Jágr se vzdor velkému obratu kritizoval: Musím týmu víc pomoct

Takže žádné nadšení? Nevážíte si výsledku proti silnému soupeři?

Každý úspěch je za tři body. Plzeň je velký družstvo a to, že jsme se dokázali vrátit za stavu 3:0, je skvělá známka. Ale prohrávali jsme kvůli tomu, že jsem týmu nedokázal pomoct. V první třetině jsem byl v prd... Nešlo to. Přesto jsem v kabině klukům řekl, ať nepanikaří a hrajou pořád stejně. A že se do toho dostanu.

Pak jste si připsal asistenci u gólu na 1:3, vzápětí sám skóroval.

Střílel jsem hned z voleje. Je to lepší, než dělat kličku, protože pak už nemáš šanci na dorážku. Mohl jsem dát gólů víc, v přesilovce jsem měl spoustu šancí. Ale zvládli jsme to.

Zdá se, že potřebujete vždycky prohrávat, abyste se probrali.

Tak to není. Nevím, kde je problém. Samozřejmě nechceš prohrávat pořád 0:3, ale taková je realita. Zatím to vychází, takže je to v klidu.

Opět jste překvapili. Máte radost, že jste vytřeli všem zrak?

Není důležitý, co si o tobě myslí ostatní, ale co si o sobě myslíš ty.

Ukazuje se obrovská síla týmu?

Už po zápase s Libercem jsem říkal, že to není o sebevědomí ale o tom, abychom věřili tomu, jakým jdeme směrem. Ne v zápase, ale v trénincích. Zápas je takové okořenění, takový dezert. Takhle jsem to vždycky měl: když si odvedeš práci v tréninku, tak si to už jdeš užít. Ty návyky tam už jsou.

Co říkáte na Davida Stacha? Je produktivní a hodně vidět, což jste od něj čekali.

Víš co, musí chodit na dobrovolné tréninky, to je číslo jedna. Už pochopil, že musí trénovat. A je vidět, že mu to pomáhá.

A vám asi také, když neustále bodujete a dáváte góly.

Hele, já v první třetině ani nemohl dýchat. Moji spoluhráči to věděli. Moc jsem klukům nepomohl, proto nás zavřeli v třetině. Kdybych jim mohl pomoct, tak jsme hráli u nich. Nakonec jsme dali góly a ve třetí třetině jsem chtěl, aby naše lajna hrála na Milana Gulaše. To už jsme se spíš soustředili, abychom neinkasovali.

Chtěl jste dobrovolně bránit?

Ale tam vůbec nejde o obranu. Lidi musí pochopit, že obrana neznamená bránit v našem pásmu. Už jenom to, že máš puk na hokejce, je skvělá obrana, protože soupeř ho nemá.

Plzeň hodně bruslí, jak to pro vás bylo náročné fyzicky?

Vůbec. Já jsem se skoro nehnul. Když nemusíš dát góly a jenom bráníš, tak se vůbec nenadřeš. Nejhorší je, když prohráváš, soupeř to vyhazuje a ty do něj musíš znova bušit. To je náročný.

Za stavu 0:3 jste bušit museli. Kde nastal zlom?

Začíná to od naší lajny. Když nebudeme hrát dobře, tak se to odrazí na ostatních. Prohráli jsme minizápas v první třetině, kdy jsme skoro nebyli u nich ve pásmu.

Jak týmu pomůže psychicky takové vítězství?

Pořád musíš být na pozoru. Porazíme Liberec, a pak nastoupíme vlažně do zápasu s Pardubicemi. Ty sice hrály dobře, ale my jsme k tomu nepřistoupili, jak jsme měli. Je to škoda, protože jsme tam nějaký bod mohli uhrát. Ale Pardubice si výhru zasloužily. Myslel jsem si, že nás nepřehrály, ale pak jsem viděl video ze zápasu a musel jsem uznat, že nás přehrály. Bylo to naším přístupem.

Kladno hraje až příští neděli, vy přitom máte rád nabitý program. Mrzí to?

Stejně tady nemůžu být, protože kvůli zelené kartě musím odletět do Ameriky. Celý týden jsem měl vyřizování a ani moc nemohl trénovat. Nevím, za jak dlouho se vrátím, my teď ale stejně dlouho nehrajeme.

Na Mladou Boleslav příští neděli budete?

Vypadá to tak. Čeká nás pak hodně zápasu.

Nebude vám chybět trénink?

Nemám na výběr. Jsou situace, které musíš řešit. Kdybych se zranil, taky bych taky nehrál.

Ukazuje se, že jste doma hodně silní. Je to vaše devíza?

Už před sezonou jsem signalizoval, že se sem nebude nikomu jezdit s radostí na obličeji. Ale záleží jen na nás. Jsme zvyklí na malé hřiště, hrajeme na něm styl, který by na něm měl fungovat. Je to naše výhoda, ale zároveň nevýhoda na hřištích soupeřů. Máme led 26 metrů široký, některá kluziště mají 28 metrů, což zase není takový rozdíl. Ale když hraješ v Pardubicích na třicítce? To už je velký rozdíl.

Co říkáte na Milana Gulaše, který skóroval i v devátém zápase?

Dopadlo to tak, jak mělo. Guli si prodloužil sérii a my vyhráli. Všichni jsou šťastní.