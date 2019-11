ZVOLNĚNÍ: Baráž v extralize začala. I když se už sestupuje přímo

Máme za sebou 21 kol, což je už poměrně relevantní vzorek síly a možností jednotlivých týmů. Směle lze konstatovat, že se na spodku tabulky začínají oddělovat mančafty. Po pátečním a nedělním extraligovém kole to platí dvojnásob.

Spodek tabulky 8. Hradec Králové, 30 bodů

9. Kladno, 28 b.

10. Vítkovice, 27 b.

11. Olomouc, 25 b.

12. Zlín, 22 b.

13. Litvínov, 18 b.

14. Pardubice, 18 b.

Poslední Pardubice totiž prohrály dvě klíčové bitvy. Zlínu nedokázaly v domácím prostředí vstřelit gól a padly 0:2. A v neděli ztratily slibně rozjeté utkání v Kladně, přestože vedly 2:0. To je v bitvách s přímými konkurenty varovný signál. Stejně lze charakterizovat fakt, že Dynamo vyhrálo jediný z posledních deseti zápasů!

O moc lépe na tom není předposlední Litvínov. Má stejně (málo) bodů, na kontě pět porážek za sebou a náladu na bodu mrazu.

Jistě, do poloviny základní části zbývá odehrát ještě pět kol a karty se mohou celkem vbrzku zamíchat. Jenže ruku na srdce: věří v tuhle chvíli někdo, že jsou Pardubice s Litvínovem schopné vystřihnout vítěznou šňůru, která by je vrátila zpátky do hry?

Nebo - jak na vás působí slova pardubického trenéra Radka Bělohlava, jenž po prohře v Kladně prohlásil: „Už je to v hlavách, bojíme se o výsledek. Mohli jsme pomýšlet na tři body, ale nemáme nic. Nikdo nám je nevrátí.“

Do toho na povrch vyplouvají informace o tom, že útočník Hovorka dal během pátečního utkání se Zlínem pěstí vlastnímu spoluhráči. Vše pak nepřímo potvrzuje Hovorkův konec v týmu a Bělohlavovo vysvětlení, v němž se kromě špatných výkonů zmiňuje také o „špatném vlivu na mužstvo a incidentu z posledního zápasu.“

V Litvínově pro změnu posílají fandové hráčům krumpáče a lopaty, ironicky tím glosují aktuální situaci a rozpoložení mančaftu, jenž by čistě podle jmen měl být v tabulce úplně někde jinde.

Jenže marná sláva, vypadá to, že Hübl, Lukeš, Petružálek, Jarůšek, Kašpar i Trávníček mají nejlepší léta zkrátka za sebou.



Nebo že by z nich nedokázal víc vymáčknout trenérský ansámbl v čele s Jiřím Šlégrem, jenž už v průběhu sezony nabídl svou rezignaci, kterou představenstvo velkoryse odmítlo? Ukazuje se, že to byla asi chyba. Povídá se, že mužstvo potřebuje na střídačce spíš než dobráka neústupného rasa.

Tady už jde vážně všechna legrace stranou. Jasně, dvanáctý Zlín má jen čtyřbodový náskok, ale pokud něco, tak se mu dá nejvíc věřit, že si extraligu ubojuje. Už kvůli tomu, že má tým postavený na odchovancích, že to zkrátka urve na srdíčko. To mu je přece vlastní odjakživa.

A Kladno? To už je odskočené, má desetibodový náskok a především vlastní tvář. Může se opřít o Jágra, gólmana, týmové pojetí i nadšení z toho, že zavřelo ústa všem pochybovačům.

Ostatně, podívejte se na tabulku: Rytíři mohou spíš než na sestup pomýšlet na předkolo play off. Hokej se totiž nehraje na krásu, ale na účelnost.

Ať Pardubice s Litvínovem chtějí, nebo ne, tyhle týmy si rozehrály svou vlastní baráž.

Každé utkání je pro ně extrémně důležité, každý získaný bod může na konci rozhodovat. Soupeři začínají utíkat a nervy pochodovat. Tlak se zvyšuje každým dalším neúspěchem. A přestože je odehráno „teprve“ 21 kol, je extraligová existence dvou klubů, které nikdy nesestoupily, silně ohrožena.