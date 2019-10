ZVOLNĚNÍ: Do NHL vjezd zakázán. A o extraligové hráče se nervou ani jinde

Ještě loni podepsalo šest českých hokejistů z domácí ligy premiérový kontrakt v NHL. Solidní cifra, když pomineme skutečnost, že polovina z nich už se zase do extraligy vrátila.

Fandové mohou jen vzpomínat, jak se ještě v nedávné minulosti uchytili v NHL borci jako Hlaváč, Průcha, Čajánek nebo naposledy Rutta, kteří před zámořskými štacemi naráželi na klubové úrovni jen do extraligových mantinelů.

V letošní sezoně - přesněji od květnového startu přestupového období - jako by před slavobránu nejslavnější hokejové soutěže světa někdo postavil ceduli s nápisem: Z extraligy vjezd zakázán.

Smlouvu v NHL nepodepsal žádný Čech.

A ještě smutněji vyznívá zjištění, že extraliga přestává platit i za vhodnou destinací, z níž se může kariéra zajímavě vyvíjet dál. I tenhle fakt cosi vypovídá o úrovni nejvyšší soutěže.

Schválně - kolik dáte dohromady hráčů, kteří v minulé sezoně váleli v extralize, a nyní šíří slávu českého hokeje v renomované soutěži v Evropě?

Moc jich nebude, že?

Pojďme si je spočítat a podívat se, jak se jim vůbec vede.

V létě opustil extraligu Jakub Galvas, který se rozhodl rozvíjet dovednosti v klubu Mikkelin Jukurit. „Pro mě je zklamání, že hráč šestého mužstva české extraligy jde do čtrnáctého mužstva finské ligy,“ nechal se slyšet olomoucký kouč Zdeněk Moták. Ještě větší zklamání představuje to, že Galvas už jako teenager dostával v extralize moře prostoru, stále se řadí mezi největší defenzivní naděje tuzemského hokeje a draftovalo ho Chicago.

Ve finské lize má prozatím ve 14 duelech bilanci 1+8. Patří mezi skupinu nejproduktivnějších hráčů Jukuritu, s ice timem 21:56 je navrch nejvytěžovanější z celého týmu. Také si zvyká na větší tréninkovou dřinu. „Oproti Olomouci máme před každým tréninkem delší rozcvičky. Většinou běháme dvacet minut před tréninkem,“ vylíčil Galvas pro web hokej.cz.

Do Finska se vydal i 24letý obránce David Němeček, který naposledy hrál v Mladé Boleslavi. V Lukko Rauma zatím zvládl šest zápasů, v nichž nebodoval.

Kam vyrazili brankáři po extraligovém finále?

Na první místo ve švédské lize pomohl Rögle exliberecký gólman Roman Will, který odchytal sedm mačů (průměr 2,15 inkasovaných gólů na zápas, úspěšnost zásahů 91,1 procent). Česká posila bojuje o post jedničky s domácím Christofferem Rifalkem, který po pěti zápasech drží excelentní čísla. Průměrně inkasuje 1,15 gólu za zápas a má famózní úspěšnost přes 95 procent.

Šimon Hrubec a Roman Will extraligu po sezoně opustili. Jako jedni z mála zamířili do elitních evropských soutěží.

Extraliga také přes léto dodala nového brankáře do Kontinentální ligy. První zahraniční štaci v životě poznává Šimon Hrubec, chytá za čínský Kunlun Red Star. „Mám obrovské štěstí, že můžu trénovat s Kanaďany a Američany. Oni na sto procent pracují na tréninku a do zápasu přidají na sto deset. A to řeknu i po angažmá v Třinci, kde se vážně makalo,“ líčil Hrubec v říjnovém rozhovoru pro iDNES.cz. „Až tady jsem ale zjistil, že se dá ještě přidat.“

Kromě Hrubce a dobrodruha Nestrašila nastoupilo v aktuálním ročníku KHL jen dalších 16 krajanů, což dokumentuje český propad. Z extraligy ještě před pár lety putovala na východ vždy řádka reprezentantů a schopných borců. I díky tomu si v sezoně 2016-2017 zahrálo KHL 35 Čechů, což je téměř dvojnásobek současného počtu. Před sedmi lety jich bylo dokonce přes čtyřicet.

Jan Kovář v dresu EV Zug.

Češi už také většinou neposilují kluby ze špičky KHL, ale naopak ty z horší poloviny. Po příchodu z extraligy hned nesbírají body po kupách, jako to v minulosti dokázali Roman Červenka nebo Jan Kovář.

Právě šikovný centr je hokejistou, jenž po odchodu z extraligy nejpilněji kumuluje body. Ve švýcarském Zugu má po 14 startech bilanci 3+11 a zařadil se mezi nejproduktivnější desítku celé ligy.

Střípek do nepěkné mozaiky

Kdo dál? Jiné české vyslance už extraliga za hranice od léta neodeslala, pokud nebudeme do vážených soutěží řadit třeba německou DEL, kde hrají beci Jakub Kindl (dříve Plzeň) a Stanislav Dietz (dříve Chomutov).

Úbytek českých přestupů do respektovaných lig nemusí mít přímou spojitost s úrovní extraligy. Mladíci, po nichž je obecně největší poptávka, z Česka prchají, ještě než završí plnoletost. Extraliga se dál může pochlubit solidní sledovaností. Lze třeba také zohlednit, že domácí špičkové kluby už dovedou oporám nabídnout obdobné podmínky a kvalitnější zázemí než ledajaký klub v zahraničí.

Jenže do extraligy si manažeři dál stahují cizince, kteří v řadě případů zase v tichosti zmizí. Viz švédský bek Philip Samuelsson v Hradci Králové nebo pardubický Corey Locke, jenž neabsolvoval jediný ostrý mač a ukončil kariéru.

Corey Locke pózuje s pardubickým dresem. V extralize ani neměl šanci zaujmout.

Dvojnásobný nejlepší střelec extraligy Jaroslav Balaštík před 14 lety podepsal v NHL smlouvu s Columbusem, kdežto nedávný dvojnásobný král českých střelců Dominik Kubalík to do NHL musel vzít přes Švýcarsko.

Útočník Petr Pohl minulý týden upřednostnil před Zlínem a avizovaným návratem do extraligy nabídku z druhé nejvyšší německé soutěže.

Jaromír Jágr i před blížícími se 48. narozeninami dál vyniká v extralize nejen kvůli věku. O víkendu na ledě silné Mladé Boleslavi zaznamenal gól a asistenci - po týdnu, jehož podstatnou část hokejový velikán strávil v Las Vegas, na amerických úřadech, sponzorských akcích, v kasinu nebo u bazénu.

I z toho lze skládat aktuální mozaiku o kvalitě extraligy. A počty hokejistů, kteří ji opouštějí, její obraz také nevylepšují.