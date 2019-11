Pardubičtí potřebují rozchodit křeč. Mají k tomu nevhodného soupeře

Pro bookmakery sázkovek je tohle jasná záležitost. Snad jen o jednu příznivou okolnost se může pardubické hokejové Dynamo před nejbližším mačem alespoň trochu opřít: s libereckými Bílými Tygry je obyčejně schopno uhrát docela slušné výsledky.

Loni proti nim zvládlo vítězně úvodní dvě utkání základní části, letos je při říjnové vzájemné konfrontaci v enteria areně porazilo těsně 3:2.

„Doufám, že bychom mohli uspět i tam. Přál bych si, abychom v Liberci předvedli co nejlepší výkon,“ řekl v rozhovoru na klubovém webu HC Dynamo mladý forvard Michal Pochobradský.

Po nedělní prohře 2:3 na Kladně, kde hokejisté „prošustrovali“ dvoubrankové vedení, před novináři neskrýval, že nálada v kabině není kdovíjaká.

„To vidíte na ledě. Není dobrá. Ale když budeme mít sklopené hlavy a budeme se v tom motat, tak nám to rozhodně nepomůže. Musíme být pozitivní, i když je to v téhle situaci fakt těžké,“ konstatoval 20letý centr.

Poslední čtrnácté Dynamo má v tabulce 18 bodů stejně jako třináctý Litvínov, zbylé týmy se téhle dvojici pomalu, ale jistě vzdalují.

„Dá se říct, že my si to teď rozdáváme s Litvínovem. Týmy nad námi vyhrávají,“ uvedl k aktuálnímu dění v blízkosti sestupové příčky. „Ale musíme se zvednout. Je to o nás, o nikom jiném. Nikdo jiný než my sami nám nepomůže,“ uvědomoval si Pochobradský. „Před Libercem si musíme vyčistit hlavu.“