplyne mezi nákupem a prodeje investičního instrumentu (akcie, dluhopis, ETF, certifikát) více jak 3 roky, je dosažený zisk z prodeje tohoto investičního instrumentu od daně osvobozen.

S pozdravem

VS.

Postoj k investování Dobrý den,

můžete mi objasnit, proč je poslední měsíc tak prudký vzestup většiny fondů CS? Např. Fond Top Stocks, který byl dlouhodobě v mínusu je během měsíce na +4,5%.

Děkuji L. Ladislav

Ostatní Dobrý den pane doktore, prosím Vás o radu. Na stavebním spoření mám částku 500 tisíc, byl mi nabídnu předschválený úvěr, přemýšlím tedy o rekonstrukci domku, nebo snad další spoření? (nutno navýšit cílovou částku), nebo investování přes svou banku....jsem velmi opatrná, mám nízký příjem (25tis netto) a živím studující dceru (21 let), mám obavy z avizované krize a s tím související devalvací měny a možná hyperinflací. Myslím, že investice do nemovitosti je tutovka, ale asi jak do které?? Nebo do zlata? Co byste mi poradil? Žádné dluhy nemám. Děkuji. Zuzana Smejkalová

Dobrý den paní Zuzano,

měl jsem trochu zpoždění a omlouvám se. Mezitím dorazila Vámi avízovaná krize.. Peníze si podržte jako rezervu a počkejte jak to dopadne. Sledujte ceny aktiv. Koruna sice oslabila ale devalvací bych to nenazýval . jakmile se svět uklidní, koruna začne pomalu opět posilovat. A co se týká hyperinflace, tak si ji nikdo z ekonomů nepřipouští . Mě tato myšlenka přijde rovněž velmi nepravděpodobná.

S pozdravem

V.S.

Pravidelné investice do fondů Dobrý den,

v roce 2017 jsem si nechala zřídit Program pravidelného investování Generace X, dynamický profil. Mé pravidelné úložky umořily necelou polovinu vstupního poplatku (cílová suma 192tis., poplatek 7385,-). Po zhruba roce jsem úložky přestala posílat a nyní přemýšlím, jak dál. Našla jsem spoustu pro a proti v investování do tohoto programu. Ráda bych se s Vámi poradila jak nejlépe své peníze ukládat/investovat. V současné chvíli nemám zřízené žádné životní ani stavební spoření a ráda bych si začala spořit. Děkuji Vám za radu. Diana

Dobrý den,

pravidelné investice do fondů považuji za dobrý počin. Mělo by se tak dít ale dlouhodobě a překonávat tak různé cykly trhu. Je to dlouhodobý produkt. Pokud máte pochybnost, zda vyhovuje Vašim potřebám, tak vše musíte probrat s vaším poradcem či s jiným odborníkem. Rozhodně produkt nevypovídat bez rozmyslu.

S pozdravem

V.Svoboda

Ostatní Dobrý den, mohu si na stavební spoření koupit tzv. investiční byt? Tedy byt ve kterém nebudu bydlet, ale budu jej pronajímat? Jak přesně to je s tím, že bych měl stavebním spořením řešit svou bytovou potřebu? děkuji Aleš

Dobrý den, prosím, vzneste tento dotaz v příslušné stavební spořitelně. S pozdravem V.Svoboda

Ostatní Dobrý den zdědila jsem peníze a nevím do které banky je mám vložit a co by bylo pro mě nejlepší.Potřebuji poradit. Petra

Dobrý den, omlouvám za zpoždění. Nicméně pokud je otázka stále aktuální, budete se muset obrátit na odborníky v bance a poskytnout více informací.

S pozdravem V.Svoboda

Ostatní Dobrý den,

před 3 roky jsem zdědila 1000000, do dnes je mám na běžném účtu, kde ztrácí svou hodnotu. Ráda bych je investovala (do podílových fondů). Jsem spíše konzervativní, výnosy bych očekávala něco málo přes inflaci, časový horizont 10 let. Zabezpečená jsem, rezervu mám také. Poradil byste mi, jakou zvolit strategii? Rozdělit částku a investovat postupně v čase nebo ji rozdělit a vložit na různé fondy jednorázově. Mohl byste mi doporučit i něco konkrétního?

Děkuji za jakoukoliv radu.

Mějte se krásně.

Petra Petra

Dobrý den, omlouvám se opožděnou reakci Je Vás dotaz stále aktuální ? V.Svoboda .

Ostatní Dobrý den



každý měsíc pravidelně měsíčně investuji od roku 2014 prvně u Atlantiku, dnes u JT bank:

2000 kč do C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection (T) CZK

1000 kč do FTIF-Templeton Frontier Markets Fund-A(acc)USD



Chtěl bych znát váš názor zda je toto dobře zvolené, nastavil mi to tak finanční poradce. Nicméně podle výsledků se mi nezdá investice vydělečná.

Děkuji moc Tomáš

Dobrý den,

ve Vašem případě se jedná o standardní fondy pro dlouhodobé investování. Neznám ale Vaše podmínky a očekávání Domluvte si schůzku s poradcem , případně v J&T bance a oni se Vám na to podívají.

S pozdravem V.Svoboda .

