Vlasák míří do Boleslavi ředitelovat, Král zůstává trenérem

Třiapadesátiletý Král přišel do Mladé Boleslavi loni v listopadu, tehdy nahradil odvolaného Jiřího Kalouse. S týmem se sice dokázal vyhnout baráži, do předkola play off ale nepostoupil. Přesto se jeho pokračování ve funkci očekávalo a oficiálně ho klub oznámil až v pátek.

„Máme za sebou dvě více či méně nepovedené sezony a tlak na to, abychom byli zase tam, kam podle nás patříme, bude velký. Od nás samotných, ale i našich fanoušků. Jsme přesvědčeni, že to tato trenérská dvojice zvládne,“ uvedl generální manažer Jan Tůma.

Stejně tak bylo prakticky jisté, že novým sportovním ředitelem se stane Vlasák, který po sezoně skončil v Plzni. V klubu bude pokračovat i Martin Ševc, jenž Vlasákovu pozici doposud zastával. Nově se stal sportovním manažerem.

„Angažováním Tomáše Vlasáka posilujeme sportovní pozice v našem klubu. Oba vědí, co tahle práce obnáší a co je třeba dělat pro úspěch. Věříme, že vytvoří silný tandem,“ řekl Tůma na adresu dvojice manažerů a bývalých úspěšných hokejistů.