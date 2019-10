Forman, zachránce Sparty. Konečně se můžu podívat do tabulky, těší lídra

A triumf to byl pro Spartu už pátý v řadě, což je šňůra, která se mužstvu dosud pod trenérem Kruppem (tedy v této a minulé sezoně) nepovedla. Na předchozí čtyři triumfy z kluzišť soupeřů navázali Pražané velmi pracně, vždyť po nepovedené první třetině prohrávali doma s Vervou 1:3.

Jenže pak šel výkon sparťanů nahoru a ve výsledku je z toho další cenná výhra. „Konečně se můžu podívat v klidu do tabulky,“ oddychl si autor dvou branek včetně té vítězné Miroslav Forman, který odehrál za Spartu utkání číslo 401.

Doteď jste se tabulce vyhýbal?

Přiznám se, že poslední rok jsem ji nesledoval, protože občas bylo otřesné se na to dívat. Dnes se po roce asi kouknu. Doufám, že budeme někde... třeba třetí?



Tak vysoko zatím ne, čtvrtí.

Ne, jo? Ale i tak se kouknu, podle mě to bude nejlepší umístění za poslední dobu.

Cesta k pátému vítězství v řadě ale byla složitá. Proč to po venkovních výhrách teď doma drhlo?

Těžko říct, všichni jsme se těšili, hráli jsme hodně zápasů v řadě venku. Domů jsme se nemohli dočkat. První střídání bylo super, ale to bylo z té třetiny asi tak vše. Zaslouženě jsme ji prohráli. Trochu jsem se v tu chvíli bál, byli jsme skleslí. Ale o přestávce přišla bouře v kabině, ta nám pomohla. Další dvě třetiny už byly relativně slušné, ty dva body jsme si nakonec zasloužili.



Zápas jste odstartovali rychlým gólem. Neuspokojil vás paradoxně tak, že byste polevili?

Myslím, že ne.

Zato chyby vás srážely hodně.

To je tak vždycky, když někdo začne něco moc vymýšlet, ty se pak chyby kupí. Dnes jich bohužel bylo víc. Ale i s takovými zápasy si musíme umět poradit. To jsme zvládli. Uznávám, že to nebyl úplně nejhezčí hokej, nebyli jsme ani na padesáti procentech svého maxima. Ale výhra je výhra.



Té jste se dočkali po návratu domů, kde jste nehráli měsíc. Příjemný návrat, že?

Určitě, já ty cesty moc nemusím. Už když jedu do Boleslavi, tak jsem z toho hotový. Je příjemné být zase doma, je tady výborná atmosféra. Těším se na další zápas tady.

Hrál i tohle nějakou roli, že jste třeba byli až moc natěšení a proto chybovali?

Je to možné, třeba jsme se fakt tak těšili a chtěli jsme, že jsme z toho najednou začali dělat pitomosti. Ale opravdu nevím. Nedokážu si vysvětlit tu první třetinu, možná je právě tohle ten důvod.

Pod Kruppem máte poprvé sérii pěti výher, sedlo si to už konečně?

Pořád jsou tam věci, které můžeme zlepšovat, tak to bude vždycky. Určitě máme nějaké rezervy, děláme spoustu individuálních chyb, což bylo vidět dneska. Rozehrávka není také úplně nejlepší. Ale zápas od zápasu se to posouvá kupředu, i proto přišla série pěti výher. Myslím, že se budeme dál zlepšovat.