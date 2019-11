Hoďte jim kruh! Pardubičtí hokejisté se začínají topit

Ze čtyř utkání proti týmům, které se všechny nacházejí v dolní polovině tabulky, a tudíž jsou i úhlavními konkurenty Dynama v boji o zachování extraligové příslušnosti, vydolovali Východočeši pouhopouhé dva body za porážky s Olomoucí v prodloužení a ve Vítkovicích na penalty!

Velmi, ale opravdu velmi slabou útěchou je, že stejně mizerně hraje i Litvínov; když to takhle půjde dál, zůstanou v tom dva poslední kluby, které z nejvyšší soutěže ještě nikdy nespadly, záhy samy.

Nyní mají shodně 18 bodů, dvanáctý Zlín 22 a jedenáctá Olomouc už je s 25 body poměrně odskočená. Nejvyšší čas, aby Dynamu někdo hodil záchranný kruh - protože se nad ním pomalu zavírá voda.



Jágr a spol. měli v Kladně nápadnou převahu střel, z porážky však Pardubičtí mohou vinit jen vlastní neschopnost v koncovce (příležitostí měli rozhodně více než jen na dva zásahy) a hloupá vyloučení. Vyrovnávací i vítězný gól Rytířů padly v době, kdy „za katrem“ seděl centr prvního pardubického útoku Kousal - klíčovou trefu přitom domácí Austin zaznamenal při hře 4 na 4.

„Opět jsme ztratili utkání, kdy vedeme. Hráči už to asi mají v hlavách, bojí se výsledku, bojí se vyhrát. Nedotáhneme to, měli bychom v takovém zápase minimálně bodovat. A myslím, že spíš to dotáhnout za tři body. Je to náš problém a bohužel se to opakuje. Ty body nám už nikdo nevrátí,“ uvedl pro ČTK kouč Dynama Radek Bělohlav.