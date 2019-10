ZVOLNĚNÍ: Jágr nastartoval vizi, přibude v extralize zápasů?

Souhlasíte?

Je to paradoxní: fotbaloví fanoušci se těm hokejovým často smějou kvůli tomu, že se hraje 52 kol o ničem. Že je vlastně jedno, jak dopadne zápas jejich oblíbeného týmu uprostřed října, když o něco jde až v play off.

To je na jednu stranu pravda, při bližším pohledu má však Jágrova vize něco do sebe. Tady jsou jeho argumenty: čím nahuštěnější program bude, tím hezčí hokej se bude hrát a především mladí se toho víc naučí. Má to hlavu a patu, trénink vám z herního hlediska nikdy nedá tolik jako zápas - to je přece stará známá pravda. Je to totálně odlišná kategorie. Jedině nasbírané zkušenosti z ostrých duelů mohou hokejistu posunout kupředu.

Extraligový rozpis je opravdu hodně rozvláčný. Hraje se jen dvakrát týdně, od neděle do pátku týmy odpočívají. Samotný start soutěže je takový ospalý. Proto se po Jágrových slovech ozvali další.

Z nejznámějších Tomáš Plekanec s Milanem Gulašem, ale nebyli jediní. Z jejich jednoznačných vyjádření si lze snadno dovodit, že stejně to vnímají vlastně všichni - hraje se strašně málo.

Pátek, neděle, pátek, neděle. Jen pětkrát za celou základní část čítá extraligový hokej tři duely za týden. První vložené úterý přijde na řadu 29. října, další o měsíc později 26. listopadu. Do toho reprezentační přestávky.

Zato přes Vánoce se hraje pátek, neděle, čtvrtek, sobota, pondělí. Tedy pět utkání během jedenácti dnů, protože se ukázalo, že v tomto období diváci chodí.

Nebylo by jich ale o něco víc i jindy? Leckdy se přece stává, že si některý fanoušek musí počkat na domácí zápas svého týmu klidně dva a půl týdne. A to je docela hodně velká mezera.

Jistě, mnohdy se vedou polemiky o kvalitě extraligy, ovšem je potřeba vnímat, že na ní stále chodí poměrně solidní návštěvy. A že právě hustší program by její úroveň mohl pozvednout díky větší rozehranosti.

„Rozhodně jsem pro, aby se hrálo víc. Nevím, kvůli čemu to nejde, ale můžu říct, že všichni chtějí hrát častěji ve větším tempu,“ prohlásil pro Brněnský deník Plekanec. A kapitán Komety Martin Zaťovič přidal odvážněji: „Rozlosování je katastrofa. Týden stojíme, pak si zahrajeme dva zápasy a zase čekáme.“

Tyhle stesky nejsou ojedinělé, už před deseti lety se ozval například Josef Beránek, kterému tehdy nedávalo smysl, že se do prosince hrálo málo, aby se zbytek sezony dojel v šíleném tempu.



Prostor na víc zápasů rozhodně existuje a svým způsobem to je pro nejvyšší soutěž nevyužitá příležitost, jak hokej víc prodat. Sponzorům a především televizím. V době, kdy existují specializované sportovní kanály, dává vyšší počet utkání smysl.

Dlouhé pauzy neprospívají týmům, kterým se daří, protože nemohou využít formy. A neradi za ně jsou i ty, které se trápí, protože se celý týden musí plácat v černých myšlenkách, místo aby měli hráči příležitost předchozí neúspěchy rychle napravit.

A že by byly tři zápasy za týden moc na mladé? Že by se mohli snadno přetížit? Ale jděte, v NHL se hraje v podstatě obden a liga je plná mladých hráčů. „Když zvládnu dva zápasy za dva dny já, tak proč by je nemohli dát mladí?“ reaguje celkem logicky Jágr, jemuž bude přesně za čtyři měsíce 48 let.

Když už nic, tak vznikne aspoň veřejná diskuze, která může přinést všeobecně přijatelnou osvěžující změnu.