Pravidelné investice do fondů Dobry den. Mam moznost zainvestovat v CSOB Premium. Je to pomerne novy fond, tak nelze dohledat, jak si vede ve vetsim casovem horizontu. Ma byt sice s nizsim vynosem, zato mene rizikovy. Rizika se bojim Mam volne finance v hodnote cca 500 000,- a mesicne tak 3000,-. Chci mit k penezum pristup alespon do tydne, ale jen v pripade nutnosti. Pry staci 3 dny a penize mohu vybrat. Treba na ne vubec nebudu potrebovat sahnout takovych 10 let. Doporucil byste mi, tuto investici? Dekuji Ela

Vážená Elo,

omlouvám se za zpoždění. Z Vašeho dotazu není jasné o jaký fond se jedná. Obecně platí, že investiční fondy - dluhopisové, akciové nebo smíšené - v dlouhodobém horizontu přináší vyšší výnos. Investice do fondů však představují i vyšší riziko, které je spojeno s kolísáním hodnoty fondu v čase. A to může být nemilým překvapením pro někoho, kdo investuje na krátkou dobu nebo dočasnou ztrátu nedokáže akceptovat. Podle toho, co píšete, bych Vám spíše doporučil pravidelnou měsíční investici do smíšeného fondu, dobře vedeného a pokud možno s nízkým vstupním poplatkem. . Raději než investici velké částky naráz S pozdravem V.S..

Investiční fondy Dobrý den,

investuji měsíčně již třetím rokem 1000,- do Amundi CR Dluhopisový PLUS. Již od začátku investice je tento fond mírně ztrátový. Myslíte si, že by bylo vhodné změnit strategii a opustit tento fond? Předem děkuji za odpověď.

Kateřina

Dobrý den paní Kateřino,

omlouvám se za zpožděnou odpověď. Amundi je významný evropský správce fondů, jeden z největších. Zmíněný fond je jistě řízen zkušenými odborníky. Fond vykázal, stejně jako většina podobných, v minulém roce menší ztrátu. Od počátku letošního roku je dle informací, které jsou na stránkách investiční společnosti v mírném zisku. Investice i do dluhopisových fondů by měla být investicí na několik let a proto bych na vašem místě spíše vyčkal a konečné rozhodnutí, zda zůstat či odejít bych udělal později po poradě s odborníkem. Já tento fond nepovažuji za špatný. S pozdravem V.Svoboda

Termínované vklady Dobrý den, mám k dispozici cca 500000,-Kč. Uvažuji o jejich uložení na tříletý až pětiletý termínovaný vklad u J&T banky. Je to podle vás vhodná banka i způsob uložení?

Děkuji. - otázka upravena poradcem Lenka

Dobrý den,

musím se zde přiznat, že jsem zaměstnán v J&T bance a proto ve své odpovědi musím z důvodu možného konfliktu zájmů zůstat zdrženlivý. Obecně bych chtěl říct, že částka půl milionu Korun spadá do limitu pojištění vkladů a banky působící v ČR jsou v tomto systému ze zákona pojištěny. Co se týká délky termínovaného vkladu, já osobně bych raději volil kratší (např 12 nebo 15, 18 měsíců) s tím, že bych vždy zvážil opakování - tedy tzv. prolongaci vkladu. Důvodem je skutečnost, že spíše se v budoucnosti očekává růst úrokových sazeb a tímto způsobem si můžete , v případě, že sazby porostou, zajistit vyšší zhodnocení Vašich peněz než, když si vklad zafixujete rovnou na 3 nebo 5 let.

Se srdečným pozdravem V.Svoboda

Ostatní Dobrý den,prosím o informaci ohledně zdanění pravidelné investice do fondů .Pravidelně investuji 10000 Kč až do roku 2024,pak ji chci ukončit.Děkuji za odpověď. Pavel

Dobrý den,

obecně platí, že kapitálový výnos z prodeje investičních instrrumentů, a tedy i fondů, podléhá dani, pokud je doba mezi nákupem a prodejem kratší než tři roky. Znamená to tedy například, že zisk z fondů, které koupíte v roce 2002 a později a prodáte je do 31.12 .2024 , byste mel přiznat v daňovém přiznání pokud neprodáte jiné investiční instrumenty v uvedeném období s větší ztrátou. Nicméně se doporučuji poradit s daňovým odborníkem. S pozdravem VS

Ostatní Jsem drobný acionář,akcie jdou do nedobrovolné dražby.Mám si je raději vyzvednout,když neumím obchodovat nebo si je po dražbě nechat proplatit na složenku? Dana Jankovská

Dobrý den,

nevím o jaké akcie se jedná, o jaké množství. Takže nemohu odpovědět. Já ale v takových případech obecně volím peníze, tedy výplatu a koupím si případně jinou investici. S pozdravem V.Svoboda

Ostatní Dobrý den pane inženýre, zaujal mě dotaz paní Zuzany ohledně investování do kryptoměn. Souhlasím s Vámi, že opatrnost je na místě, ale stále mě to láká. Vy osobně do nich investujete, doporučil byste nějakou důvěryhodnou společnost, prostřednictvím které bych mohla investovat a měla šanci na úspěch? Děkuji za odpověď. Anita Herzánová

Dobrý den, já do kryptoměn neinvestuji. Pořád mi to přijde na úrovni loterie. Možná jednou ....S pozdravem VS

Nemovitosti Dobrý deň.

Mám investície v celkovej hodnote 100 000, pri ročnom úroku od 5 - 7 %, úroky sú vyplácané ročne. Investície budú končiť v roku 2020, 2021. Uvažujem nad kúpou bývania. Chcela by som vedieť ako vypočítať kedy sa mi oplatí nechať investície pracovať a kedy sa mi oplatí financovať kúpu za hotové. Pri úvere 50 000 a mojom doplatku 25 000, mi vyšla úrok. sadzba 0,79 % pri fixácii na 5 rokov a dobe splatnosti 30 rokov. Ďakujem za radu. Slovenka

Dobrý den,

velmi zjednodušená úvaha je tato: Náklad na financování je , jak píšete , 0,8 % p.a. Pokud byt pronajmete ,tak možný výnos by mohl být například 3,5% p.a. Tzn. 3,5 - 0,8 je 2,7%. To by mohl být výnos z Vaší nemovitosti po odečtení nákladů na financování. Pokud naleznete investici, s výrazněji vyšším výnosem ( například minimálně 4% p.a.) , například dluhopisy s velmi nízkým rizikem, je na místě úvaha, zda tedy volné prostředky investovat a byt financovat hypotékou. To je ale jen zjednodušená úvaha a je potřeba vše promyslet s odborníkem. S pozdravem V.S.

