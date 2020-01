Baví se jako už dlouho ne. Pohodové komando táhne Olomouc do play off

„Muska to posunul na Nahece, který ještě naznačil střelu a pak mi to dal. Udělali to výborně. Šlo jen o to jim tu akci nepokazit a to se mi povedlo,“ usmíval se Klimek. „Musíme makat tak dál. Když si to budeme takhle dávat, bude to dobré.“

Hokej v ryzí podobě.



V olomoucké podobě. Kdekdo má pořád Hanáky za bandu obranářů, ale pokud jejich výkony v poslední době sledujete pečlivě, minimálně u hry prvního útoku se musíte bavit. „My si užíváme zápasy i tréninky,“ vykládá Klimek.

Kdy mu hokej naposledy přinášel takovou radost? „To už bude nějaký pátek,“ zamyslí se. „Připomíná mi to spolupráci ve Vítkovicích, kdy jsem hrál s Peťou Vránou a Peťou Pohlem. Peťa Pohl je taky rychlé křídlo jako Muska a Havran to umí rozhodit jako Nahec. Typově hodně podobná lajna, užívám si to jako tehdy.“

To už je sedm let zpátky.

Od listopadu složené komando teď táhne kohouty do předkola play off. Příchod chřadnoucího útočného talentu Musila z Mladé Boleslavi byl od generálního manažera Erika Fürsta znamenitý tah.

V posledních šesti zápasech Olomouc bodovala a jde nahoru. Od prosince boduje i Klimek aspoň v každém druhém zápase. „Připravuju se roky stejně, hledal bych to jen za chemií v lajně. Vyhovíme si, víme, kde druhý pojede, co druhý udělá. Hokej nás baví, to je hlavní,“ pochvaluje si spolupráci energické letky.

Její silnou stránkou kromě hokejového cítění, bruslařských schopností a forčekinku je také fakt, že každý z trojice se nerozpakuje zakončit, těžko bránit jednoho. Nahodil dal 14 branek, Musil 10, Klimek 9. Naopak trenéři jim občas vytýkají liknavější přístup k defenzivě.

Lukáš Nahodil Lukáš Klimek Pavel Musil

„Nahec je hrozně chytrý hráč, výborný centr. Ten nám to spíš rozdává. Klíma výborně brání a odjezdí to i vepředu. Pes, co hodně napadá a umí se dostat jeden na jednoho. Z toho s Nahecem těžíme,“ popisuje role Musil. „Nahece znám už sedm let, poznali jsme se, když měl střídavý start z Pardubic do Havlíčkova Brodu. Už tam jsem věděl, že je to kluk pro srandu, to já jsem taky, Klíma to samé. Lidsky jsme si sedli. Je to hrozně důležité, protože pak se chemie na ledě lépe hledá.“

Důležité také je, že se postupně zvedají i další olomoucké útoky. „Jsme rádi, že dávají góly i jiné lajny. Výborně hraje poslední dobou Rosťa Olesz. Je to důležité, musíme góly rozprostřít na všechny lajny i obránce. Když to budeme takhle hrát, tak to půjde jenom nahoru,“ věří Klimek. Ostatně dolů se už desátí Hanáci nedívají. „Díváme se na Kladno a Hradec. Věříme, že polštář už máme dobrý,“ těší Klimka, že hrozba sestupu je zažehnaná.

Ale tím výzvy pro trojici pohodářů M+N+K zdaleka nekončí. Na rozdíl od Musilovy smlouvy s Mladé Boleslaví. Je jasné, co teď musí Fürst učinit.