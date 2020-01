Krize Sparty roste a může pokazit celou sezonu. Ještě je čas, tvrdí hráči

Začalo to 12. ledna domácím debaklem s Kladnem 4:8 a od té doby se Sparta neprobrala. Z posledních šesti zápasů získala jen dva body. Z osmnácti možných. V tabulce se sice pořád ještě drží na třetím místě, ale vzhledem k tomu, že má odehráno o jeden zápas víc než čtvrtá Mladá Boleslav, respektive o dva víc než pátý Třinec, může v tabulce brzy klesnout ještě níž.

„Víme, kde jsme. Nejde nám to, puky skáčou od nás, souboje prohráváme a nemáme ani štěstí. Liberec si věří, to bylo vidět. Dělali si, co chtějí, my byli hodně pod dekou,“ nezastírá útočník Jiří Smejkal.

Není jediným, nedobrou situaci si v klubu uvědomuje každý. Trenér Uwe Krupp po středečním kolapsu přiznal, že Sparta prožívá těžké období, které zhoršuje aktuální rozlosování - rudé nyní čeká páteční utkání na ledě Třince a nedělní bitva s Kometou. Pokud i tyto dva duely prohraje, bude opravdu zle.

A to nejen statisticky, výsledková mizérie se podepíše na psychice hráčů. Ta je po pravdě tak trochu rozleptaná už nyní. Sparta v této sezoně zkrátka není zvyklá prohrávat a zvyklí na to nejsou ani fanoušci, kteří během posledního duelu nespokojeně skandovali: „Bojujte za Spartu!“

„Je to jízlivý pokřik, člověk ho slyší, ale hlavu si z něj lámat nemůže. Chápeme, že se fanouškům prohry nelíbí, ale to nám taky ne,“ reaguje obránce Jan Piskáček.

Sparta v posledních šesti utkání dokázala porazit v prodloužení jen Pardubice, tehdy výsledek se štěstím otáčela. Kromě zmiňovaného debaklu 4:8 s Kladnem selhala také ve Zlíně (1:4), v Olomouci (1:4), v Plzni (3:6) a naposledy s Libercem (2:6). Právě v tomto duelu se ukázal největší rozdíl mezi oběma soupeři.

Spartě se nedá upřít snaha, na ledě je vidět, jak moc chtějí hráči zlomit neúspěchy, jenže ji sráží individuální chyby.

„Vlastně jsme kvůli tomu dostali všechny góly. Věděli jsme, že je Liberec skvělý tým a že má výbornou první lajnu. Ze začátku jsme ji pohlídali, ale oni ukázali sílu, protože nám dala gól každá jejich formace. My se snažili, ale prostě to nestačilo,“ přiznává Smejkal. „Když vám skáčou puky a nedáte si přihrávku na hůl, tak vás to ubíjí v hlavě a není síla v nohách.“

O lecčems vypovídá i fakt, že Liberec porazil Spartu počtvrté, tedy ve všech vzájemných soubojích této sezony. Úpadek formy navíc přichází chvíli před začátkem play off, to také není dobrá zpráva. Na druhou stranu mají Pražané ještě čas, panika by jim teď rozhodně nepomohla.

„Liberec měl pět proher za sebou na začátku sezony, my si tím procházíme teď. Musíme z toho najít cestu ven, nemá cenu se v tom utápět. Snažíme se pracovat, víme, co děláme za chyby, řešíme to. Musíme to prostě brát tak, že příští zápas je další šanci vrátit se do pohody,“ povídá Piskáček.

Kudy vede cesta ven? Poctivou prací, na tom se shodují všichni sparťané včetně kouče Kruppa. „Nejsme na desáté příčce, pořád jsme třetí, takže to není tak hrozný. Máme před sebou deset zápasů, musíme se zvednout,“ ví Smejkal. Tlak ale roste.