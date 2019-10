Marodi, posily a divoká vítězství. Sparta se musí držet plánu, velí Krupp

I před rokem se totiž vstup do sezony Spartě vydařil. Chvíli z toho byla dokonce první příčka, než přišla listopadová krize způsobená skoro desítkou zraněných borců. Od té doby kolísal ambiciózní klub na spodní hranici průměrnosti, sezona pro něj skončila už v předkole.

V tomto ročníku je několik věcí jinak. Po poměrně divokém startu, jehož součástí byla výhra 7:6 v prodloužení nad Plzní a porážka 7:8 v prodloužení s Libercem, přišla solidní série zápasů na stadionech soupeřů, pět triumfů v řadě a průběžně čtvrtá příčka.

„Nejsem tak docela spokojený se všemi zápasy, ale důležité jsou pro nás body. Před rokem jsme byli touhle dobou první, ale tabulka byla zkreslená, měli jsme víc zápasů než ostatní. Pak přišel listopad a všechno se začalo sypat,“ srovnává Uwe Krupp úspěšný podzim letos a před rokem.

Proto je vděčný za to, že teď má mužstvo relativně zdravé, byť i to málo marodů znamenalo pořádný zásah do sestavy. Hned v prvním utkání s Plzní poslalo dlouhodobě mimo hru útočné eso Marka Kvapila (utržený prsní sval) a zkušeného beka Jana Piskáčka (následky otřesu mozku). U obou je zatím návrat v nedohlednu.

„O Kvapilovi mluvily původní prognózy o dvou měsících, teď to vypadá dokonce na tři. Má specifické zranění, na které jen tak nenarazíte. S ním a Piskáčkem v sestavě bychom byli mnohem silnější, Kvapil je v některých situacích nenahraditelný, ale museli jsme se bez nich otrkat. Hlavně, aby nepřibyli další marodi,“ klepe do stolu Krupp.

Zacelit mezery po ztrátách opor a vyztužit kádr se snaží Sparta neustále, vždyť poslední akvizicí byl ve čtvrtek urostlý slovenský bek Milan Jurčina. Nedlouho před ním se k pražskému celku připojili i šikovný forvard David Tomášek a ofenzivní obránce Marek Ďaloga.

Výhry a body v tabulce svědčí o tom, že loňský výsledkový strašák zatím není na pořadu dne. Kdo ale zhlédl třeba poslední zápas Sparty s Litvínovem, pozná, kde je jedna z hlavních slabin mužstva.

„Nekonzistentnost. Největší výzvou pro mě je, abychom konečně podávali vyrovnané výkony. Je jedno, jestli vedeme, nebo dotahujeme, ale pořád se musíme držet našeho plánu. Teď je to tak, že podle něj jedeme jen chvíli, pak se začneme zapomínat,“ kárá Krupp svůj mančaft.

Sparta naposledy nad Vervou rychle vedla, pak první třetinu prohrála 1:3, aby nakonec slavila triumf 5:4 po prodloužení. Ještě větší blázinec ale připomínaly zmíněné přestřelky s Plzní a Libercem.

„Vždyť jsme v těch dvou zápasech dohromady nasázeli patnáct gólů! Ale body z toho byly jen tři. Když tolikrát skórujete a nevyhrajete v základní hrací době, je to špatné znamení,“ vracel se k těm horším duelům čtyřiapadesátiletý trenér.

Teď je však Sparta v laufu. Přidat šestou výhru za sebou může už v neděli doma proti Pardubicím od 16:00.