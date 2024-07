Mužstvo se bude profilovat až v těžkých zápasech, říká plzeňský trenér Jandač

Extraligový ročník zahájí modrobílí ve Vítkovicích 18. září, do té doby Západočeši odehrají devět přátelských utkání. Dvakrát je čeká karlovarská Energie, německý Crimmitschau i mladoboleslavští Bruslaři, k tomu se Škoda popasuje ještě s pražskou Spartou, Rytíři z Kladna a v generálce na extraligu bude soupeřem českobudějovický Motor.

„Příprava nám určitě leccos naznačí, ale to hlavní přijde až se začátkem extraligy,“ je si vědom hlavní kouč Josef Jandač.

Jaké jsou vaše pocity z první přípravy na ledě?

Je to začátek, zatím se všechno rozbíhá a uvidíme, jak to bude vypadat. Nastal čas, kdy jsme vyjeli poprvé na led, což je vždycky lepší než suchá příprava. Já osobně jsem do toho naskočil po dvou letech a těší mě, že jsem to ustál na bruslích.

Jste spokojen s kvalitou mužstva?

Všichni kluci se snaží, to je evidentní. Přišel nový trenér, kádr se také skoro z poloviny obměnil, ale kvalita se pozná až v zápasech. Příprava nám může něco naznačit a ukázat, ale to hlavní přijde až v soutěži. Tam skočíte do rozvodněné řeky, kde budou hodně velké peřeje.

Hokejisté Plzně se pod novým trenérským týmem už připravují na ledě.

Jak se vám jeví hráči, kteří přišli na zkoušku?

To nemůžu zatím hodnotit. Teď přišli další hráči, kteří se chtějí poprat o místo. Zkouška velmi brzy skončila u Dominika Simona, ale Mužík, Borák i Brůna zabojují o příležitost. Potřebujeme mít kádr trochu širší, protože soutěž nikdy neodehrajete ve čtyřech pětkách. Zatím je to takové mapování a časem se ukáže, kdo na základ bude výkonnostně mít. Mužík si prošel zahraničím, loni skončil ve Spartě, ale ke konci už toho moc neodehrál. V testech vypadal výborně, zná prostředí, tak proč ho nevyzkoušet. Co se týká Brůny, toho dlouho nikdo neviděl, ale máme o něm dobré informace. Matyáš Borák působil v juniorské americké hokejové lize a nyní pro něj přichází nová výzva.

Co vám naznačil první trénink na ledě?

Zatím je to rozjezd, kluci si musí nejprve osahat výstroj. Od příštího týdne už začneme více v pětkách a budeme se věnovat i systému. Zároveň ale potřebujeme stále bruslit, pilovat kondiční stránku a klademe velký důraz i na trénink mimo led. Ze zkušenosti vím, že mužstvo se bude profilovat až v těžkých zápasech. Do začátku chceme být co nejlépe připraveni, ale nejsem naivní, abych si myslel, že to od prvního zápasu bude vše klapat. Musíme hodně bojovat, dobře se fyzicky připravit a co nejvíc vyladit systém, kterým si můžeme pomoci.

Většina týmu se připravovala individuálně, jak vnímáte tento způsob tréninku?

Já mám zkušenost, že když hráči absolvují skupinovou přípravu, tak jsou lépe připraveni. Na druhou stranu je to pro ně určitý diskomfort, protože si nemohou plánovat přípravu podle sebe. Pak je kategorie hlavně starších hráčů, kteří už znají svoje tělo a vědí, co je pro ně nejlepší. Třeba Kuba Klepiš, Tomáš Mertl nebo Petr Zámorský. Ti kluci to mají více sezon vyzkoušené, jsou to profesionálové a přijdou připraveni. Pak jsou hráči, které tady ještě moc neznám, a ti se udržují. Nerozvíjí svůj potenciál a ty potřebujeme dotáhnout. V dnešní době je to ale těžké, hráči mají formu přípravy ve smlouvách, tlačí je k tomu i agenti. Z mého pohledu by mladí kluci měli mít povinnou přípravu s mužstvem. Je to trochu taková vojna, která jim chybí. Bohužel do budoucna to směřuje k tomu, že všichni budou mít individuální plány.

Budete chtít mužstvo ještě posílit?

Jsme pořád na špičkách, budeme chtít tým vypilovat do co možná největší konkurence. Pracujeme v rámci možností klubu, rozkoukáme se a uvidíme, co bude možné. Tento proces se uzavře až na konci ledna, do té doby mohou změny nastat.