Ostatní investice Vážený pane inženýre, ráda bych znala Váš názor na společnost weeNEX X AG, která spouští (za údajně velmi výhodných podmínek - za 1000 Euro dostaneme 100 tisíc Coinů plus 50% a zhodnocení do roka má být údajně 100%) předprodej nové kryptoměny wee ICOToken. Zní to velmi slibně, tato spol. je prý dceřinou společností Swiss Fintec Invest, která je kotovaná na burze a kryptoměna poběží na síti Ethereum. Děkuji za Váš odborný názor. Zní to až příliš slibně a trochu se bojím. Zuzana Smejkalová

Vážená paní Zuzano,

pravdou je, že na kryptoměnách lidé hodně vydělali ale i také opravdu drasticky prodělali. Zmíněnou společnost neznám ale vždy když o takových příslibech slyším, tak si vzpomenu na staré přísloví o tom ptáčkovi, kterého lapají. Buďte prosím velmi velmi opatrná.

S pozdravem V.Svoboda





Investiční fondy Dobrý den. Investoval jsem do Amundi investiční manažer do balancované strategie před více něž rokem 300 tis. Kč, s tím, že každý měsíc přidávám dalších 5 tis. Kč. Za dobu 14 měsíců jsem v minusu skoro 20 tis. a začínám si myslet, že jsem neinvestoval dobře. Myslíte, že je dobré vydržet 5 let, jak mi bylo doporučeno a že se ztrátovost portfolia obrátí v plusová čísla. Děkuji za odpověď. Klímek Dušan Klímek

Dobrý den,

letošní rok je opravdu po dlouhé době z pohledu investic na kapitálových trzích rokem ztrátovým. Na straně akcií i dluhopisů je proto několik důvodů a není to nic neobvyklého. Po dlouhém období růstu obvykle následuje kratší období poklesu přičemž to nemusí znamenat vážnější krizi finančních trhů a ekonomiky obecně. Pokud investujete pravidelně, tak poklesu využíváte tím, že nakupujete levnější aktiva a až opět začnou trhy růst, budete vydělávat také. To samozřejmě předpokládá, že fond je alespoň průměrný a správce fondů ví, co dělá. U Vašeho správce si myslím, že to tak je. Měsíční investice by Vás neměly dostávat do rizika snížené solventnosti či psychické nepohody. V tomto případě je možné pravidelnou investici snížit. Zde jsem popsal základní pohled. Samozřejmě nevím nic o Vaší finanční situaci a proto by finální rada měla být spíše od toho kdo Vám s investicemi radí. S pozdravem a přáním všeho dobrého V.Svoboda

Ostatní Dobrý den, bratr se dostal do finančních potíží a proto si vzal 4 nebankovní půjčky v průběhu 1 roku u Providentu. Je možné poskytnout úvěr v celkové výši 42 000,- (půjčená suma) - suma, která se má vrátit je 80 822kč, když má bratr důchod ve výši 6276,-+ sociální dávka 1852,-

(celkem 8 128,-). Není to v rozporu se zákonem? Slyšela jsem, že věřitel musí ověřovat platební schopnost dlužníka. Měsíční splátka je 3900,-. Je nějaký "strop", kdy už nelze dotyčnému poskytovat půjčku? Dá se nějak zamezit dalšímu půjčení od jiné společnosti? Děkuji - otázka upravena poradcem Michaela

Ostatní Dobry den, poradil byste mi prosim nejakou zakladni publikaci na seznameni se s investovanim do fondu? Investuju pravidelne nemale penize ale v grafech a vynosech se moc nevyznam. Vse nechavam na svem makleri. Dekuji predem Jana

Ostatní Dobrý den Půjde Sporotrend zas nahoru? Jana

Ostatní Dobrý den,

je mi 58 let, vznik nároku na výplatu dávek starobního důchodu mi vzniká za 4 a půl roku. Hrubý měsíční příjem je 28000,-Kč, mám 2 děti. Spořit celou částku, která by dorovnala svou výší propad mezi mzdou a důchodem je pro mne nereálné, prosím o možnou optimalizaci mého důchodového připojištění či jiné formy šetření.



Velmi Vám děkuji,

Nováková Nováková Jana

Ostatní Dobrý deň.

Ostatní Dobrý den, na začátku prosince 2017 jsem investoval do fondů Amundi. Se svým bankovním poradcem u KB jsme se dohodli na následujícím mixu fondů: Amundi Bond Euro High Yield (CZK) - 10 tis. Kč, Amundi CR Dluhopisový PLUS - 30 tis. Kč, First Eagle Income Builder CZK - 30 tis. Kč, KB PSA 1 - Popular - 30 tis. Kč, KB PSA 4 - Popular - 50 tis. Kč.

Chtěl jsem své volné prostředky investovat tak, aby mi zisky pokryly inflaci (tedy, aby roční zisky byly min 2 %). Myslím, že je to mix vyvážený a že z dlouhodobého hlediska by mi mohl očekávané zisky přinést. Nicméně, v bance mne neinformovali o poplatcích. Co se týče vstupního poplatku, ten se pohybuje v rozmezí 1 až 2 %. Smysl tohoto poplatku chápu. Nicméně, teď jsem se navíc dozvěděl o manažerském poplatku neboli úplata za obhospodařování majetku. tady je taky poplatek 1 až 2 %. A k tomu můj dotaz: to 1 až 2 % mi budou srážet každý rok z hodnoty investice? Jestli očekávám růst mixu o 2 % ročně, to o celý nárůst přijdu za úhradu poplatku? Jan V.

