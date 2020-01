ZVOLNĚNÍ: Kdo sestoupí z extraligy? Nejen o tom se brzy rozhodne

Hned v neděli sedmatřicetiletý útočník zařídil gólem alespoň remízu na Spartě, po které má jeho Dynamo stejně bodů jako předposlední Litvínov. A i tam se bije na poplach - už v pondělí Jiří Šlégr jednal se zástupci Unipetrolu, který klub vlastní, aby i oni pustili nějakou tu korunu na posily.

„S určitými hráči - především zahraničními - jednáme,“ řekl generální manažer Šlégr.



Vpodvečer pak oznámil první výsledek - Chemici výměnou za Adama Jánošíka získali z Plzně reprezentačního obránce Michala Moravčíka.

Hokejová extraliga míří do finiše, má před sebou poslední čtvrtinu základní části a jedno kolo. Jestliže roky platilo, že nejzajímavější boje se týkají týmů kolem desáté příčky, tedy kdo poskočí do play off, teď je kruciální, kdo bude poslední.

A tedy kdo sestoupí.

Už tu není záchranná brzda v podobě baráže, a tak namočené týmy hledají posily, které je z bahna vytáhnou. „Mohutně chtějí posilovat Pardubice i Litvínov, takže bude hodně záležet na tom, koho se podaří přivést. Pardubice mají v tomto směru náskok s Vondrkou a Rolinkem,“ říká Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Co se týče aktuální formy, je na tom hůř Litvínov, který ze sedmi posledních utkání získal jediný bod. To Pardubice mají za stejné období čtyři body, jenže celkově už odehrály o dva zápasy víc.

Leč když se dva perou, brečet může třetí. Hrozba sestupu děsí i Vítkovice, které mají čtyři body k dobru na duo posledních. Další už chrání pohodlný polštář.

Kdo bude v desítce?

O desítku hraje jedenáct klubů a teď se zdá, že „Smolíčka“ bude mít jeden z dua Kladno, Olomouc. „Pro celek z Hané hovoří lepší schopnost vozit body zvenku, Kladno má zase Jágra, a to je faktor X. Jeho zdravotní stav ale není setrvalý, bolístek v sezoně měl už dost. Defenziva Kladna je zároveň prostupnější,“ míní bookmaker Hanák.

Jakub Klepiš z Mladé Boleslavi a Jaromír Jágr z Kladna.

Kladno ztrácí především na širších kluzištích, sám Jágr přiznává, že tam jsou chyby víc vidět. „Kdyby nám někdo před sezonou řekl, že na tom budeme takhle, brali bychom to. Byli jsme dost podceňovaní. Teď bych byl rád, abychom nebyli moc přeceňovaní a nedělalo se z nás něco, co nejsme,“ řekl Jágr isport.cz.

Kdo bude v šestce?

Poslední příčku, která zaručuje čtvrtfinále, drží Kometa. Má pět bodů náskok na Karlovy Vary, a především talent se na přelomu ledna a února zázračně probrat. Ostatní v šestce pravidelně bodují a též Hanák z Fortuny nepočítá, že by z ní někdo ze současných celků vypadl. Bude mít pravdu? Anebo...

Hokejisté Komety Brno se radují ze vstřelené branky v zápase proti Plzni.

Kdo získá milion?

Vítěz základní části bere Prezidentský pohár a milionovou prémii. Loni připadla Liberci a i tentokrát je hlavním aspirantem. Na Spartu má bod náskok a především o tři odehrané duely méně.



„Spartě navíc trochu dochází dech. Na síle kádru se podepsaly odchody top obránců Ďalogy s Poláškem, řadu utkání urvalo mužstvo až přes prodloužení. Liberec působí přesvědčivějším dojmem, Hrachovina potvrzuje, že tým má danou brankářskou jedničku, u Sparty to tak jasné není,“ říká Hanák.

Překoná Gulaš rekord?

Už dal 31 gólů a na 31 přihrál a je jasné, že se potřetí v řadě stane ligovým králem bodování, ale Milan Gulaš míří výš - zbývá mu 15 zápasů, aby posbíral 22 bodů a překonal tak extraligový rekord Martina Růžičky (83 bodů - 40+43). A to je v silách plzeňského snajpra.

Hráči Plzně se radují z gólu, který vstřelil Milan Gulaš (uprostřed) proti Pardubicím.

Tomáš Vlasák, jeho šéf z klubu, mu hodně věří. „Když ho vidím svlečeného, jak je vysekaný, jak si hlídá stravu a jak dbá o tělo, tak je jasné, že je to další aspekt, který mu k těm číslům hodně pomáhá. Je to rozdílový hráč mezi rozdílovými. Zkrátka klenot.“