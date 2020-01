ZVOLNĚNÍ: Škatulata, hejbejte se! Zoufalé kluby už změnily půlku týmu

Hollywoodská celebrita měla na sobě kladenský dres. S trochou nadsázky byla vlastně první novou postavou, která se v rytířském stejnokroji po Novém roce ukázala na kladenském zimáku.

Urputní Rytíři na přelomu roku vyválčili slušný počet bodů, díky čemuž se vzdálili sestupové propasti. I proto hrající majitel Jaromír Jágr nemusel v kalendářním roce 2020 zběsile pátrat po posilách a utrácet horentní sumy za jejich mzdy.

Naopak zoufalé kluby najímají další, další a další hokejisty, čímž vzniká paradoxní situace.

Hned čtyři kluby za pár měsíců změnily přes polovinu sestavy!

Hokejisté, kteří zůstávají v sestavě od startu sezony 9 - Vítkovice

10 - Pardubice

11 - Litvínov, Hradec

13 - Plzeň, Sparta, Třinec, Brno

14 - Liberec, Zlín, Kladno, Olomouc

15 - Karlovy Vary, Mladá Boleslav Výsledné číslo je počet hokejistů, kteří nastoupili v aktuálním ročníku v 1. a zároveň v posledním odehraném 40. kole. Údaje mohou zkreslovat zranění, disciplinární tresty nebo i výběr gólmanů.

I to je jeden z vedlejších efektů, které nově způsobuje zrušení play out a především baráže.

Největší čistku od počátku extraligy provedly Vítkovice. Ve víkendovém kole by neposkládaly ani dvě pětky z hráčů, kteří si za tradiční klub z moravské části Ostravy připsali start v 1. kole.

V prvním a zároveň i v posledním odehraném kole (shodou okolností v obou případech proti Olomouci) nastoupila jen devítka hokejistů. V sestavě byste našli jen několik zavedených postav - Výtisk, Dej, Lakatoš nebo Bukarts. Jinak tápající Vítkovice shromažďují nové akvizice, dál zběsile hledají posily nebo je směňují jako zboží na jarmarku.

Nové tváře ve vítkovickém kádru: Jan Schleiss (vlevo), Mislav Rosandič a Jan Hruška.

Pokud byste viděli pouze první a poslední extraligové vystoupení Pardubic v ročníku, poznali byste deset hokejistů. Situace je v šatně snad ještě divočejší než ve Vítkovicích. Mezi zápasy z loňského 13. září a 26. lednem třeba stihl z Dynama odejít, ale zase se vrátit kapitán Tomáš Rolinek. Naopak pár dalších hostujících borců poznalo opačný osud - přišli a zase odešli.

Mezi ohroženými kluby je i Hradec

Pokud budeme vycházet z předpokladu, že trenér nasadí do zápasu jednoho brankáře, sedm beků a třináct forvardů, přes polovinu sestavy vyměnil i Litvínov - poslední z tria mančaftů ohrožených přímým sešupem z extraligy.

Minulý týden se klub zbavil drahých, leč neefektivních útočníků Mikúše s Kašparem. „Lukáš se zvedl, ale vzhledem k podmínkám, co tady měl, byla jeho výkonnost zklamáním. Vedení i fanoušci od něj čekali víc, to si musíme přiznat. A myslím, že si to přiznal i on,“ pravil o Kašparovi litvínovský trenér Vladimír Kýhos.

Za Vervu už nenastupuje ani sedmnáctiletý Jan Myšák, který doufá, že větší zájem na blížícím se draftu NHL vzbudí coby útočník zámořské juniorky. Naopak novými jmény na litvínovské soupisce jsou reprezentační zadák Moravčík nebo Akim Aliu, jenž v NHL nedávno rozpoutal aféru trenérských hulvátů.

Jedenáct stejných jmen od startu sezony zůstalo i hradeckému Mountfieldu. Jeho čísla - a také zkoumanou statistiku obecně - mírně zkresluje fakt, že úvodní kolo proti Liberci vynechaly zraněné opory Zámorský nebo Koukal.

Na druhou stranu odchody Rákose, Pauloviče nebo Vincoura a naopak příchody Klímy, Žejdla, Lva či další rošády poměrně dobře vypovídají o neutuchajícím a neuspokojeném chtíči hradeckých bossů posouvat se v tabulce daleko výš.

Třináctka, která není smolná

Třináctku stejných jmen od startu ročníku až doteď napočítáte v Plzni, Brně, Třinci a pražské Spartě. Není úplně náhodné, že všechny čtyři mančafty se aktuálně drží mezi první šesticí, která zajišťuje přímý postup do play off. Kluby jsou zabezpečené. Nebo mají jasnější koncepcí a manažery, kteří umí reagovat na situaci na trhu nebo v kádru.

Proč nemají čísla vyšší? Kometě se na podzim léčil Martin Erat, v rozjeté sezoně postupně zapracovává juniory Svozila se Střondalou. Našlapaný Třinec se naopak dlouhodobě potýká s problémy v obraně, jackpot naopak Oceláři trefili angažováním produktivního Wojteka Wolskiho. Plzeň zase šikovně vyměňuje, čímž získává borce (například Jánošík nebo Zdráhal) se zajímavým potenciálem.

Na odchody a výkyvy se pokouší reagovat i vedení Sparty, naposledy zacelil mezeru v obraně Fin Koistinen. Do podobné kategorie by klidně mohl spadat i vedoucí Liberec, který naposledy i na úvod sezony vsadil na čtrnáctku totožných hráčů.

Podařený třinecký kauf: produktivní Wojtek Wolski.

Stejné číslo získáte náhledem do sestav Olomouce, Zlína nebo Kladna. I přes kratší či delší období bídy mají kádry stabilizované. Skromnější rozpočty zmíněným klubům ani příliš nedovolují, aby si vyskakovaly. Na druhou stranu mají to momentálně zapotřebí?

Jágrova slova a ticho před možným třeskem v Boleslavi

Nejstabilnější kádr si v aktuálním ročníku drží Karlovy Vary, jejichž soupiska se povětšinou mění jen kosmeticky, a Mladá Boleslav. Bruslaři po startu sezony pustili zkušeného Žejdla do Hradce a nedávno i exreprezentanta Vondrku do Pardubic. Už pár týdnů se šušká o odchodu Klepiše. Že by si v Boleslavi vytvářeli finanční rezervu pro posily na play off?

Michal Vondrka v dresu Pardubic.

Přestupní období v extralize končí minutu před páteční půlnocí. Už nyní se však sestavy řádně mění a jen si vzpomeňte na slova Jaromíra Jágra, jenž se nedávno vyjadřoval ke kontroverznímu nápadu o uzavření extraligy.

„Je spravedlivé, když nejhorší mužstvo spadne? Většinou jsou potrestaní majitelé, fanoušci a mládež. Hráči, kteří se na sestupu podílejí z 80 procent, podepíší smlouvu s jiným extraligovým klubem.“

Něco podobného se už děje nyní...