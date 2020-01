Za hattrick Spartě zaplatí každý rád, smál se po demolici soupeře Hudáček

Na krále extraligových střelců ztrácí momentálně druhý Libor Hudáček s 25 zásahy dalších sedm gólů. Plzeňského kanonýra ve zbytku základní části zřejmě opravdu nepřekoná, ovšem mrzet ho to rozhodně nemusí – i díky jeho ostrostřelbě si Bílí Tygři upevnili pozici na čele tabulky, které vládnou již o osm bodů (právě před Plzní). „Pořád nás čeká spousta zápasů, takže to neznamená nic,“ krotí euforii 29letý forvard.

Zato vaše střelecká forma je famózní. Asi se dá považovat za životní, že?Jasně, blíží se mi třicítka, takže bylo na čase! (směje se) Liberci se daří dělat ze mě střelce. Už když jsem sem přišel, tak mi říkali, že mám super střelu. A že ji mám víc využívat. Jsem prý kreativní, tak jsem dostal za úkol se soustředit pořádně na střelbu. To samé mi vždycky říkal i otec, ale byl jsem trochu tvrdohlavý, spíš se mi líbilo nahrávat někomu do prázdné. Teď se mi to v hlavě trochu otočilo a místo vymýšlení víc střílím. Proto mám teď tolik gólů.

Liberci se zápas na ledě Sparty vydařil náramně. I díky hattricku Libora Hudáčka (vlevo).

Vstřelil jste už druhý hattrick v krátké době. Jak byste ho popsal?

Při těch prvních dvou gólech jsem nic moc nevymýšlel, prostě jsem střílel. Pak jsem měl ještě na konci dvě šance a přišel za mnou trenér, že nemám nic vymýšlet a mám to zakončit a dát hattrick. A že se nemám bát zaplatit kabině... U toho třetího gólu se pak u mě puk jenom objevil a já ho zavěsil do prázdné.

Copak, bál jste se platit daň za hattrick?

No, celou kariéru jsem se bál, ale teď jsem si říkal, že když už mi to tam tak sype, tak holt zaplatím. Navíc když dáte hattrick na Spartě, tak platíte s radostí.



Sparťané nejsou momentálně ve formě, na spoustu gólů vám navíc namazali sami vlastními chybami. Byla z nich cítit nervozita?

Ani bych neřekl. Viděli jsme hodně videí, měli jsme je načtené. Ale prohrávali, takže chtěli a museli něco vymýšlet, být kreativní, a v takových případech se to vždycky párkrát pokazí. My jsme toho využili.

Sparta – Liberec 2:6, zpravodajství za zápasu

Liberci se výborně povedl začátek, v polovině první třetiny jste vedli už 3:0.

Vstoupili jsme do zápasu suprově, povedlo se nám dát rychlé góly. Škoda, že ve třetí třetině jsme je nechali skórovat, k tomu jsme jim pak darovali přesilovku a začali jsme se strachovat o výsledek. Ale nakonec jsme využili my naše přesilovky a věřili jsme, že to urveme. Byli jsme o krůček lepší.

Takže za stavu 3:0 jste si neříkali, že je hotovo?

Hráli jsme proti třetímu týmu tabulky, takže určitě ne. V hokeji dáte jeden dva náhodné góly a soupeř už je pod tlakem. Stejně jako jsme byli my ve třetí třetině, kdy jsme si dali vlastní gól a pak byli v oslabení.