Krumpáč a lopata. Vaše nové náčiní, vzkázali fandové Litvínova hokejistům

Ropáci on Tour, oficiální litvínovský fanklub, originálně dává najevo svou nespokojenost s výkony Vervy. Jsou povětšinou bídné, prohrála 16 z 21 zápasů a v extralize se krčí na předposlední příčce.

„Kdo v Hradci byl, ví, že se fandilo bez ohledu na výsledek a jako bychom vedli extraligu. Přepli jsme na vyšší level, protože to přestává být sranda a začíná už opravdu jít o­ život,“ píší Ropáci on Tour na svém Facebooku. „Teď jsou na řadě i hráči, aby také přepli, jinak se vzkaz fanoušků směrem k hráčům změní v realitu!“

V Hradci Králové rupl Litvínov 2:6, má pět porážek v řadě. Pro úterní domácí zápas s Karlovými Vary, který má buly v 17.30, vyzývají fanklubáci k maximální podpoře týmu. „Pokud ani teď hráči neukáží jiný level a maximální výkon, zvážíme další kroky. Prozatím to ale zkusme aspoň takto po dobrém.“

Někteří z fanoušků by si představovali tvrdší vyjádření nespokojenosti. „Někdo říká, že je čas na protest radikálnější, jiný zase jemnější. Zbývá stále více než půlka sezony, takže pozdě ještě úplně není. Pro tentokrát jsme tedy zvolili tu jemnější formu „protestu“. Pokusíme se hráče donutit a gestem možná i vyprovokovat k maximálnímu výkonu a bojovnosti, která Litvínov vždy zdobila,“ vysvětlují Ropáci.

„Pokud ani to nebude stačit, je možné, že brzy dojde k tomu radikálnějšímu protestu. Všem nám jde jen a pouze o jedno, aby se konečně začalo dařit a my se zase hokejem mohli bavit. Zkusme aspoň my v hledišti táhnout za jeden špagát!“

Vzkaz litvínovských fanoušků neúspěšným hokejistům

Hráči Litvínova nevoli publika vnímají. I pískot při zápasech. „Je jasné, že na to mají právo, když se nevyhrává a nebodujeme stabilně,“ řekl útočník Filip Helt. „Hrajeme taky pod tlakem, nelíbí se nám to. Chtěli bychom, aby nás jen podporovali a nepískali. Ale není se čemu divit,­ dá se to pochopit.“

V tabulce je Litvínov předposlední, ale v návštěvnosti sedmý. Domácí průměr má 4 883 diváků.