Vyrůbalíkovy patálie. Dvě chyby olomouckého lídra Boleslav trestala

Ve 29. minutě jeho vyhození v oslabení zachytil na modré čáře číhající Klepiš, nabil na ránu z první Zbořilovi, který ze strany propálil Konráda a zvýšil na 2:0 pro domácí. Ve 45. minutě zase Vyrůbalík v rohu váhal s kotoučem, až mu jej sebral Flynn, našel zpoza branky mezi kruhy Najmana, jenž se nemýlil a uzavřel skóre na 3:0. „Byl to ten nejdůležitější gól. Věděli jsme, že to udržíme,“ prohlásil Klepiš.

„Až třetí gól rozhodl,“ odfrkl si domácí kouč Radim Rulík.

Divíte se Vyrůbalíkově reakci zmaru? Aspoň trochu si chtěl ulevit.

Desátá Olomouc balancující na hraně předkola play off nebodovala po šesti zápasech. Bylo by ale nespravedlivé vinu hodit na dobrou duši s céčkem na hrudi.

Vždyť po čtyřech gólech Spartě a Vítkovicím se kohouti neprosadili vůbec, takže i bez obřích minel by z toho těžko byly body. I úderná elitní lajna Musil–Nahodil–Klimek byla kouzla zbavená. Nepomohl ani návrat uzdraveného ofenzivního šikuly Ostřížka. Kontaktní gól se Hanákům nedařilo vstřelit, kanonýr Irgl orazítkoval dvakrát tyč.

„Věděli jsme, že Olomouc měla šňůru šesti zápasů, v nichž bodovala. Přijelo velmi silné mužstvo, výborně napadali, forčekovali, hráli aktivně, výborně v obraně. Byli jsme nepřesní a nebylo to vůbec jednoduché,“ přemítal Rulík. „Celkově to bylo vyrovnané. Strašně nám pomohly dvě využité přesilovky, uklidnili jsme se. “

Středočeši otevřeli skóre ve 12. minutě v přesilové hře. Klepiš přihrál na levý kruh Stránskému, který pohotovou střelou, podobné Zbořilově, překonal Konráda. Od té doby hosté zoufale doháněli.

„Od nás nepříliš povedené utkání. Bez vstřelené branky nemůžeme pomýšlet na solidní výsledek. Můžou nás mrzet dvě tyče a několik šancí ve druhé třetině,“ povzdechl si olomoucký trenér Zdeněk Moták. „Udělali jsme dvě hrubé chyby, za které jsme byli potrestáni. Domácí byli lepší a zaslouženě zvítězili.“

Avšak nabízí se kruciální otázka, zdali měl Vyrůbalík jen den blbec. Ona totiž z jeho pohledu za mnoho nestojí ani celá sezona, což je potřeba si přiznat. Minusových deset bodů a žádný vstřelený gól to jen dokreslují. Ovšem ještě více o tom vypovídá ztráta dynamiky. I když minulý pátek proti Spartě působil na ledě po čase zase energicky, sjížděl si před branku jako před třemi roky, kdy s 25 body patřil k nejproduktivnějším bekům extraligy.

Jenže roky nezastavíte. I se Spartou často propadal a jediný gól dala po jeho chybě. Čtyři asistence ve 42 zápasech je od něj i chabá podpora ofenzivy.

Ale de facto jen kopíruje minulý ročník (1+4). Však taky kdekoho překvapilo, že ještě v Olomouci pokračuje jako lídr. Jeho role v šatně i zásluhy na zabydlení Mory v extralize jsou ovšem značné. Po konci kariéry by mohl třeba rozšířit trenérský tým. Ač ve druholigovém rodném Hodoníně je manažerem klubu, takže se spíš přesune tam.

Bylo by to důstojnější, než kdyby ho trenéři vyndali ze sestavy, jako se to po sérii podobných kiksů přihodilo Davidu Škůrkovi, což byl Vyrůbalíkův parťák z obrany.

A to přesto, že na rozdíl od mazáka byl produktivní. Lámat nad dlouholetou oporou Mory hůl, by ale bylo nejspíš předčasné; je to dříč, který se nedá lacino. Jeho chvíle ještě mohou přijít v předkole play off.

Pokud tam Olomouc proklouzne.