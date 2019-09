ZVOLNĚNÍ: S mikrofonem za hokejem končí, sbohem mé dětství

A mě pohltila nostalgie, zvláštní směs lítosti, že hokejový život v Česku už nebude jako dřív, byť je tu i pochopení, že dnešní svět prostě letí rychlostí kupředu.

A tak jsem se zase na chvíli ocitl v kuchyni u svých rodičů, jak netrpělivě čekám, až se z rádia ozve hlas Aleše Procházky, aby mi zvěstoval, co ta naše jihlavská Duklička…

A plně rozumím stesku hokejového komentátora Roberta Záruby, který o konci pořadu v pátek tweetoval: „Jako by mi vyrvali kus dětství.“

Právě jsem se dozvěděl, že po+60 letech skončil na ČRo pořad s Mikrofonem za hokejem. Jako by mi vyrvali kus dětství. Před 20 let jsem měl možnost se krátce do legendárního pořadu zapojit.

Chápu, že různé začátky jsou problém. ČRo ale měl dávno mít vlastní sportovní frekvenci.