Ostatní Dobrý den, mám investováno do fondu ČSOB Globálního růstu+14 a ČSOB Potravin a nápojů s datem splatnosti konec roku 2018. Náš finanční poradce v bance mi doporučuje je prodat před tímto datem. Důvod uvádí, že již tyto fondy jsou za vrcholem a zisk se spíše bude pomalu snižovat? U těchto fondů to tak prý většinou bývá. Je to pravda, že ke konci období se u fondů zisk snižuje. Je tedy pravda, že zisk zde poslední rok kolísá. Máme zde malé čásky cca 40tis. a zisk zde balancuje v rozmezí cca +/- 800-900 Kč. Je opravdu možné, že by zisk na konci období opravdu mohl výrazně spadnout? Chápu že na vše má vliv vývoj trhu. Lenka K

Stavební spoření Dobrý den, máme tři malé vnučky a chtěli bychom jim dlouhodobě spořit měsíčními příspěvky. Můžete prosím doporučit nějaký produkt? Z toho, co známe se nám zamlouvá tradiční stavební spoření. V různých investičních fondech a podobně se nevyznáme. Jaký je prosím Váš názor? Děkuji. Babička

Vážená babičko,

člověk by měl dělat to čemu rozumí a čemu věří. Váš š nápad se stavebním spořením se mi proto nezdá špatný. Možná bych menší část , klidně i později, investoval pravidelně do dobrého akciového fondu. Dlouhodobě by to bylo dobré pro zhodnocení investice. Zde si ale nechte poradit od někoho , kdo tomu rozumí a nehraje pouze ve svůj prospěch s poplatky.

S pozdravem V.Svoboda

Penzijní připojištění Dobry den.Poprosil bych o radu.Chtel bych zacit sporit na penzi.Premyslim o celkove castce cca.3000 Kc mesicne.Mel bych podle Vas zvolit DPS nebo dlouhodobe investovani do akcii,popr.oboji?Do duchodu mi zbyva nejakych 25 let.V investovani se prilis nevyznam a ani nemam moc casu ho sledovat,takze bych potreboval nejaky produkt,ktery bude nekdo sledovat a spravovat za me.Docetl jsem se o Conseq Horizont Invest vyvazeny nebo dynamicky,kde by s priblizujicim se koncem programu mela postupne klesat take rizikovost.Myslite,ze je to vhodny produkt?Dekuji.Karel. Karel

Vážený Karle,

společnost o které píšete je dost renomovaná a vědí co dělají, takže proč ne. Já bych zvolil i kombinaci s penzijním připojištěním. Hlidejte si poplatky. S pozdravem VS

Investiční fondy Dobrý den,

bankovní poradce KB mi doporučil ukončit dlouholeté penzijní spoření a vložit 300 000,- Kč do fondů Amundi KB - investiční strategie balancovaná. Za půl roku činí ztráta včetně vstupního poplatku 12 000,- Kč, na původním penzijním spoření by byl sice nevelký, ale přesto kladný úrok. Myslíte, že v dlouhodobějším horizontu se moje investice vyplatí a mám vydržet? Aby mi něco z toho penzijního spoření ještě zbylo...

Děkuji. Hana P.

Dobrý den,

já osobně si držím obojí. jak penzijní připojištění tak fondy. Nevím přesně, jaký fond máte ale Amundi je velký a renomovaný správce. Záleží však skutečně na fondu. Že byste přišla o vše nepředpokládám. V každém případě to může ale být běh na dlouhou trať.

S pozdravem V.

Pravidelné investice do fondů Dobrý den,



jak byste viděl v těchto poněkud turbulentnějších časech jednorázovou + pravidelnou investici do fondu ČS, a.s.:

TOP STOCK, STOCK SMALL CAPS a ESPA STOCK EMERGING markets CZK?



Myslím to z pohledu primárně vyváženého portfolia, kdy vic jak cca polovina celkové investované částky je ve fondech smíšených s převahou dluhopisů, které nicméně budou pravděpodobně v následujících letech spíše ztrácet, proto uvažuji o přesunu menší části aktiv právě do výše uvedených fondů, resp. TOP Stock a STOCK small caps již mám, chci je ale trochu navýšit a ESPA global emerging zařadit nově do portfolia i s pravidelnou investicíí..zajimá mě hlavně Vás názor na relativní riziko tohoto kroku, jedná se ale o investici v řádů 7-10 let, takže celkový benefit by (snad) měl převážit případné korekce... technicky řečeno míra rizika by se tímto zvýšila dle propočtu z 3,46 na 3,94.

Děkuji moc za příp. odpověď. S pozdravem hezkého dne. Jan P.

Jan

Vážený Honzo,

s Vaším záměrem nelze příliš polemizovat. To, že zvýšíte riziko Vašeho portfolia správně píšete. Dlouhodobé držení akcií je v tomto případě správný postoj. Uvedené fondy nejsou špatné, takže hodně štěstí. Snad jen, zda nepočkat s větším nákupem na větší korekci na trhu. S pozdravem VS

Ostatní investice Dobry den,

rada bych Vas požádala o radu.



Od roku 2011 investuji do produktu Konto života plus od firmy Cornhill Manamgement. Zpočátku vykazovalo mé portfolio vysokou výkonnost (např. v roce 2015 dosahovala až k 18 %), od roku 2016 ale klesá a k 1.1.2018 jsem byla v mínusu 21 %. Nyní se to pomalu zvedá (už "jen" mínus 19 %). Nicméně k fondům, kam společnost investuje, se nedá téměř nic najít. Momentálně mám většinu prostředků zde: LUXIF SCA SICAV SIF Amathus Conservative Portfolio/LUXIF SCA SICAV SIF Amathus Balanced Growth.

