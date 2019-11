Ubíjející pocity, špatný vliv v kabině... Pardubice začaly s upřímností

Přitom předváděli sympatický výkon, do 28. minuty vedli 2:0, jenže pak se ukázalo, jak křehkým sebevědomím pardubičtí hokejisté disponují. Co hůř, psychickou nevyrovnanost demonstroval klíčový muž Robert Kousal, do té chvíle už s gólem a asistencí v zápise.

Sice si odnesl ocenění pro nejlepšího hráče zápasu, jenže právě jeho dva naprosto zbytečné fauly ve třetí třetině způsobily, že Kladno doma vývoj otočilo. A rivalovi v tabulce zase odskočilo. „Tohle se nemůže stávat, zvlášť takhle zkušenému hráči. Zkazilo to jeho výkon, protože jinak hrál dobře,“ hodnotil asistent trenéra Petr Čáslava.

Ještě ostřeji se vyjádřil hlavní kouč Radek Bělohlav: „Byly to rozhodující chvíle. Tyhle chyby nás stály body. On ví, že hlavně ten první faul byl zbytečný. Asi nás to stálo zápas.“

Sám Kousal pozápasový rozhovor odmítl, zato Bělohlav na tiskové konferenci v upřímnosti pokračoval, zvláště po přímém dotazu, co stálo za víkendovým rozvázáním smlouvy s 35letým slovenským útočníkem Markem Hovorkou. A jestli bude v kabině chybět.

„Myslím, že nám chybět nebude. Špatný vliv na mužstvo, incident během posledního zápasu se Zlínem...“ vyjmenovával Bělohlav. „Jeho výkony ani neodpovídaly postavení, které měl v týmu.“ Tím incidentem zřejmě myslel páteční konflikt u střídačky se spoluhráčem Ondřejem Matýsem v průběhu zápasu.

Spodek tabulky 8. Hradec Králové, 30 bodů

9. Kladno, 28 b.

10. Vítkovice, 27 b.

11. Olomouc, 25 b.

12. Zlín, 22 b.

13. Litvínov, 18 b.

14. Pardubice, 18 b.

Vedle Tomáše Rolinka, Jakuba Štěpánka a Sébastiena Pichého, o jehož příchodu nechal sám generální ředitel Martin Sýkora hlasovat na twitteru, jde tak o čtvrtého hráče, s nímž klub od začátku sezony ukončil spolupráci.

Rázným činům se nelze úplně divit, Pardubice jsou po 21 kolech s 18 body poslední. Z posledních deseti duelů vyhrály jedinkrát, takže pomoc hledají úporně. Ovšem selhání proti Kladnu bylo opět tristní.

„Je to šílený a ubíjející, děláme strašné individuální chyby, srážejí nás,“ štve Čáslavu. „Z naší situace je každý frustrovaný. Už to trvá dlouho. Kdybych měl kouzelný prsten, tak s ním otočím. Člověk neví, jak z toho zrovna teď ven, ale ještě není nic ztraceného.“

„Hráči už to asi mají v hlavách, bojí se o výsledek, bojí se vyhrát. Je to náš problém a bohužel se to opakuje,“ přidal Bělohlav.

Pardubičtí hokejisté opravdu směřují k lítému boji o udržení extraligy. Těžko si představit, že po všech lapáliích, které vygradovaly už konfliktem mezi extrenérem Ladislavem Lubinou a bývalým hráčem Tomášem Rolinkem, dokážou zvednout hlavy, dostat se na klidné místo v tabulce a nechat za sebou stejně se trápící konkurenci.

„Dá se říct, že my si to teď rozdáváme s Litvínovem. Týmy nad námi vyhrávají,“ popsal situaci útočník Michal Pochobradský pro klubový web.