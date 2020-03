ZVOLNĚNÍ: Budeme dál mít doma extraligu? Osobnosti mluví o záchraně

Pohled z Litvínova: Hrát o padáka? Tak špatní nejsme Ondřej Weissmann; s Litvínovem spojil hráčskou i trenérskou kariéru. Jako asistent má dvě zlata z mistrovství světa.

Litvínov do extraligy patří a extraliga patří do Litvínova. Popravdě si ani neumím představit, že by sestoupil. Pro klub by to byl problém, nechci na to myslet. A ani nikdo z fanoušků. Držím klukům palce, aby záchranu uhráli.

Když se dívám na současný Litvínov, vidím tři vyrovnané pětky a mužstvo, které je v útoku silné. Takhle to Litvínov vždycky uměl. Vytváří si spoustu šancí, a když mu to vydrží i v závěrečných dvou kolech, zachrání se. V poslední době se kluci zlepšili, vždyť nedělní zápas proti Vítkovicím byl jednoznačně v jejich režii.

Kádr se během sezony dost proměnil, ale on nebyl ani v září až tak špatný, abychom hráli o padáka. Bohužel stalo se. Povedlo se posílení, Mahbod je vidět, Moravčík drží defenzivu, Jarůšek střílí. Klid a systém přinesl nový trenér Vladimír Kýhos, přece jen je zkušenější než jeho předchůdce Jirka Šlégr. Roli budou hrát i nervy. Litvínovští hráči vypadají psychicky silní, řada z nich už si prošla barážemi, ale určitě to na ně taky doléhá.

Pohled z Pardubic: Udržení je jistota. A pak snad změna Jiří Šejba; jako útočník slavil v rodném městě dva tituly. Pardubický klub poznal i jako trenér a manažer.

Při pohledu na poslední výsledky si troufnu říct, že udržení Dynama je jistota. Týmy, které potřebují vyhrávat, vyhrávají. Pardubice začaly stoupat tabulkou i díky včasnému posilování.

Když to srovnám například s neaktivním Kladnem, mají v tomhle jasně navrch. Z velké ztráty je najednou tříbodový náskok, který teď hraje zásadní roli.

Tohle je jedině dobře pro město. Extraligový hokej by tu výrazně chyběl. Ubyly by sponzorské peníze a všechno by šlo do kytek, razantně by poklesl i počet diváků.

S kým hrají týmy v ohrožení Litvínov: dnes v Olomouci, v pátek doma proti Kladnu

dnes v Olomouci, v pátek doma proti Kladnu Pardubice: dnes doma proti Spartě, v pátek v Brně

dnes doma proti Spartě, v pátek v Brně Vítkovice: dnes doma proti Karlovým Varům, v pátek v Hradci Králové

dnes doma proti Karlovým Varům, v pátek v Hradci Králové Kladno: dnes doma proti Mladé Boleslavi, v pátek v Litvínově

Už jsem asi osm let mimo klub, takže k němu nemám takový vztah jako před změnou vedení. Zároveň Dynamo ale stále sleduju a vidím, že chyba zřejmě nebude tolik v hráčích. Ryba smrdí od hlavy.

Když budou klub dál řídit lidé, kteří jej dovedli do současného stavu, tak se nic nezlepší. Příchod nového majitele by určitě Dynamu pomohl, ale bude záležet i na postoji radnice. K městu ale hokej patří a byla by chyba, kdyby sestoupilo.

Pohled z Vítkovic: Na jaký hokej bychom chodili? Vladimír Vůjtek; Vítkovice trénoval už v 80. letech. Vedl i reprezentaci, jako penzista pomáhá klubu coby konzultant.

Mám v plánu vyrazit na dnešní zápas s Karlovými Vary a pevně věřím, že ho Vítkovice zvládnou.

Chybí nám jediné vítězství.

Už teď to pro Ostravu znamená takovou menší tragédii, ale zároveň je dobré, že to hráči stále mají ve vlastních rukou.