Můj poradce mi radí, abych vydržela, že to půjde zase nahoru (smlouvu mám na dalších 13 let). Ale mám z toho obavy. V podmínkách je také výstupní poplatek za předčasné ukončení, nyní by to bylo 5 % z celkové hodnoty nasmlouvané investice. Ráda bych tratila co nejméně... Co si o tom myslíte Vy?

Mockrát děkuji za Váš odborný názor. - otázka upravena poradcem Martina K.

Vážená paní Martino,

společnost a produkt o kterém píšete osobně neznám. To, co jsem si přečetl na internetu (doporučuji si zde vyhledat maximum informací ) mě ale vůbec neuspokojilo. Výnosnost v jednotlivých letech, o, které píšete a jsou-li informace pravdivé, moje obavy, že se jedná o velmi "nestandardní produkt" spíše potvrzuje. Rovněž výstupní poplatek ve výši jak uvádíte považuji za velmi, velmi vysoký. Já se obdobným produktům osobně vyhýbám. VS

Investiční fondy Dobrý den,

investovala jsem přes KB do Amundi investic. Nyní bych chtěla své investice zrušit. Bohužel nikdo mi nebyl schopen říci, jak se zrušení provádí a jak to bude s mými vloženými penězi. Děkuji předem za radu. Klára

Dobrý den,

Amundi je zahraniční investiční společnost s oprávněním poskytovat investiční služby u nás v ČR. Tato společnost je spřízněna s Komerční bankou. Věřím, že tam by Vám měli poradit. Jinak se podívejte na www stránky https://www.amundi-cr.cz/ a tam naleznete rovněž kontakty.

S pozdravem VS

Hypotéka Dobrý den,



moji prarodiče mi chtějí dát půlku domu a druhou půlku musím vyplatit strýce a svou sestru. Takže si hypotéku beru jen na polovinu domu. Chtěl bych se zeptat zda tam mohu poslat odhadce dané banky u které si beru úvěr hned nebo až bude můj podíl zapsán v katastru. Nechci platit daň z celé částky domu(cca 2miliony) ale jen z druhé půlky, kterou kupuji. Děkuji za odpověď. Michal

Dobrý den Michale,

tato poradna je o investicích. Vaše otázky jsou specificky k hypotéce a k daním. Nejlépe je se obrátit na daňového poradce a ohledně hypotéky vše řešit s bankou či hypotéčním poradcem.

S pozdravem VS

<br>Dobrý den, ráda bych Vás požádala o radu. Na RD, ve kterém žiji, mám hypotéku s úrokem 2,6 %. Nyní uvažuji o prodeji bytu, který v současné době pronajímám a zisk z pronájmu částečně používám na splátky úroků hypotéky. Co byste doporučoval. Je výhodnější byt dále pronajímat, či jej prodat a peníze z prodeje použít na zaplacení hypotéky, nebo peníze z prodeje bytu investovat? Renáta

Dobrý den,

na Vaši otázku nelze jednoduše odpovědět neboť neposkytujete dostatek informací. Všechny tři možnosti mohou dávat smysl ale opravu je potřeba si na to sednout a probrat veškeré detaily.

S pozdravem VS

Hypotéka Dobrý den, chtěl by jsem se zeptat na případný úvěr nebo hypotéku, o úroky ani tak nejde hlavně aby nám ji poskytli. Chceme si s přítelkyní koupit dům, ale nemáme dostatek financí ani našetřeno. Jedná se o to zdali by nám poskytli hypotéku + úvěr který doplatí těch 20% nebo jestli je možnost celkového úvěru 1mil Kč na smlouvu, ktere uplyne zkušební doba a je na dobu neurčitou a 15 000 Kč měsíčně. Přítelkyně má téměř stejnou výplatu ale smlouvu na určitou - budou i tohle brát v potaz? Dum by jsem si vzal na sebe, ale chtěl by jsem aby bylo vidno, že máme oba prijem. Doposud jsem neměl žádnou jinou než nebankovní půjčku do 10tis. Jediná dluh, který vznikl je za vedení účtu v mládí na které jsem úplně zapomněl. A kdyby nešlo ani jedno ani druhé tak jestli alespoň na tu hypotéku mám nárok s 15tis měsíčně. Děti nemáme, doposud platíme pronájem + energie což asi nemá vliv ne, když vlastně už pronájem platit při splácení hypotéky nebudu. Děkuji Antonio

Antonio zdravím Vás. Toto je poradna na investice. Doporučuji se obrátit na poradce , co dělají hypotéky, případně zajít do některé z bank. a získat odpověď tam.

S pozdravem VS.

Nemovitosti Dobrý den, chystám se investovat prostřednictvím ZFP realitního fondu (ZPF Investments, investiční společnost, a.s.). Jedná se o fondy nemovitostí profitujících hlavně z výnosů z pronájmu nemovitostí a také ze změny tržní hodnoty nemovitostí. Jedná se o konzervativní fond, dlouhodobě perspektivní bez významných výkyvů. Nemám problém investovat na delší dobu. Potenciál zhodnocení uvádějí 3-5%. Domníváte se, že jde o dobrou investici? Děkuji Vám Irena

Vážená paní Ireno. jedná se o realitní fond a je to jako , když si koupíte byt jako investici a ten pronajímáte. Záleží v jaké lokalitě a jaké máte nájemníky a jak se tomu věnujte. Realitní fond má v majetku mnoho takových bytů, nebo obchodních center nebo skladů atd. a jeho výhodou je diverzifikace a odborný (doufejme) personál. Když zavládne na realitním trhu krize a ta jednou musí přijít, tak ceny nemovitostí poklesnou a s tím i fond může ztratit na hodnotě a investor prodělává. Může se také stát, že když trvá krize déle, tak více a více investorů ztratí trpělivost a chce svoje peníze vybrat . Fond je ale obvykle nemá v hotovosti a musí prodávat nemovitosti a to trvá velmi dlouho a na určitou - i dlouhou - dobu může odkupy podílových listů zastavit. Prostě tato investice nemusí být vždy likvidní a je potřeba počítat, že nemusí vždy vydělat. Pokud budujete portfolio fondů a cenných papírů doporučuji mít realitní fondy tak do 15-20 % portfolia. Nedávat do nich větší část majetku. S pozdravem VS

