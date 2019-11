ZVOLNĚNÍ: Národní tým válel. Ale šmouhy na vitríně českého hokeje neubyly

Obvykle se řádky tohoto seriálu věnují extraligovému dění, jenže v uplynulém týdnu nejvyšší soutěž poprvé v sezoně pauzírovala.

I přesto se v hokejovém hnutí udály zajímavé věci.

Reprezentace zaválela na turnaji Karjala, který teprve podruhé celý ovládla. Lze oprávněně namítnout, že síla protivníků bude na dalších turnajích odlišná a podobné akce by měly sloužit jiným cílům než k jednorázovým úspěchům a honění bodů do celkové, ale bezvýznamné tabulky Euro Hockey Tour.



Na druhou stranu se musí ocenit, jakým způsobem soubor trenéra Říhy k finskému prvenství dokráčel. Třikrát zvítězil. V řadě pasáží dominoval. Působil sebejistě. Bavil. I za to musí být posledními sezonami zkoušený hokejový fanda vděčný.

Příjemná zpráva doputovala i z Kanady. Češi si z World Hockey Challenge, sledovaného turnaje do 17 let, přivezli bronzové medaile.

Potud zní vše náramně.

Je to však úspěch, který může klamat a přiživit zdání, že rozhodně bude lépe.

Ze šesti zápasů vyhráli Češi jen dva - čtvrtfinále se Švédy (5:1) a zápas o třetí místo s bílým kanadským výběrem (3:2p) - a jen díky formátu turnaje neletěli domů už po skupině, kde prohráli 1:10 s USA, 4:5 po nájezdech s „černou“ Kanadou a 0:3 s „bílou“ Kanadou (ano, Kanada poskládala pro turnaj dohromady tři výběry).

Juniorská kauza se vleče

Medailovou trefu zařídil junákům Martin Ryšavý. Další přerovský odchovanec Stanislav Svozil zase v 16 letech uchvátil, když coby brněnský obránce s přehledem vplul do seniorské extraligy.

Klub, který obě naděje vychoval, ale nejvyšší juniorskou soutěž nadále hrát nemůže. Přerov stejně jako Havířov a Vsetín před novou sezonou hokejový svaz vyškrtl a ani po dvou měsících nebyl schopný vyřešit šlamastyku, kterou si sám způsobil neférovým zúžením nejvyšší soutěže pro juniory.

Teď místo ráznějšího jednání stále alibisticky vyčkává na další a další verdikty soudů a mezitím vznikající juniorskou ligu akademií překřtil na paskvil pojmenovaný jako turnaj O Pohár DHL.

Neobvyklé soudní tahanice vlastně jen zakryly klesající úroveň juniorské soutěže, na což v reprezentačním týdnu upozornil kouč české dvacítky Václav Varaďa. „V podstatě je tu jediný Michal Kunc, hraje velmi dobře a tahle soutěž (O Pohár DHL) je pro něj málo,“ řekl Varaďa a dál mluvil o (ne)kvalitě juniorské soutěže: „Nic proti ní, ale mít z ní jednoho hráče? To je málo.“

Trénovat. Soudit. Je to dobrá kombinace?

V soutěžní pauze vyměnila trenéra Jihlava. Po dlouhých letech skončil na střídačce prvoligového mančaftu Lubomír Vlk, jehož nahradil Viktor Ujčík.

Proč by ne? Dříve obávaný střelec patří ke zlaté generaci českého hokeje, jehož zaujala trenéřina. Jen víc takových!

Jenže Ujčík je zároveň druhým rokem šéfem extraligové disciplinárky.

Neobávám se, že by Ujčík obě profese časově nestíhal. Rozhodně ne. Do hokeje je zažraný. Když není na jihlavském zimáku, kouká na zápasy nebo studuje systémy. Po večerech okamžitě reaguje a jako hokejový soudce se zabývá podněty, fauly a jinými nepřístojnostmi.

V extralize vykonává funkci, v níž se nikdy nemůže všem zavděčit. Jeden tábor ho za jeho výrok pochválí, druhý bude tepat. Proč ale přidávat kritikům munici, že jeho verdikt mohou být nyní jakkoli ovlivněny?

„Samozřejmě jsme se o tom bavili. Vzhledem k tomu, že mám na starosti disciplinárku, která se zabývá pouze extraligou, neměl by to být žádný problém,“ řekl Ujčík. „Jestliže s tím bude mít někdo problém na svazu, tak se to bude řešit.“

Na svazu žádná oponentura nezazněla. Ředitel extraligy Josef Řezníček připustil, že potíže mohou nastat snad jen ve chvíli, kdy bude Ujčík soudit hokejového zlořáda pendlujícího mezi extraligou a první ligou.

Letos se nehraje ani baráž a výše zmíněná situace vskutku nemusí nastat. Proč ale hokejoví mocipáni dobrovolně nechají snížit důvěryhodnost profesi, jejíž rozhodnutí vždy vyvolá emoce? Doopravdy nemohl Ujčíka alespoň dočasně zastoupit někdo z kolegů z pětičlenné komise?

Ozývá se střelec z NHL, legenda i syn legendy

Na druhou stranu kumulace funkcí se stala nejen v politice běžnou praxí. I šéftrenér českého hokeje Filip Pešán si nadále drží místo sportovního ředitele v Liberci, k tomu je generální manažer reprezentace do 20 let. Za „trojpočínání“ ho nedávno v deníku Sport zkritizoval i bývalý výborný kanonýr z NHL Radim Vrbata, jenž nyní pracuje jako sportovní ředitel v Mladé Boleslavi.

Minulý týden si na Facebooku přisadil i Luděk Bukač mladší. „Nemůžeme se hnout z fleku, jde o systém a změnu prostředí. Toho však lidé ve vedení našeho hokeje nejsou schopni,“ napsal na sociální síť hokejový trenér. „Pešán je více jak půl roku ve funkci a zatím jsme se dozvěděli, že bruslíme v bagančatech. Co to je?“

A syn jednoho z nejúspěšnějších trenérů tuzemské historie není sám. K proměně českého hokeje se ve velkém rozhovoru pro MF DNES vyjádřil i legendární Václav Nedomanský.

„Názory, které čtu na internetu, jsou pořád divné, rozdílné v porovnání s těmi, které slýchám v Americe a které mi téměř všechny dávají logiku. V Česku mi to logiku nedává,“ řekl Nedomanský, za pár dnů druhý Čech v Hokejové síni slávy. „Ti lidé tvrdí, že se český hokej mění, ale v podstatě zůstává vše při starém,“ přidal pohled ze zámoří.

A ani při pohledu z větší blízkosti do vitríny národního sportu nemáte dojem, že by se Nedomanský zásadně mýlil.