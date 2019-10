Litvínovský Skuhrovec po zvratu: Důležitý krok, ale jen dílčí

„Budeme se snažit za každou cenu bodovat a vyhrát,“ zvolal asistent Radim Skuhrovec po nedělním obratu s posledním Zlínem na 5:1. „Pro nás je to strašně důležitý krok, ale jen dílčí,“ upozornil kouč.

Sparta vs. Litvínov Online reportáž v úterý od 18:30

Při porážce by byl poslední právě Litvínov. V kritický moment obstál. „Pro nás strašně těžké utkání se šťastným koncem. Počet střel na branku hovoří jasně pro soupeře, my jsme byli šťastnější,“ nezapíral Skuhrovec. Verva bez maroda kapitána Michala Trávníčka na střely prohrála 32:50, a to jich ještě 23 díky obětavosti zblokovala.

Chemici odskočili Beranům o čtyři body. „Zápas potvrdil, proč jsme tam, kde jsme,“ krčil rameny zlínský trenér Antonín Stavjaňa. „Dát už v 1. třetině pět gólů, nikdo by se nedivil. Když domácí srovnali, uvadali jsme. A každý přehazoval zodpovědnost na druhého.“