Pravidelné investice do fondů Je fajn, že říkáte poraďte se se svou bankou. Nedávejte vše do jednoho fondu atp. Ale když se poradíte, restrukturalizujete své úspory a pořád jen proděláváte jsou vám rady bankéřů naprosto k ničemu. Např. mé investice v Raiffeisenbank:

Raiffeisen fond ekonom. cykl.: - 1,01%

Raiffeisen fond dluhopis.příležitostí OPF: - 2,43%

Raiffeisen fond udržitelného rozvoje A1: -0,49%

Raiffeisen strategie konzervativní: -0,43%



Všechny bankéři doporučované a strukturované investice prodělávají už půl roku a žádná nejde nad můj původní vklad. Pak si dejte k nejpřívětivější bance peníze a nechte si poradit. Nevím v čem je problém, ale všude platí, když někdo něco neumí ať to nedělá. Moudré rady jsou fajn když přichází o peníze někdo jiný. Je fajn rada, jen vydržet. Ale i laik vidí, kam se podíváte je dlouhodobý prodělek. Tak co včíl radíte vy? Jak dál na ti? Dějuji Honza Honza.

Vážený Honzo,

chápu Vaší nespokojenost. Důvodů může být několik. Poplatky, řekl bych , že je to případ Váš. A nebo volba fondů nebyla zcela šťastná. Vrať te se do banky a proberte s nimi znovu vaši strategii. A nebo jak jsem psal paní Aleně v jiném příspěvku :" V uplynulých měsících prodělávají určitý propad akciové a smíšené fondy. To je dáno současnou situací na kapitálových trzích. Únor- březen letošního roku je období, kdy trhy poklesly a hlavně velmi ceny především akcií kolísají. Nemusí to být žádná tragedie, ale tak to prostě čas od času je. Já jsem spíše příznivcem pravidelného investování a přímého nákupu na burze, kde si rozhodnu co koupím. S rizikem ale počítám. S pozdravem V.

Pravidelné investice do fondů Dobrý den, před čtrnácti dny jsem investovala 100000Kč do fondu ČSOB Expertiza vyvážená a Bohatství. Teď jsem se podívala a už mám z těchto peněz jen asi 96500Kč. Nevím, jestli jsem investovala dobře. Budu tam posílat ještě měsíčně 2000Kč do Expertizy a 1000Kč do Bohatství. Mám vyčkat, nebo se poohlédnout po něčem jiném? Děkuji předem za odpověď. Alena

Dobrý den paní Aleno,

oba fondy jsou smíšené a dle informací z webu investiční společnosti www.csobam.cz v uplynulých měsících prodělávají určitý propad hodnoty podílového listu. To je dáno současnou situací na kapitálových trzích. Únor- březen letošního roku je období, kdy trhy poklesly a hlavně velmi ceny především akcií kolísají. Nemusí to být žádná tragedie, ale tak to prostě čas od času je. Pokud investujete pravidelně, tak v případě poklesu kupujete za stejnou částku více podílových listů a tím využíváte nižší ceny. Určitý počáteční pokles je dán vstupními poplatky, které jste zaplatila. Samozřejmě nikdo neví jak dlouho pokles trhů bude pokračovat.Stejně tak nikdo neví, když trhy rostou, zda a jak dlouho porostou. Je to jako s počasím. Dešt,ivé dny se střídají se dny slunečními a obojí prospívá přírodě. Budet-li chtít záruku, co dělat abyste nikdy nezmokla, tak nevím ale nikdo Vám ji nedá. Můžete omezit pravidelnou investici např. na půlku a druhou část si ukládat na spořící účet a tím možná zažijete více klidu. Ale dlouhodobě tolik nejspíš nevyděláte. S pozdravem VS

Pravidelné investice do fondů Dobrý den,



investuju zhruba rok pravidelne do podilovych fondu kazdy mesic 3000.- vsiml jsem si ze je nahly pokles vyvoje ceny fondu zhruba kolem 0% i par dni v minusu.A zajimalo by me pokud byyh chtel mimo pravidelnost jednorazove nakooupit cenný papír jestli se mi nejak rapidne zmeni ten prumer kdyz clovek pravidelne investuje stejnou castku po delsi dobu nebo to nato nema vliv. Dekuji za odpoved Radek Novotný

Dobrý den,

ano k ovlivnění dojde. Tím větší, čím větší je pravidelná investice a čím větší je pokles( vzestup) v období nákupu. S pozdravem VS

Ostatní Dobrý den prosím jaká je možnost získat půjčku na dům s ručením samozřejmě domem? Rád bych jsem si pujcil do 1mil.korun, ale váhám kde mám šanci a jak to udělám, aby to nebylo marné. Je mi 25 let, v životě jsem odpracoval rok + nějaký ten měsíc. Nyní pracuji jako řidič mezinárodní a vnitrostátní kamionové dopravy zatím mám psaný plat 15tis. ale později se to zvýší. Zatím jsem ve zkušební době tak chci počkat až uběhne, smlouvu mám na neurčito. Jde mi o to, že jsem mladý a nadělal jsem i spousty blbosti např. malé dluhy do 5tis korun. Teď už mám jiné přemýšlení a chci zajistit přítelkyni a založit si rodinu, ale mám strach že kvůli této nerozvážnosti a hlavně věku budu nevhodnym klientem pro půjčku. Budu rád za upřímná slova ať vím na čem jsem. Děkuji vám Milan

Dobrý den Milane,

nejlepší pro pořízení bydlení je hypotéka u dobré banky. Je to ale také závazek na mnoho desítek let. Asi bych na Vašem místě se snažil mít co nejstabilnější příjem a zkoušel časem hypotéku získat. Dobré je investovat i do sebe, to znamená zvyšovat si vzdělání, kvalifikaci. To se v budoucnu vždy významně zhodnotí. Jste dost mlady, takže máte hodně času a to je velká výhoda. Ostatním dluhům se vyhýbejte jak jen můžete. To je téměř vždy zrádná past. S pozdravem V.S.

