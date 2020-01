Litvínov potopila i trenérská výzva. Ovlivnilo to celý zápas, řekl Hanzl

„Jsme hodně namočení, uvědomujeme si to. Štve nás to všechny,“ mračil se útočník Martin Hanzl, jehož bleskový zásah sudí zrušili.

Nejprve ho posuzoval videorozhodčí a ten v rámci toho, co řešit smí, přestupek neviděl. Platí! ukázal hlavní sudí na středový kruh. Jenže Kohouti si vyžádali trenérskou výzvu, novinku v letošní sezoně, a uspěli. Hlavní sudí se podívali na tablet a rozpažili. Gól není!

Možná zásadní moment.

„Ríša Jarůšek dorážel a údajně mi přihrál rukou, já si toho v té rychlosti nevšiml. Videorozhodčí nemůže kontrolovat hru rukou, jen postavení v brankovišti, proto Olomouc využila Coach Challenge, ať se zaměří na přihrávku rukou,“ vylíčil Hanzl, co se dělo. „Ovlivnilo to celý zápas. Přesně takový začátek jsme si moc přáli, určitě by nás to nakloplo. Pak jsme dostali dva blbé góly a byli jsme zpátky tam, kde jsme celou sezonu.“

Olomoucký kapitán Martin Vyrůbalík tvrdil: „Rozhodčí a trenéři říkali, že nějaká možnost je, že ruku seshora neposuzují. Museli jsme říct konkrétně, na co si trenérskou výzvu bereme, na jaký přestupek. Vyšlo to. Puk šel sice rukou do brankáře, ale prý se to takhle posuzuje. Výzva nám vyšla poprvé.“ Ne všichni aktéři zápasu prohřešek viděli. „Udělali jsme to na základě svědectví kluků, kteří byli na ledě, já osobně si toho nevšiml, můj kolega Zdeněk Moták ano,“ uvedl jeden z trenérů hostů Jan Tomajko.



Šťastný tah. Olomouc se díky Oleszovi a Musilovi dostala do dvoubrankového trháku, a i když Petružálek do minuty tečí snížil, víc už Verva ze svých 43 střel nevytěžila. Hosté jich vyslali jen 20, Irgl pečetil do prázdné branky. „Neměli jsme žádný tlak, dali jsme dva góly z ničeho. Litvínov hrál dobře dopředu a my měli veliké problémy,“ uznal obránce Vyrůbalík.

Obětaví hosté se k výhře probránili. „Jdeme hlavou proti zdi. Šance máme, nedáme, trefíme blokující hráče. Nic nám nepřeje, všechno jde proti nám,“ stýská si útočník Hanzl. „Oni se trefí z dorážky, pak z nic moc střely přes clonícího hráče. Takové góly padají, bohužel ne nám. Musíme dál bojovat jako dnes. Bylo vidět, že jsme chtěli. Musíme to zlomit!“

Jenže zatím nad chemiky lámou hůl fanoušci, ubývá jich. Včera jich hlásili 4 156. Kotel vytasil transparent s namalovaným pivem, hot dogem a nápisem Friends doplněný o vysvětlení: Proč sem ještě chodíme. „Trápí nás efektivita našeho zakončení. Musí do toho jít 20 chlapů po držce,“ nabízí recept na probuzení útočník Jakub Petružálek, kterému se trenérská výzva nelíbila: „Přijde mi to k smíchu, zvláštní.“

Vedení svolává krizovou radu, půjde i za zástupci majitele Unipetrolu se seznamem posil a asi se žádostí o peníze nad rámec rozpočtu. „Nemůžeme jen koukat a nedělat nic,“ řekl generální manažer Jiří Šlégr. „Chceme se zachránit. Hledáme posily všude po světě. Nikdo z extraligy nám nedá své nejlepší hráče.“ V pátek Verva hraje v Kladně.