Sestup bych si nepřál také proto, že Vítkovice jsou tradiční klub, který do extraligy patří.

Všichni vědí, že jsem jejich fanouškem, ve Vítkovicích jsem prožil většinu kariéry, mám odtud spoustu zážitků a s klubem dál funguju.

Mám svůj věk, jsem důchodce a nerad bych se už nějak aktivněji vracel k hokeji, na druhou stranu se ale pořád na špičkové utkání rád podívám. Tohle by mi chybělo stejně jako dalším lidem v Ostravě, kde je extraliga zavedená.

No, kdyby se to nepovedlo, nedalo by se nic dělat, chodil bych i na první ligu. Ale byla by hrozná škoda tuhle příležitost promarnit.

Pohled z Kladna: Není pohodička, deka padne i jinde Libor Procházka; v Kladně odehrál 14 sezon. Teď mistr světa a vítěz z Nagana piplá v klubu nové talenty.

Před šesti lety byla moje poslední sezona s Kladnem sestupová, dokážu se do hráčů vcítit. Určitě tu nepanuje pohodička, ale když porazíte Spartu s Kometou, psychice to vždycky pomůže.

Všichni ohrožení se plně koncentrují. Je to jen o hlavě a teď se odliší od ostatních hráčů ti nejlepší, kteří se umějí soustředit jen na výkon a za žádné situace neřeší výsledek.

Co potřebují k záchraně Litvínov, Pardubice i Vítkovice mají lepší vzájemnou bilanci zápasů s Kladnem, nic na tom nezmění ani páteční duel Rytířů v Litvínově. Proto každému týmu, který má aktuálně na kontě 60 bodů, stačí k jisté záchraně z posledních dvou kol získat tři body.

mají lepší vzájemnou bilanci zápasů s Kladnem, nic na tom nezmění ani páteční duel Rytířů v Litvínově. Proto každému týmu, který má aktuálně na kontě 60 bodů, stačí k jisté záchraně z posledních dvou kol získat tři body. Kladno musí naopak doufat v zaváhání soupeřů a zároveň musí v závěrečných dvou duelech nasbírat minimálně čtyři body. Už po dnešním kole může být jistým sestupujícím, naplní-li se jedna ze dvou podmínek. 1) Jágrův klub dnes nebude bodovat proti Mladé Boleslavi. 2) Všichni kladenští rivalové zvítězí v základní hrací době.

musí naopak doufat v zaváhání soupeřů a zároveň musí v závěrečných dvou duelech nasbírat minimálně čtyři body. Už po dnešním kole může být jistým sestupujícím, naplní-li se jedna ze dvou podmínek. 1) Jágrův klub dnes nebude bodovat proti Mladé Boleslavi. 2) Všichni kladenští rivalové zvítězí v základní hrací době. Co když dojde na minitabulku? Mohou vzniknout při rovnosti bodů. Pokud mezi týmy bude figurovat Kladno, sestoupí. A bodové zisky zbylých klubů ze vzájemných duelů? Litvínov – Pardubice 8:4. Vítkovice – Pardubice 8:4. Litvínov – Vítkovice 6:6 (skóre 13:9).

Pořád věřím, že se Kladnu podaří dva zápasy vyhrát a ostatní klopýtnou. Zápas trvá minimálně 60 minut, na každého může spadnout deka.

A Kladno bude pořád ve hře!

Nedokážu říct, jestli se v sezoně udělala nějaká chyba. Jsem u mládeže a A-tým spíš jen sleduju. A vyloženě nějaká zásadní asi nenastala.

Ano, nepřišla žádná posila, protože volní hráči nebyli. Nabízely se výměny, jenže tým nemohl přijít třeba o kapitána Strnada nebo nejlepšího extraligového beka Austina.

V tomhle konkurenčním prostředí je to složité. Každý přemýšlí, jak něco získat, ale zároveň neposílit konkurenta.