Ostatní Dobrý den, obracím se na Vás jako na odborníka přes finance. Chci jen radu. Před měsícem jsem zaplatila dluh u vymahači firmy Finio za svého přítele, který bohužel vznikl, ale díkybohu je to pryč. Dluh jsem platila že svého bank.uctu. Já u nich a ani jinde žádné peníze nedlužila. Platba byla zaslána sice z jiného účtu, ale na stejný VS i v dany termín než opět navýší částku takže jsem to stihla. Jednalo se sice o necelé 4tisice korun, ale z té firmy mi nikdo nedal vědět, že peníze přišli. Absolutně se nezajímali proč jim někdo kdo u nich nedluží posílá peníze. Tak jsem tam psala a chtěli potvrzení s podpisem atd...vše jsem jim zaslala, ale oni pořád dluh nestáhli a přítele dále obtěžují + zvýšili částku než údajně byla. Psala jsem jim už několik emailu, vždy odepsali, ale výsledek není žádný. Už je to skoro 2 měsíce a ani mi nevrátili peníze a ani neodmazali přítelův dluh. Prosím co s tím.? Zuzana B.

Paní Zuzano dobrý den,

v těchto případech je dobré posílat vždy doporučený dopis a podací lístek si uschovat. Nicméně doporučil bych se poradit s advokátem. co a jak. V tomto případě se to rozhodně vyplatí. Rozhodně to nenechávejte být. S pozdravem V.Svoboda

Ostatní Dobrý den Vratislave,



budu si brát hypotéku na 30 let , splátka cca 9000 měsíčně. Finanční poradce mi nabídl investiční produkt, kde bych posílal 2000 kc mesicne, po dobu 20 let, a za 20 let bych měl díky těmto investicích být schopný zaplatit zbytek hypotéky. Vyplatí se tato cesta nebo je lepší platit o ty 2000 kč více měsíčně na hypotéku ? Děkuji za Váš čas a odpověď Miroslav

Vážený Miroslave, nedokážu na Vaší otázku odpovědět.

nevím co je to za produkt. Jaké podmínky a jaké poplatky. Kombinovat hypotéku se spořením je moudré ale nemělo by Vás to svazovat. S pozdravem V.Svoboda

Investiční fondy investuji do podílových fondu v ruzných měnách a v celém světě. Když akcie stoupají tak stoupají všechny podílové fondy a naopak když klesají jdou všechny fondy dolů stejným koeficientem. Proč některý fond není v plusu a jinýv mínusu. Nedává mi to smysl.... Pavel Stejskal

Vážený pane Stejskale,

záleží do čeho fondy investují. Pokud jsou akciové, obvykle klesají či rostou společně jen různě rychle , protože dnešní svět je velmi vzájemně ekonomicky provázaný. Proto je dobré kombinovat různé třídy aktiv - akcie, dluhopisy, komodity. V takto rozloženém majetku takový společná pohyb - říká se tomu korelace - není. S pozdravem V.Svoboda

Ostatní Co potřebuji když chci z consequ převést peníze nma učet Martin

Dobrý den Martine,

nepracuji tam a proto nevím. Nezbývá, než se jich zeptat.

S pozdravem,

Životní pojištění Vážený pane Svobodo,

od roku 2014mám uzavřeno investiční životní pojištění Rytmus, pojištěno pro případ úmrtí a současně investování do fondu Dluhopisový fond Jistota, přičemž mi zaměstnavatel ukládá roční částku 8 tis. Kč. Ukončení smlouvy v roce 2032,kdy dovrším 65 let. Zaměstnavatel tedy doposud vložil 32 tis. Kč, stav k 31.12.2017 vykazuje výši 8 832 Kč. Za 4 roky jsem v mínusu cca 23 tis. Jedná se o investici do nevýdělečného fondu anebo úhrady za vysoké poplatky? Má tedy smysl pokračovat v ukládat do tohoto fondu dlouhodobě a očekávat návratnost alespoň investovaných peněz? Pokud ne, jakou změnu by jste mi poradil, aby mě nestála další poplatky. Peníze jsem neměla v úmyslu vybírat, ale "spořit" k důchodu, jinou formu nám zaměstnavatel bohužel neumožnil. Samozřejmě mám uzavřeno také penzijní poj. a stavební spoření.Předem Vám děkuji za Vaši odpověď. - otázka upravena poradcem Monika

Dobrý den, jak jsme mnohokrát psal, investice do životního pojištění nepatří mezi nejlepší. Nicméně Vaše "ztráta" může s vysokou pravděpodobností vyplývat z úhrady počátečních poplatků. Asi bych za této situace pojištění nerušil, časem by se ztráta měla umazávat. Doporučuji se ale poradit s někým, kdo u vás pojištění zastřešuje.

