POHLED: Pár kliků na Twitteru a (ne)hrajete za Pardubice extraligu?

Na konci května, když se stal novým generálním ředitelem v extralize právě zachráněných Pardubic, vyhlásil Sýkora restart klubu a otevřenost v komunikaci s veřejností.

Záměr úctyhodný, myšlenka ušlechtilá. A vidět jsou i výsledky. Kádr posílil třeba o brankáře Jakuba Štěpánka ze Slovanu Bratislava, obránce Jana Koláře z KHL nebo Roberta Kousala ze Švédska. Přes svůj účet na Twitteru stihl od nástupu do funkce přidat téměř dvě stě příspěvků, komunikuje s vervou.

Jenže jak chápat sobotní anketu, v níž se Sýkora ptá: „Měl by Sébastien Piché hrát za Pardubice?“

Opravdu se generální ředitel klubu ptá uživatelů sociální sítě, zda podepsat 31letého obránce, který je v Pardubicích zatím na zkoušce? Znamená to, že když Kanaďan dostane dost souhlasných odpovědí, klub mu dá smlouvu? A naopak?

Neměl by se pardubický klub spoléhat jenom na vlastní experty, trenéry, hledače talentů a opravdové profesionály? Takoví lidé by přece měli mít vlastní úsudek. Názor vytvořený z každodenních pozorování na tréninku, v přípravných zápasech. Na takovém hodnocení by hokejovému klubu mělo záležet.

Ne na anketě ze sociální sítě, v níž může hlasovat kdokoliv - fanoušek Pardubic, fanoušek nedalekého rivala z Hradce Králové, anonym i člověk, který hokej vůbec nesleduje.

Přesto takový výsledek Sýkoru zajímá. A dává tím najevo, že mu záleží na názoru lidí (účtů sociální sítě) z jeho okolí, čímž opouští vlastní pozici, ze které by měl rozhodovat.

Sebastien Piché ještě v dresu Hradce Králové (uprostřed).

Podivuhodnou situaci dotváří fakt, že výsledek ankety nebude mít na rozhodnutí, zda hokejista podepíše kontrakt, vliv.

„Zajímá mě, co si fanoušci myslí. Je to součást mé otevřené komunikace, nic víc bych v tom nehledal. Vy v tom pořád něco hledáte. Je to pro mě informativní. Jestli ho podepíšu, je moje rozhodnutí, do kterého vstupuje především sportovní úsek a pak i finance,“ odpověděl Sýkora na dotaz iDNES.cz.



Proč ale žádat odpovědi v anketě, která v konečném důsledku na rozhodnutí nic nezmění? K čemu bude Sýkorovi informace, že určité procento si podpis Pichého přeje, a určité ne?

A jaký signál to vysílá samotnému Pichému, jenž v minulé sezoně nastupoval za Hradec a Litvínov? Nebude se ptát, proč se Sýkora zajímá o názor „fanoušků“ a proč o tom rovnou nerozhodnou zodpovědní lidé? Piché v sobotu za Pardubice nastoupil a vstřelil gól. V pozápasovém rozhovoru uvedl, že se v klubu cítí vítaný a šťastný.

Možná je to vize budoucnosti. Zajímat se o názory okolí, které není zatíženo odpovědností za klub. Pomocí nevinné otázky ve virtuálním prostoru vyberete do týmu budoucího miláčka davů, třeba přitáhnete na stadion víc platících diváků. Možná je to jedna z cest, aby profesní i osobní životy (spolu)řídily sociální sítě. Se všemi svými klady i zápory.

Mimochodem, z více než 200 hlasů v anketě (aktuální situace v neděli v 7 hodin ráno) odpovědělo 35 procent uživatelů, že by Piché za Pardubice hrát neměl.

Je to informace užitečná?