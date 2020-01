Olomouc nabírá dech. Umíme být ještě lepší, myslí si trenér Moták

De facto splnili zásadní úkol vyhnout se hrozbě přímého sestupu a míří do předkola play off. Na desátém místě mají před Kladnem pětibodový náskok, leč odehráli o zápas víc, takže lítý boj pokračuje.

Kohouti nabírají dech v pravou chvíli. „Kéž by to tak bylo,“ kývne Irgl. „Body sbíráme, to je obrovské plus, každý je pro nás cenný.“

A body sbírá i 39letý kanonýr. Díky třem pasům překonal už svou loňskou produktivitu ze základní části extraligy, to se pyšnil 30 body za 22 gólů a osm nahrávek ve 42 zápasech. Teď ve 40 duelech má 13 tref a 18 asistencí, tedy 31 bodů.

I když na ledě nepůsobí tolik dominantně jako loni, o čemž svědčí i nižší počet branek, pořád je nejproduktivnějším hráčem týmu.

„Potřebuju víc střílet,“ uvědomuje si. „I závěrečnou akci půl minuty do konce, jsem sám mezi kruhy a něco vymýšlím, to je hrubka. Musím zakončit, snažit se dát z toho gól. To mě mrzí, že se až tak teď netlačím do koncovky.“ Jaké jsou kromě produktivního nezmara další aspekty vzestupu Mory před finišem?

1. Chemie první lajny

I sám Irgl uznává, že ještě víc teď týmu pomáhají jiní. Elitní formace ve složení Pavel Musil - Lukáš Nahodil - Lukáš Klimek předvádí vskutku zábavný hokej. Rychlý, nápaditý. Ostatně nejlepším střelcem Hanáků není Irgl, ale se 14 zářezy penaltový mág Nahodil. „První lajna hraje výborně, opravdu každý zápas bodují a to samozřejmě mančaftu pomáhá,“ chválí Irgl rozjeté parťáky.

Trenér Zdeněk Moták však vidí v jejich hře i rezervy. Například po pátečním vítězství 4:1 nad Spartou po dominantním projevu místo chvály vypíchl: „V šatně jsme se shodli, že nepodali úplně optimální výkon. Dopředu fajn, ale do obrany měli problémy, ztráceli kotouče. Je dobře, že si tak sedli, rozumí si, ale musí zapracovat na defenzivní práci.“

2. Zvedají se i ostatní

Do staré formy se dostává brankář Branislav Konrád. Viděli jste, jak tygřím skokem sebral gólovou radost sparťanu Růžičkovi? Wow!

Sezonu slovenský reprezentant rozjel výjimečně nepřesvědčivě.

„Ani v NHL nemají gólmani šest dobrých sezon v řadě,“ povídal Konrád s tím, že věří v obrat. A ten přichází. „Je to stavební kámen,“ souhlasí útočník Jan Káňa. „Předvádí teď neuvěřitelné zákroky. Když mu budeme pomáhat, budeme dávat góly, i jeho výkony půjdou nahoru. Jsme rádi, že má formu.“

Do provozní teploty se po sérii zranění dostává i dravý Káňa sám, nebo silák Olesz. Zvučná předsezonní posila ve třetím útoku a na přesilovkách začíná plnit roli těžko odstavitelného hráče od puku. Proti Spartě s přehledem zametl kotouč do sítě mezi dvěma zadáky.

Ještě více jeho hru vystihuje, jak připravil trefu Káňovi. Do rohu si sjel pro zdánlivě ztracený kotouč. Tyhle maličkosti dělají celek. „Výkonnost hráčů jde nahoru. Dokážeme si pomoct. Je vidět síla týmu,“ kvituje Olesz.

„Všechno je to tím, že máte kvalitní hráče. Když budete hrát na deset útočníků, budete mít problém. Když hrajete na dvanáct dobrých útočníků, výkon mužstva se samozřejmě zvyšuje,“ doplňuje Moták.

Pohodu by mohl nabrat i křídelník druhé formace Vilém Burian, proti Vítkovicím se trefil dvakrát, skóroval však teprve potřetí v sezoně. „Hodně mě to povzbudilo,“ oddechl si. „Letos to bodové hody fakt nejsou a jsem rád za každý jeden, a když to pomůže týmu k bodům, tak je to nejlepší.“

Černou práci vzadu odvádí na jedničku Jiří Ondrušek s Janem Jaroměřským. Když jsou na ledě, je mnohem větší pravděpodobnost, že Mora bude skórovat než inkasovat.

3. Návraty marodů

Tenhle bod vypíchne Moták vůbec jako první. „Pomaličku se nám uzdravují hráči, klepu to na dřevo. Zranění jsme v sezoně měli strašně moc, kádr nemáme široký. Teď se nám to dalo dohromady, hrajeme víceméně kompletní,“ těší kouče uzdravení útočníků Knotka, Káni či Koloucha. „Tyhle návraty nám pomohly,“ souhlasí Olesz.

Dá se očekávat, že se budou s herní praxí zlepšovat. Hlavně Knotek potřebuje ke své důrazné hře stoprocentní kondici. „Ještě tam jsou jména, která bychom potřebovali dostat do hry,“ vyhlíží Moták forvardy Ostřížka s Tomečkem.

Bodovou šňůru chtějí Olomoučtí natáhnout v úterý (17.30) v Mladé Boleslavi. „Máme cíl dostat se do desítky. Jdeme za ním. Můžeme hrát ve větším klidu bez stresu ze sestupu, ale pořád musíme odvádět nejlepší výkony, abychom neskončili na začátku března,“ zdůrazní Káňa.

„Navíc je dobré, že můžeme natáhnout bodovou šňůru. Doufám, že v Bolce za tři,“ plánuje Burian.

Moták však střízlivě dodává: „Myslím si, že umíme být ještě lepší. Vidíte, že dokážeme hrát s nejlepšími týmy vyrovnaná utkání, v určitých momentech jsme i lepší. Doufám, že se náš výkon bude dál a dál posouvat nahoru.“