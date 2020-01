Olomouckým hokejistům narostlo sebevědomí: Chceme do play off!

Je zřejmé, že tohle bude napínavá přetahovaná do posledního kola.

„Pořád chci play off, jednoznačně!“ hlásí za olomouckou kabinu kapitán Martin Vyrůbalík. „Týmy před námi mají i nedohrané zápasy, takže odstup může být větší. Každý má ale v hlavě i to poslední místo,“ připomíná hrozbu přímého sestupu.

Výkon Hanáků na ledě předposledního nebyl ideální, nicméně důležité body jim dodají aspoň trochu klidu. „Jasně,“ oddechne si osmatřicetiletý bek. „My jsme spoustu zápasů ztratili doma i v závěru, rozdávali jsme spoustu bodů a věděli jsme, že si je musíme brát venku. Teď jsme to ubojovali. Litvínov byl hokejovější, tlačili se, mají to vespod těžké a kde jinde vyhrávat než doma. My ale dokážeme odsud odvést body a zase se nám to povedlo.“ Olomoučtí bojovníci dokázali soupeře vytěsňovat do takových pozic, že sice měli tlak, pálili, avšak nepouštěli je do gólovek či dorážek.



„To bylo stěžejní,“ kývne Vyrůbalík. „Nějaká střela vždycky šla, něco se zblokovalo, něco chytl gólman, ale nesměla být dorážka, to byl základ. To se nám dařilo a bylo dobře. Kdyby vyrovnali, měli bychom to těžké, protože Litvínov to vždycky nakopne.“

Olomouc se zatáhla až před Konráda, Verva měla však nedostatek prostoru v útočné třetině.

„Nechtěli jsme jen bránit a stát před naším gólmanem,“ odmítá Vyrůbalík pasivní herní plán. „Chtěli jsme i chodit dopředu a jak ubíhal čas, tak jsme měli brejky. Ale že bychom to zatáhli až před gólmana, to ne. Spíš je to nějaká forma obrany, když jsme u nás v pásmu. To bránění, jak se o nás říká, nám jde. Ale musíme střílet víc gólů,“ velí.

Kohouti bodovali už čtvrtý zápas v řadě.

Co je za výsledkovým zlepšením? „Sezona má nějaký progres a už byla spousta sezení. Každý si už asi uvědomil, že to nejde nechávat jeden na druhém, ale musíme všichni šlapat a táhnout za jeden provaz. Natrénované máme, fyzicky to zvládáme, tím to také může být,“ přemítá Vyrůbalík. „Trochu nám narostlo sebevědomí, byť to není tak, jak bychom si přáli, protože pořád dokážeme ztratit zápas chybou hlavně doma. Každý z nás si představoval, že budeme jinde, ale musíme se s tou situací poprat a věřím, že to předkolo ještě uděláme.“

Pokud v pátek doma Hanáci porazí druhou Spartu, vyhrají poprvé v sezoně tři zápasy v řadě.

„Naše výkony se v novém roce zvedly, i když jsme kolikrát nebodovali, tak šly nahoru. Kromě v Pardubicích, tam to nestálo za nic,“ ohlíží se zkušený obránce za uplynulými týdny.