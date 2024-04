Přístup, co se nenosí. Zklamání i únava stranou, kolik finalistů může jet na MS?

Pardubice se díky preciznímu středečnímu výkonu ujaly vedení 3:2 na zápasy. První šanci k ukončení třinecké nadvlády dostanou už v pátek, případný sedmý duel by oba týmy odehrály v neděli.

Pouhých dvanáct dní před startem šampionátu.

Radim Rulík také proto v rozhovoru pro iDNES Premium označil zapojení finalistů do přípravy národního mužstva za citlivou záležitost. „Objevují se názory, že kluci bývají po play off emočně vysátí, možná i trochu vyhaslí a nemají pak sílu do toho znovu naskočit,“ vysvětloval.