S pozdravem

V.Svoboda

Investice do akcií Dobrý den, přesto, že jsem přečetl značné množství literatury, a zúčastnil se několika seminářů, rád bych se zeptal přímo odborníka:

V současné době mám nějaké přebytky z platu, pro které nemám konkrétní využití (v řádech tisícikorun měsíčně), proto spekuluji o investici do akcií (ze začátku českých firem). Pro mne je asi nejpřirozenější taktikou nákup akcií s dividendami (ČEZ, Moneta, atd., diverzifikovat portfolio z pohledu druhů firem a jejich zaměření), které bych ideálně držel několik let. Mým cílem není astronomický výdělek v krátkém čase,ale spíš zhodnocení mých peněz, které přinese alespoň drobný zisk, avšak s minimálním rizikem. Myslíte si že je toto počínání správné ?



Rád bych se také zeptal, jaký je Váš názor na investici do drahých kovů (zlato, stříbro), za účelem minimalizace znehodnocení úspor. (myšleno šetřit si tím částečně na důchod.).

Abych tak opět diverzifikoval portfolio. (Zároveň držím i v určité míře hotovost kvůli rychlosti likvidity).

Marek, 25 let

Marek

Dobrý den, ano uvažujete naprosto správně. Akcie přináší dividendu a navíc v dlouhodobém horizontu rostou (7-10% průměrně).. Moudré je ale riziko diverzifikoivat. Nakupovat průběžně a rovněž mít více titulů. S pozdravem V.Svoboda

Důchod Dobrý den,

mám 6let do důchodu.Podědila jsem 1500000 kč.

Poradte jak je zhodnotit.Ne na dlouho, abych je mohla

v důchodu užívat.Mám je v bance na malý úrok.Moc děkuji. Anna

Dobrý den paní Anno, zhodnocovat peníze na důchod krátkodobě s nízkým riziekem je v současné době problém. Fondy státních dluhopisů nebo s investičním ratingem prozatím nenesou téměř žádný výnos. Počkal bych až jak se usadí inflace a zatím bych peníze dal na termínovaný vklad, např na jedem rok a potom bych posoudil situaci a rozhodl se dál. Nenechte se vmanipulovat do akciových fondů, realitních fondů - ty jsou na vrcholu.- Rovněž se vyhněte dluhopiisům neznámých společností. S pozdravem V.



Investiční fondy Dobrý den,

investoval jsem v srpnu 2017 100.000 a každý měsíc posílám 5000kč do podílových fondů KB - PSA Flexibilní Popular. V bance mi plno věcí neřekli, jenom, že budu vydělávat s malým rizikem... O poplatku na každou vloženou investici se třeba vůbec nezmínili... ten je 2% jak jsem zjistil. Růst je asi 600,- za měsíc. Moc investování nerozumím a zajímá mě jaké riziko zde je, kdyby byla např. krize apod. Z banky jsem pochopil, že jak roste tak i klesá když se nedaří tzn. že při nezdaru bych měsíčně přišel o 600kč? Začal jsem mít o finance docela strach, protože kamarádka přišla za 3 měsíce nějak o 200.000 podrobnosti nevím... navíc když tomu nerozumím... mám další volné prostředky asi 200.000 a chtěl bych je taktéž investovat. Šel bych i do rizikovějších fondů, když to nakonec „vydělá“ nechápu prostě riziko investování a o kolik můžu vlastně přijít. Není lepší mít peníze na běžném účtu a nestresovat se kdy co klesne? Děkuji za vysvětlení a odpověď. Vojta

Vážený Vojto,

omlouvám se za opožděnou odpověď. Zmíněný fond není ve své třídě špatný, správcem je renomovaná společnost. Zmiňovaný poplatek rovněž patří ke standardním poplatkům Nicméně nejedná se o fond se zcela nízkým rizikem a to proto,že může obsahovat až 30% akcií. V případě krize na finančních trzích může fond krátkodoběi poklesnout na hodnotě. Graf fhodnoty podílového listu ondu je vidět na: . http://www.amundi-cr.cz/web/detail_fondu.html?Fond=KB_PSA_Flexibilni__-_Popular&FundId=10192138 .

Doporučuji se o investice zajímat, něco si přečíst. S poradci, kteří před Vámi zatajují informace nespolupracujte.

S pozdravem V. .

Investice do akcií Dobrý den,

chtěl bych nakoupit 250 akcií slovenské TMR nevím kde mám nakoupit, jde mi o co nejlevější nákup jednoduchost a roční poplatky s akciemi nebudu několik let nějak hýbat?



Děkuji za odpověď. Petr

Vážený Petře,

licencovaný obchodník s cennými papíry nebo banka by Vám měla umět pomoci akcie TMR nakoupit. Zkuste patria.cz, fio.cz nebo i některou větší banku.

S pozdravem VS

Investice do akciových fondů Dobrý den,

je mi 29 let a chtěl bych měsíčně investovat 3 tis, Do 3 fondů od ČSOB: světový expres 7, zdravotnictví a fond dividendových firem. Chci vyšší výnos a rizika se nebojím. (pořizovací cena 5000,- každý a dále 3 tis. měsíčně, tj. 36 tis...celkem tedy 51 tis. za rok) Jsem ochoten tuto částku risknout a zkusit to na rok, jedná se mi o zkušenost. Také si mi líbí jejich platforma INVESTCE https://www.csob.cz/portal/lide/produkty/investicni-produkty/csob-investice



Doporučil byste pro začátek něco jiného? Opravdu se mi jedná o zkušenost s mírou velkého rizika.



Děkuji Miroslav H., Opava

Vážený Miroslave,

investovat do akcií by se mělo alespoň na 5 let. Spíše více. Prostudujte si nějakou literaturu a získejte více informací. Zkušenosti sbírejte opatrně.

S pozdravem VS

Životní pojištění Dobrý den,

syn si založil investiční živ. pojištění od Uniqy před půl rokem čistě jen na spoření na částku 3000 Kč měsíčně, a teď by to chtěl trvale snížit na 500 kč měsíčně. Je to možné? a jak je to s těmi počátečními poplatky, nebudou se mu odečítat celé z té původní sumy? Děkuji za odpověď. Manuela