ZVOLNĚNÍ: V hlavní roli trenéři. Hádají se, mění se. A jak jsou úspěšní?

V malinké místnosti se zastaralým vybavením, v níž se na olomouckém zimáku po zápasech pravidelně scházejí trenéři s novináři, se odehrál jeden z nejpozoruhodnějších a nejzvláštnějších momentů aktuální sezony.

Hodnocení nedělního zápasu Hanáků s Vítkovicemi se zvrhlo ve slovní přestřelku a žurnalisté skoro ani nestíhali klást otázky.

Ve zkratce: Jakub Petr upozorňoval „bezkuláckou“ hru olomouckého Strapáče (ten v úterý vyfasoval od disciplinárky dvouzápasový distanc). Připomenul také, že vlastní magisterské vzdělání a procestoval svět. Protějšek z domácí střídačky Zdeněk Moták si s ním přestal tykat.

„Vy jste mě, příteli, poslal do pi..! Dáma promine,“ vykládal olomoucký kouč Moták.

„Na co si hraješ? Na profesora? Co sem taháš věci ze střídačky?“ reagoval mimo jiné Petr. „Víme, jak se chováme na střídačkách, ale tohle na tiskovku nepatří. A že jsem tě poslal někam, to mi vůbec nevadí a nebudu se ti omlouvat.“

Sportovní fandové si možná vzpomenou na zlidovělou plamennou diskuzi mezi Zdeňkem Ščasným a Petrem Radou, po níž trenéři ve fotbalové lize bilancují utkání odděleně.

Že by po víkendové hádce podobný krok brzy učinila i hokejová extraliga?

Nebýt slovní šavlovačky v olomoucké plechárně byl by i nyní nejpropíranějším trenérem naganský šampion Růžička. Ostatně i vítkovický kouč Petr ho ve svém výstupu zmiňoval.

Nové koště dobře mete? Většinou to stále platí

Jeden z nejúspěšnějších hokejových koučů samostatné historie země načal angažmá v Hradci Králové porážkou 2:3 po nájezdech právě ve Vítkovicích. Mountfield s rozkolísanou formou okamžitě nepozvedl.

Což nás přivádí k otázkám: Platí ještě vůbec v současné extralize pořekadlo o novém koštěti, které dobře mete? Nebo se z toho stalo pouze klišé?

Od podzimu 2017 mají noví vládci extraligových střídaček při svých premiérách úspěšnost 61 procent (11 výher, 7 porážek). Statistika dokládá, že výměna trenéra může přinést jednorázový efekt, ale může být značně ovlivněna silou protivníka nebo postavením v tabulce a rozpoložením obou týmů.

O něco víc vypovídající mohou být bodové zisky, na které noví trenéři dosáhnou po pěti kolech.

V průměru uhrají 9,6 bodů, k čemuž se lze například dopracovat třemi výhrami v základní části, jednou porážkou v prodloužení a jednou hladkou prohrou. To už je slušná bilance, kterou by většina manažerů a klubových bossů ocenila.

Ostatně i Růžička se k podobnému zisku přiblížil, když Mountfield ve druhém mači pod jeho dohledem přetlačil Liberec 3:2 a po víkendu dál zůstal šestý v tabulce.

Hradecké trenérské duo Vladimír Růžička (vlevo) a Tomáš Martinec.

Za poslední dvě kompletně odehrané sezony (a rozjezd té letošní) byl nejúspěšnější Milan Razým v Litvínově, který na počátku loňského ročníku sebral 14 z 15 možných bodů. O bod méně zvládl uhrát letos Patrik Augusta, který přes léto na liberecké střídačce nahradil Filipa Pešána.

Naopak tragicky se v novém zaměstnání v poslední době uvedli Ladislav Lubina v Pardubicích a Antonín Stavjaňa ve Zlíně. V prvních pěti duelech jejich týmy nezískaly ani bod, jsou také jedinými vyhozenými trenéry v aktuálním ročníku (byť se Lubinův bídný start datuje na prosinec 2018, po němž ale dokázal Dynamo zachránit v extralize).

Promyšlené trenérské tahy fungují

Kolonka vyhozených extraligových trenérů není širší ze dvou důvodů. Koučujícího šéfa Jiřího Šlégra, který chtěl z litvínovské střídačky zmizet, podrželo minulý týden představenstvo klubu.

A za druhé - po příchodu Vladimíra Růžičky utvořili v Hradci poměrně neobvyklý rovnocenný tandem s dosavadním koučem Tomášem Martincem.

Vyznívá to trochu zvláštně i proto, že se z Hradce často ozývala slova o dlouhodobější systematické práci, do níž Martinec zapadal coby tamní patriot a nadějný kouč.

Jenže chvilkové výsledkové přešlapování přimělo vedení Mountfieldu ke změně.

Jak dlouho tým vede hlavní trenér Petr, Vítkovice - 1. kolo 2016/2017

Varaďa, Třinec - 1. kolo 2017/2018

Pešout, Karlovy Vary - 1. kolo 2017/2018 *

Krupp, Sparta - 1. kolo 2018/2019

Čihák, Plzeň - 1. kolo 2018/2019

Moták a Tomajko, Olomouc - 1. kolo 2018/2019

Lidický, Kladno - 1. kolo 2018/2019 *

Šlégr, Litvínov - 49. kolo 2018/2019 (březen 2018)

Rulík a Patera, Mladá Boleslav 1. kolo 2019/2020 **

Fiala, Brno - 1. kolo 2019/2020

Augusta, Liberec - 1. kolo 2019/2020

Bělohlav, Pardubice - 8. kolo 2019/2020

Svoboda, Zlín - 12. kolo 2019/2020

Martinec a Růžička, Hradec - 13. kolo 2019/2020 *** * Týmy tehdy působily v první lize

** Trenérský tým opustil Miloslav Hořava

*** Realizační doplnil druhý hlavní kouč

Celkově současná tabulka nabízí z určitého pohledu zajímavou věc. Vyjma ambiciózního (až netrpělivého) Hradce se na prvních jedenácti příčkách drží týmy, které hlavní koučové převzali mezi sezonami.

Jejich příchody byly promyšlenější. Neudály se pod tlakem špatných výsledků a s vidinou okamžitého zlepšení.

I to značí, že sázka na koncepci nemusí být pouze líbivou a lacinou hláškou pro fanoušky a sponzory.

Jen pro zajímavost - nejdéle v extralize koučuje „víkendový rétor“ Petr, který jako hlavní kouč velí Vítkovicím už čtvrtou sezonu.

Ale dost o trenérech, jejich úspěšnosti a koncepcích. Extraliga poprvé v sezoně servíruje vydatný chod i uprostřed pracovního týdne, k čemuž vyzýval i Jaromír Jágr.

Tak příjemnou podívanou!